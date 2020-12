PRESIDENT: Donald J. Trump er USAs president frem til 20. januar neste år. Da overtar Joe Biden. Foto: Patrick Semansky / AP

Slik lurte 21-åringen Donald Trump

I flere måneder hadde han på Twitter utgitt seg for å være ulike slektninger av presidenten. Så kom det respons fra Donald Trump selv.

Nå nettopp

Etter at Joe Biden 7. november ble utropt til vinner av presidentvalget har det stort sett vært én ting Donald Trump har vært opptatt av; Å påstå at valget var rigget mot ham, og at han er den egentlige vinneren.

Gang på gang har han og hans støttespillere likevel gått på tap i domstolene. Ingen bevis for utbredt valgjuks er lagt frem. Ekspertene sier det ikke finnes hold i påstandene, og selv de republikansk styrte statene han tapte, men hevder han vant, sier han tar feil.

I den strømmen av motgang føltes det nok godt for presidenten å få offentlig støtte fra sin søster på Twitter.

«Takk skal du ha»

18. november ble en tweet publisert fra kontoen @TheBettyTrump. Innholdet var ren støtte til presidenten. Meldingen startet med å fortelle at dette valget hadde inspirert avsenderen til å bryte den selvpålagte taushetene og endelig snakke ut på vegne av familien. Den fortsatte slik:

«Broren min Don vant dette valget og vil kjempe helt til slutten. Vi har alltid vært en familie med folk som kjemper. Vi er alle veldig stolte av ham, og jobben han har gjort for vårt land. 4 NYE ÅR!»

Meldingen ble blant annet plukket opp av det nettstedet waynedupree.com, drevet av en mann som tidligere har hevdet at skoleskytingen ved Sandy Hook aldri skjedde. Der ble det skrevet en artikkel om at den normalt tause søsteren nå snakket offentlig. Så tvitret de en lenke til saken.

Den twittermeldingen så tydeligvis presidenten selv. Og midt i all hans tvitring om valgjuks tok han seg tid til å takke sin søster Elizabeth.

«Takk skal du ha Elizabeth, LOVE!» skrev Trump på nettopp Twitter.

Det var bare et problem...

Sjokkert

– Jeg ble helt «å herregud». Han tror faktisk at det er søsteren.

De ordene tilhører 21 år gamle Josh Hall, som er intervjuet av New York Times.

Han hadde opprettet en rekke falske twitterkontoer, der noen av dem utga seg for å være ulike slektninger av presidenten. Blant dem var Trumps bror Robert, hans sønn Barron og altså hans søster Elizabeth Trump Grau.

Det var aldri hun som skrev meldingen presidenten takket så inderlig for. I virkeligheten var den skrevet av en take away-sjåfør fra Pennsylvania.

For ham ble responsen fra Trump en surrealistisk opplevelse.

– Jeg var helt sjokkert, forteller Hall.

Han hevder det er helt innlysende at kontoene han har drevet er falske. Kontoen i navnet til Trumps søster sendte blant annet ut meldinger om at tidligere førstedame Michelle Obama er en mann.

– Jeg er en stor Trump-tilhenger, men jeg tenker jo at han må skjønne at det er en parodi. Hvordan kan han ikke skjønne det? spør 21-åringen.

Avis: Lurte folk for penger

Men Donald Trump var ikke den eneste som lot seg lure av Hall, som altså selv er ihuga tilhenger av den avtroppende presidenten.

Han forteller at en av grunnene til at han opprettet disse kontoene, som samlet fikk over 160.000 følgere, var for å «fyre opp» andre Trump-supportere og «for å ha det litt moro».

Meldingene han sendte ut var en salig blanding av konspirasjonsteorier og generelle kommentarer om amerikansk politikk. Men han promoterte ifølge New York Times også pengeinnsamlinger han hadde opprettet til falske formål.

Selv nekter han for at han med hensikt har forsøkt lure folk for penger. Men mange av Trump-supporterne som fulgte disse kontoene trodde tydeligvis på hva de leste. Tusenvis av dollar ble donert.

Alle hans falske profiler er nå fjernet av Twitter.

Donald Trumps melding der han takker søsteren ligger derimot fremdeles ute.

Hverken Trump-organisasjonen eller Det hvite hus har ønsket å kommentere New York Times’ artikkel om Josh Hall.

Publisert: 10.12.20 kl. 20:06