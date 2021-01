STOR OPPGAVE: 1. januar går Norge inn i Sikkerhetsrådet. Foto: Thomas Nilsson / VG

Slik skal hun kjempe for Norges kjernesaker i Sikkerhetsrådet

NEW YORK (VG) Mona Juul har «sikre fred på jord» som sin stillingsbeskrivelse. Hun er tydelig på at Norge ikke skal bli en nikkedukke for stormaktene, men erkjenner også at hun kjenner på en frykt for å mislykkes.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg er jo spent, selvfølgelig er jeg det, sier Mona Juul fra kontoret i 35 etasje på FN-delegasjonen på Manhattan.

Hun har nettopp holdt et innlegg om Afghanistan foran en ganske så tom Generalforsamling.

Det er sjelden hun er fysisk til stede i FN-bygningen nå.

Bygget har vært stengt siden mars, og kun én delegat fra hvert land har lov til å være der samtidig. Nå skjer det meste over digitale møter, og den uformelle kaffepraten med verdensledere er borte.

Viktig dialog, kroppsspråk og relasjonsbygging går tapt.

– Det er en helt annen situasjon å jobbe med diplomati nå, og som diplomatisk modell vil jeg ikke anbefale dette, sier hun med et smil.

FÅ FOLK: Nå er det kun én delegat per land som får oppholdet seg i salen. Foto: Eskinder Debebe / UN Photo

Skal ikke hjem til jul

1. januar tar Norge plass i FNs mektigste organ, Sikkerhetsrådet. Sammen med 14 andre land vil Norge i to år ha hovedansvar for FNs arbeid med å bevare fred og sikkerhet.

Det er 20 år siden Norge sist hadde dette setet, og over 29 millioner skattepenger har blitt brukt til å få Norge inn. 13 år tok det.

Selv om Norge nå kan bytte ut de røde observasjonsstolene med de blå, vil fortsatt de fem faste landene i sikkerhetsrådet – USA, Kina, Russland, Storbritannia, Frankrike – når som helst kunne legge ned veto.

– Er det noe verden trenger nå, så er det et FN som fungerer. Og at land kan samarbeide og finne løsninger på hvordan vi best kan bidra og avhjelpe i forbindelse med pandemien.

ALENE: FN-bygningen er nesten helt tom. Det har den vært siden mars. Foto: Thomas Nilsson / VG

I vår var New York episenteret for corona i verden, og nå som tallene er kraftig på vei opp igjen tar Juul ikke sjansen på å reise hjem til jul.

– Er du redd for at Norges to år i Sikkerhetsrådet nå under pandemien vil handle mest om corona?

– Nei, det frykter jeg ikke, men det er klart at pandemien har alvorlige konsekvenser for landene som er på Sikkerhetsrådets dagsorden. FN er opptatt av å nå bærekraftsmålene for at verdens befolkning skal få det bedre. Corona-situasjonen har satt dette arbeidet en del tilbake, så fremover blir det viktig å styrke internasjonalt samarbeid, ikke bare innen helse og pandemibekjempelse, men også andre områder.

PRESSEKONFERANSE: Mona Juul skulle denne dagen egentlig holdt pressekonferanse sammen med flere andre – men i stedet ble det digitalt. Foto: Thomas Nilsson / VG

Politiske dilemmaer

Få dager etter at Norge går inn i Sikkerhetsrådet, kommer det også en ny president inn i Det hvite hus. Samarbeidet mellom Norge og USA har blitt satt på prøve under Donald Trump. Statsminister Erna Solberg har selv uttalt at det har vært noen utfordrende år.

– Jeg tror det blir et enklere samarbeid om FN-saker. Vi har merket oss hva den valgte presidenten har sagt, og vi har forventninger om at vi i større grad kan samarbeide med USA – spesielt på klima.

GOD DIALOG: Juul har ingen tro på at Norge kommer til å bli noen nikkedukke for Stormaktene. Foto: Thomas Nilsson / VG

– USA er en viktig alliert av Norge. Vi har viktige handelsavtaler med Kina, og vi er nabo med Russland. Hvordan skal du balansere dette?

– Det er ikke til å legge skjul på at det blir utfordrende. Det kan være situasjoner og saker i sikkerhetsrådet hvor dette i større grad settes på spissen, men det er vi godt forbedret til å håndtere. Vi vil være gjenkjennelig med vår konsekvente politikk, og vi har et godt utgangspunkt for å snakke med alle.

– Men det vil vel bli noen politiske dilemmaer?

– Dilemmaer er det hele tiden. Men det er der vi vil vise at vi er gjenkjennelig og står for de verdiene som vår utenrikspolitikk baseres på. Respekt for menneskerettigheter og respekt for internasjonal rett.

INNLEGG: I forrige uke holdt Juul innlegg om situasjonen i Afghanistan. Foto: Eskinder Debebe / UN Photo

«Får større tyngde»

– Flere millioner kroner er brukt for å få Norge inn. Hva får norske skattebetalere igjen for å ha Norge i sikkerhetsrådet?

– Det er i norsk interesse at det flernasjonale samarbeidet fungerer. Det er vi helt avhengig av, som et lite land. Kriger og konflikter i dag skjer ikke isolert, men får globale konsekvenser også for Norge. Kampen mot terror er et eksempel på det.

– Men hva sitter Ola og Kari Nordmann igjen med?

– Det er ingen land som kan løse de problemene som vi står ovenfor nå alene, med tanke på pandemi, klima, krig og konflikt. Vi får rettet oppmerksomheten mot hva som er viktig for Norge. Vi har større tyngde, og vi har en arena hvor vi blir lyttet til.

GÅTUR: Det er bare en fem minutters gåtur mellom FN-bygningen og kontoret til Juul. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Hvordan vil dette gagne Norge på lang sikt utover de to årene Norge sitter i rådet?

– Jeg håper at vi har bidratt til at verden tar skritt i en mer stabil retning, noe som er bra også for Norge. Vi får et enda sterkere globalt nettverk, noe som er positivt for norske interesser.

GAVE: Oppussingen var en gave fra Norge til FN. Foto: Thomas Nilsson / VG

-Kina som vil ha dialog

Da Liu Xiaobo mottok fredsprisen i 2010 av den politisk uavhengige nobelkomiteen, ble det en isfront mellom Norge og Kina som varte i seks år. Situasjonen ble til slutt løst ved en avtale hvor Norge lovet å ikke blande seg inn i «indre anliggender i Kina».

– Når stormaktene, som for eksempel Kina, faktisk setter hard mot hardt. Vil Norge ha noe å stille opp med?

– Vi har jo nå et normalisert forhold til Kina, og jeg opplever at vi har gode muligheter for å ha dialog med de her i New York. Vi har sammenfallende interesser på mange områder når det gjelder å bidra til å skape fred og stabilitet.

– Men vi har også områder der vi ikke er enig, sier hun, og viser til at Norge har uttrykt bekymring over situasjonen i Hongkong og Xinjiang i møter med kinesiske myndigheter.

DIGITALT: Det meste av møter forgård nå digitalt. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Men du tenker ikke at Norge fort kan bli en nikkedukke?

– Nei, det tenker jeg ikke. Kina er en vetomakt, det er begrenset hva vi kan gjøre, men vi har veldig mye å bidra med inn i dialogen med landene i Sikkerhetsrådet, også de fem med vetomakt. Og jeg mener de er interessert i lytte til oss.

Norge har fire prioriteringer i Sikkerhetsrådet; fredsdiplomati, inkludering av kvinner i fredsprosesser, beskyttelse av sivile og klima samt sikkerhet.

Les mer: Dette skal Norge prioritere i sikkerhetsrådet

STENGT: Det er regler for hvor mange man kan være på møterommene. Foto: Thomas Nilsson / VG

Midtøsten tilbake til forhandlingsbordet

Juul har lang fartstid innen norsk diplomati. Hun var Norges første kvinnelige ambassadør i Israel, første kvinnelige ambassadør i London og første kvinnelige FN-ambassadør i New York. Hun har også vært statssekretær og ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet.

Sammen med ektemannen Terje Rød-Larsen – som den siste tiden har vært i hardt vær etter å ha mottatt lån fra den avdøde finansmannen Jeffrey Epstein – spilte hun en viktig rolle under de hemmelige forhandlingene som førte til Oslo-avtalen i 1993. I november ble det kjent at Steven Spielberg skal lage film om ekteparet og deres jobb med fredsavtalen.

– Du har stått i hardt vær det siste året. Først med Tangen-seminaret, og nå med Epstein-saken. Hvordan har dette påvirket deg?

– Jeg er opptatt av å skille mellom våre yrkesliv. Ellers synes jeg det er vanskelig å skulle si så mye om akkurat dette, av hensyn til familien. Jeg viser til det min mann selv har sagt: at det var en alvorlig feilvurdering å ta opp et slikt lån. Jeg har ikke hatt noen kjennskap til dette og skulle gjerne ha vært det foruten.

BYEN SOM ALDRI SOVER: I starten av pandemien var New York episenteret for corona i verden. Nå er tallene på vei opp igjen, og gatene er mer tomme enn de pleier å være. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Hva skal til for at du personlig tenker at du har lyktes etter to år med Norge i sikkerhetsrådet?

– Det er vanskelig å sette suksesskriterier før vi er i gang. Først og fremst ønsker vi endringer for de sivile som bor i land med krig og konflikt. Det er disse menneskene dette handler om. Aldri før har flere mennesker vært på flukt. Pandemien gjør humanitære kriser enda verre. Millioner av barn er frarøvet retten til å gå på skole og ungdommer mangler fremtidsutsikter på grunn av ustabilitet og fattigdom.

Hun trekker blant annet frem Midtøsten, hvor hun ønsker partene tilbake til forhandlingsbordet.

– Kjenner du på en frykt for å mislykkes?

– Absolutt. Det føler jeg på. Men jeg føler meg ganske trygg på at vi har en konsekvent utenrikspolitikk som det er bred enighet om i Norge, og jeg er stolt og veldig ydmyk å få lov til å være med å fronte den politikken i sikkerhetsrådet. Men dette er ikke noen enkvinnesjobb.