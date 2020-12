UTEN MUNNBIND: Advokat Jenna Ellis satt ved siden av coronasmittede Rudy Giuliani for fem dager siden.

Trump-advokat coronasmittet – hadde ikke munnbind

Donald Trumps advokat Jenna Ellis har testet positivt for corona, skriver Axios.

Oppdatert nå nettopp

Trumps advokat Jenna Ellis satt rett ved siden av coronasmittede Rudy Giuliani under «høringen» i Michigan for fem dager siden, uten munnbind.

Nå har hun testet positivt på coronaviruset, skriver Axios.

Ellis deltok på et juleselskap sammen med medlemmer av Trump-staben fredag, noe som gjør at man nå frykter et nytt stort utbrudd.

Søndag ble det kjent at Trumps advokat Rudy Giuliani hadde testet positivt for viruset.

Han har den siste uken deltatt på høringer med folkevalgte i flere delstater, flere ganger uten munnbind, skriver nyhetsbyrået AP.

I Michigan deltok Giuliani i en flere timer lang høring i Representantenes hus onsdag, der han skal ha stilt uten munnbind. Det var her Ellis satt ved siden av Giuliani.

Den demokratiske representanten Jen Jordan i Georgias kongress reagerte kraftig på nyheten om at Giuliani er coronasmittet, skriver CNN.

Han deltok på en høring i kongressbygningen torsdag, og i en pause tok han av seg munnbindet for å hilse på støttespillere og stille opp på bilder, skriver kanalen.

– Lite visste jeg at den største dødstrusselen jeg sto overfor forrige uke, var Trumps egen advokat. Giuliani – uten munnbind i et stappfullt høringsrom i 7 timer, skriver hun på Twitter.

Det var USAs president Donald Trump som først meldte om advokatens smitte.

– Den flotteste borgermesteren i New York Citys historie, som har jobbet uten stans med å avsløre det mest korrupte valget noensinne i USA har testet positivt på Kina-viruset (coronaviruset, journ.anm.), skrev han på Twitter.

Giuliani får ifølge The New York Times behandling på Georgetown University Medical Center, et stort sykehus og forskningssenter i Washington D.C. Det er ikke kjent når han skal ha blitt bekreftet smittet med viruset.

Giuliani selv skrev natt til mandag på Twitter at han får god behandling og at han føler seg bra.

Saken oppdateres.

Publisert: 08.12.20 kl. 18:18 Oppdatert: 08.12.20 kl. 18:30