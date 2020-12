Ordene har brent seg inn i Ali Bouazizis minne. På telefonen fikk han vite at fetteren hans hadde satt fyr på seg selv. Videoen han tok av de påfølgende protestene spredde seg som ild i tørt gress. Over 3800 kilometer unna så Omar (15) bildene på TV. Livet hans skulle aldri bli det samme.

Døden som tente en flamme i folket

Amund Bakke Foss

Radhouane Addala

Publisert: Oppdatert nå nettopp

OSLO/SIDI BOUZID (VG) Den 17. desember 2010 dytter Mohamed Bouazizi (26) grønnsakvognen sin mot torget i den søvnige tunisiske byen Sidi Bouazid.

Som mange andre tunisiere er han ikke i stand til å finne en god, fast jobb. Landets økonomi er ødelagt av et autoritært regime som tjener seg rike på bekostningen av sin fattige befolkning.

En politibetjent kommer bort og sier han ikke har papirene for salg i orden. Hun truer med å konfiskere grønnsakene, og det ender med at hun slår Mohamed i ansiktet. To politimenn kommer til, og tar med seg en elektrisk vekt han trenger i jobben sin.

Han er ydmyket og maktesløs.

Sammen med andre grønnsakhandlere går han til de lokale bymyndighetene for å få vekten tilbake, men uten hell.

Det neste som skjer skal bli definert som øyeblikket som utløste massive folkelige opprør i store deler av den arabiske verden, som igjen felte diktatorer og ga millioner av mennesker håp om en bedre fremtid.

Men det er også starten på det som i noen land skal ende i mer autoritære regimer og brutale kriger som fortsatt pågår:

Mohamed heller bensin over seg selv og setter flammen fra en lighter til kroppen. En taxisjåfør får i all hast slukket brannen, men det er for sent.

Tunisias president Zine al-Abidine Ben Ali besøkte den døende Mohamed på sykehus, for å forsøke å dempe folket sinne hans regime. Foto: Tunisian Presidency

– Jeg fikk en telefon om at noen hadde satt fyr på seg selv. Kort tid etterpå bekreftet taxisjåføren at det var snakk om Mohamed, min fetter og venn, sier Ali Bouazizi da VG møter ham i Sidi Bouazid i starten av desember i år.

Da han kom til toget hadde en stor folkemengde samlet seg.

Grønnsakvognen sto fortsatt der. Noen illsinte menn tok tak i en klase bananer, løftet dem i været og skrek:

«Vi skal ofre oss for deg, Mohamed, med vårt blod og vår sjel.»

Med mobilen filmet Ali folkets sinne. Ha la ut klippet på nettet, med mål om å vise virkeligheten i vanlige tunisieres liv under regimet til diktatoren Zine al-Abidine Ben Ali.

– Jeg håpet i det minste at vi kunne klare å presse regimet til å gi oss noen flere friheter, men det skulle vise seg at alt lå til rette for noe større i 2010; å felle hele regimet, sier han.

Vanligvis ble slike videoer lagt ut på en opposisjonell nettside og sett av få.

– Jeg forventet ikke at videoen skulle gå viralt, men Facebook åpnet en ny dør for oss, og vi tiltrakk oss internasjonale medier. Ballen begynte å rulle, sier han.

Ali Bouazizi ved hans fetters grav. Foto: Radhouane Addala, VG

En av dem som så videoen var 15 år gamle Omar Alshogre. Han satt og så på TV med faren hjemme i Tartus i nordvestlige Syria.

Han husker det godt: Nyhetene om at en grønnsakselger hadde satt fyr på seg selv fordi han følte seg tråkket på av landets korrupte og autoritære ledelse.

– Jeg gikk fra hus til hus, fra slektning til slektning, og alle satt foran al-Jazeera og fulgte med, sier Omar til VG i dag.

Han husker spesielt at faren lente seg mot ham i sofaen og visket begeistret:

«Tenk om noe slikt skjer her i Syria!»

Faren turte ikke si det høyt, for han visste at slike opposisjonelle drømmer kunne være livsfarlige å ytre i offentligheten.

Protestene i Tunisia økte i omfang, og etter én måned falt regimet. Ben Ali, som hadde hatt makten i 23 år, flyktet landet.

Grønnsakshandleren fikk aldri se hva han hadde satt i gang. Mohamed døde på sykehus to uker tidligere.

Men andre unge mennesker i den arabiske verden kunne knapt tro det de så: Kunne også deres ledere presses ut etter så kort tid?

I Egypt startet det med et krav om «brød, frihet og sosial rettferdighet». Etter 18 dager gikk den autoritære presidenten Hosni Mubarak av. Protestene spredde seg blant annet til Libya og diktatoren Muammar Gaddafi. Det endte raskt i en blodig krig. I Syria startet det med skrift på en vegg.

«Frihet. Ned med regimet. Din tur, Doktor», skrev noen tenåringsgutter på skoleveggen i byen Daraa.

Meldingen var rettet mot Bashar al-Assad, som ble utdannet som øyelege i London, før han tok over landets ledelse da faren Hafez al-Assad døde.

Da guttene ble arrestert brøt det ut protester over store deler av landet.

I flere måneder hadde faren til 15-åringen Omar Alshogre fulgt med på dramaet som uspilte seg i regionen.

Nå var øyeblikket han hadde ventet på kommet. Han kjørte sønnen til en demonstrasjon i hjembyen.

«Dette kan gå i feil retning og ende med en krig der over en millioner dør», hadde faren, som var tidligere karrieremilitær sagt til ham.

I Syria gikk alt, som kjent, raskt i feil retning.

Les kommentar: Ti år med arabisk vinter

15-åringen Omar før krigen i Syria brøt ut. Foto: Privat

For Omars familie ble de følgende årene en komplett tragedie:

I november 2012 kom den syriske sikkerhetstjenesten på døren til tanten i byen Tartus.

Omar og to av hans søskenbarn ble pågrepet fordi de hadde deltatt i fredelige demonstrasjoner.

Året etter ble to av brødrene og faren drept i en massakre utført av regimet og deres allierte militser.

Moren og gjenlevende søsken klarte til slutt å flykte over grensen til Tyrkia og å skrape sammen 15.000 dollar, en enorm sum for en familie på flukt. Med pengene klarte de å bestikke de riktige personene hos syriske myndigheter.

I fengsel slapp Omar dødsdommen. I juni 2015 ble han bundet foran øyene, satt i en bil og dumpet i en veigrøft. Han hadde da gjennomgått tre år med ubeskrivelig tortur, forsøkt beskrevet til VG i et tidligere intervju.

Han hadde da tuberkulose og veide 35 kilo. Etter at han kom seg ut av Syria, flyktet han over havet, til Europa og Sverige. Nå jobber han for fanger i syriske fengsler. Her forteller han om torturen, i det amerikanske senatet.

Omars historie er bare én av millioner av historier som er påvirket av kjedereaksjonen grønnsakselgeren Mohamed Bouazizi utløste den dagen på torget for ti år siden. Omar er full av følelser når han ser tilbake.

– Det å sette seg selv i brann var et øyeblikk av desperasjon som jeg godt kan forstå. I fengsel i Syria så jeg hva desperasjon kan gjøre med folk, sier han og legger til:

– Det kan høres rart ut, men jeg er takknemlig for Mohamed Bouazizi. Han var med på å gi meg min frihet. Denne revolusjonen har kostet mange mye, men jeg mener det fortsatt er verdt det.

Han tenker seg litt om.

– Det har gått ti år, men vi er fortsatt bare inne i det første steget mot vår lange vei til frihet.

Wael Bouazizi selger grønnsaker i dagens Sidi Bouzid. Foto: Radhouane Addala, VG

I Sidi Bouzid i Tunisia møter VG en grønnsakhandler, på stedet der Mohamed solgte sine varer for ti år siden.

– Ikke mye har forandret seg. Vi har litt flere rettigheter, men prisene er høyere enn noen gang, sier Wael Bouazizi til VG.

– Den politiske eliten bryr seg ikke om folk og korrupsjon har kvelertak på landet. Før hadde vi en Ben Ali, men nå har vi mange små Ben Alier. Jeg kan snakke fritt og si hva jeg vil, men kan jeg overleve med denne økonomien?

Tunisia regnes som det eneste landet der de arabiske folkeopprørene har ført til en vellykket demokratisk prosess, men utviklingen etter revolusjonen har likevel vært preget av økonomisk tilbakegang, arbeidsledighet og politisk uro.

Mohameds fetter, Ali, mener Tunisia ikke har kommet så langt som de drømte om for ti år siden.

– Vi ga politikerne tid gjennom et helt tiår og mye har ikke forbedret seg. Det er nå på tide at de revolusjonære igjen tar grep, sier han.