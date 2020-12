TESTET POSITIVT: Donald Trump melder på twitter at Rudy Giuliani har testet positivt på corona. Foto: JIM WATSON / AFP

Rudy Giuliani har coronaviruset

Donald Trumps advokat Rudy Giuliani har testet positivt på corona.

Det var USAs president Donald Trump som først meldte om smitten:

– Den flotteste borgermesteren i New York Citys historie, som har jobbet uten stans med å avsløre det mest korrupte valget noen sinne i USA har testet positivt på Kina-viruset (coronaviruset, journ.anm.), skrev han Twitter.

Giuliani får ifølge The New York Times behandling på Georgetown University Medical Center, et stort sykehus og forskningssenter i Washington D.C.

Giuliani selv skriver natt til mandag på Twitter at han får god behandling og at han føler seg bra.

– Takk til alle mine venner og følgere for alle bønnene og de gode ønskene. Jeg får god behandling og føler meg bra. Jeg blir raskt bedre og holder meg oppdatert på alt, skriver han.

Nyheten om at Rudy Giuliani har fått covid-19 kommer samme kveld som at delstaten Georgia nok en gang avviser at det var valgfusk i presidentvalget.

– Vi har aldri funnet noe systemisk fusk, ingenting som ville omstøte valget, sa delstatens valgansvarlige Brad Raffensperger søndag, ifølge NTB.

Som Trumps personlige advokat har Giuliani vært svært aktiv den siste tiden, og han har reist rundt for å kjempe mot valgresultatet i flere delstater.

Giuliani har fått covid-19 drøyt to måneder etter at hans sjef, USAs avtroppende president, selv testet positivt på corona, 2. oktober.

Flere av presidentens nærkontakter har blitt smittet av coronaviruset, både før og etter at han ble syk.

Her kan du lese VGs oversikt om det første smitteutbruddet i Det hvite hus. NB: Her er Giuliani ikke oppført som smittet.

Senere har det vært flere smitteutbrudd i Det hvite hus. 7. november fikk stabssjefen covid-19, og tre dager senere hadde minst to til blitt smittet.

I november testet Giulianis sønn Andrew Giuliani positivt. Han er også spesialrådgiver for Det hvite hus, og er blant mange i Trump-administrasjonen som har testet positivt.

– Jeg har milde symptomer og følger alle retningslinjer, skrev Giuliani junior på Twitter 20. november.

76 år gamle Giuliani var ordfører i New York City i to perioder fra 1994 til 2001. De siste årene har han jobbet som Trumps personlige advokat.

KLAGER PÅ VALGET: Rudy Giuliani lytter til vitnemålet til en valgfunksjonær i Detroit, tidligere denne uken, under en høring om i kontrollkomiteen til Michigans delstatskongress. Foto: Rey Del Rio / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Daglige smitterekorder

For tredje dag på rad registrerer USA det høyeste daglige smittetallet så langt under coronapandemien med nærmere 230.000 smittetilfeller, ifølge Johns Hopkins.

Universitetets oversikt fra klokken 2.30 natt til søndag viser at det også ble registrert 2.527 nye coronarelaterte dødsfall det siste døgnet. Også det er det høyeste som er registrert.

USA er landet med flest smittetilfeller og dødsfall i verden og har opplevd en kraftig økning i smittetall og sykehusinnleggelser.

Daglig settes det nye smitterekorder i landet, og det daglige dødstallet ligger på nærmere 2.000. Det er på høyde med nivået under den første smittebølgen i vår.

På jobb i hele landet

Giuliani har den siste tiden jobbet med å ta Donald Trumps anklager om valgfusk til retten. Han har derfor reist rundt til ulike delstater i landet, blant annet i Michigan og Arizona.

Det vakte stor oppsikt da Rudy Giuliani under en pressekonferanse forrige måned så ut til å svette av seg hårfargen. På denne opptredenen hevdet han at det finnes tusenvis av underskrevne vitnemål om angivelig valgjuks. Ingen av disse har blitt bevist eller prøvd i retten.

