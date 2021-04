STÅR PÅ: Ekteparet Mia Yo og Ambar Keluskar har vaksinert nærmere 2000 newyorkere. Foto: Camilla S. Bergland / VG

Ektepar har satt vaksiner siden januar: − Det ser bedre ut nå

BROOKLYN, NEW YORK (VG) Over 6.5 millioner newyorkere har så langt fått første dose av vaksinen. Ekteparet Mia Yo og Ambar Keluskar er to av dem som sørger for vaksinering. De har nesten ikke hatt hviledager siden januar.

Av Camilla Svennæs Bergland

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Er vi ferdig allerede, spør Shela Hewke farmasøyten Mia Yo mens hun får et plaster på armen.

– Ja, så fort går det, svarer Yo og ler litt bak munnbindet.

Shela har nettopp fått dose én av Moderna – og blir med det én av de til nå over seks millioner innbyggerne i delstaten som har blitt stukket i armen med enten Pfizer, Moderna eller Johnson & Johnson.

For Yo er Shela pasient «nærmere to tusen, og noe», som hun sier.

forrige





fullskjerm neste FORBEREDELSER: Mia Yo gjør seg klar til å vaksinere Shela Hewke.

Utrullingen av vaksinen i New York startet i januar, og på kort tid har byen beveget seg raskt nedover på prioriteringslistene over hvem som kan få vaksinen.

Det startet med helsearbeidere. Så fortsatte det kjapt med de aller eldste og de med underliggende sykdommer i risikogruppen. Så videre til enkelte arbeidsgrupper, slik som for eksempel politi, butikkarbeidere og lærere. Denne uken er det ventet at de over 16 skal kunne motta dosen.

Det går kjapt. Nesten like kjapt som Shela syntes det var å ta vaksinen.

Guvernør Andrew Cuomo har sagt at alle som ønsker å ta vaksinen skal få muligheten til det i midten av 2021. Ambar tror det kommer til å gå raskere enn det.

– Jeg tror den vil bli tilgjengelig for alle i første eller andre uken av april.

Les også: De vaksinerer raskest – dette gjorde de annerledes

PLASTER: Willma Hamilton har nettopp fått vaksinen. Foto: Camilla S. Bergland / VG

Og dét er ganske utrolig med tanke på hvor New York City var for nær ett år siden. Hvor byen var episenteret for corona i verden – hvor flere tusen testet positivt hver eneste dag og hvor dødsfallene per dag var skyhøye.

Innbyggerne kunne høre flere sirener gjennom natten, og fryselagrene til både sykehus og begravelsesbyråer var fulle av døde kropper.

Har du lest denne? Verdenskjent standup-scene åpner opp: New York kan le igjen.

PAPIRARBEID: Mellom hver nye pulje setter Mia Yo seg på kontoret for å gjøre papirarbeid. Den røde boksen på skrivepulten er der brukte sprøytespisser og vaksineavfall blir samlet. Foto: Camilla S. Bergland / VG

I 2021 er situasjonen en annen. Etter å ha hatt en ny kraftig topp på nyåret etter Thanksgiving og juleferien, hadde delstaten en lenge en nedadgående smittetrend med et R-tall under 1. Nå ser de derimot igjen en økt smittetrent - men antall dødsfall er lavt og stabilt.

Keluskar mener dette blant annet skyldes vaksinering.

– Det ser bedre ut nå, sier han.

– Jeg tipper vi kommer til å fortsette med munnbind og ha god avstand til hverandre til slutten av sommeren, gitt at utviklingen fortsetter, sier Keluskar.

les også Fra «spøkelsesby» til gjenåpning: Slik er New York nå

I New York bruker folk stort sett munnbind hvor enn man går. Både ute og inne.

Butikker er åpne, og restauranter kan nå ha inneservering med 50 prosent kapasitet. Men hvis man reiser seg opp fra bordet sitt, for å gå på toalettet, er det en tydelig forventning om at man tar på munnbindet igjen. Mange butikker har også skilt stående utenfor om at man ikke får komme inn med mindre man har på munnbind.

TAR IMOT: Ambar Keluskar er ansiktet utad på apoteket, og er den som tar imot papirene på dem som er kvalifisert for å motta vaksinen. Foto: Camilla S. Bergland / VG

Det lille familiedrevne apoteket i Ocean Hill i Brooklyn får ukentlig 200 førstedoser av vaksinen fra delstaten.

I tillegg bidrar de med ekstra vaksinering på de store vaksinasjonsstedene.

De har en venteliste i resepsjonen hvor folk kan be om å bli ringt hvis noen ikke møter opp til avtalene sine.

VENTER: Det er trangt om plassen på det lille bakrommet på apoteket. Foto: Camilla S. Bergland / VG

I New York kan man nemlig bli vaksinert på apoteket, hos legen, på sykehus og på store vaksinasjonssteder satt opp av myndighetene. Til og med Yankee Stadium er i disse dager gjort om til vaksinasjonssted.

Det betyr at små familiedrevne apotek som Keluskar driver er satt til å distribuere vaksinen.

– Hvis vi ikke får unna alle 200 dosene i uken så har vi kjøpt et portabelt fryseanlegg som gjør at vi kan kjøre dit de trenger det, og ha «pop up»-vaksinering, sier Ambar som tok over driften av apoteket for fem år siden etter at moren hans hadde drevet det i 35 år.

FRYSER: Ambar Keluskar viser VG hvor han lagrer vaksinene han mottar fra myndighetene hver uke. Foto: Camilla S. Bergland / VG

På det litt trange bakrommet gjør vaksinetekniker Shanielle Marbin seg klart til neste pulje. Shela har sittet de 15 minuttene man må vente etter man har tatt vaksinen, i det hun går ut av apoteket gir Shanielle beskjed i walkietalkien om at alt er klart for nye pasienter.

Antony Rodriguez (60) stiger inn på vaksinerommet. Han mistet både naboen og svigerbroren sin til corona.

– Dette gjør at jeg føler meg mye tryggere, sier han når Mia er ferdig med å stikke ham.

KVALIFISERTE TIL VAKSINEN: Antony Rodriguez får Moderna. Foto: Camilla S. Bergland / VG

Selv om 6.5 millioner så langt har blitt vaksinert, utgjør det kun litt over 33 prosent av hele delstaten. Og Guvernør Andrew Cuomo anerkjenner at det gjenstår mye arbeid.

– Våre leverandører over hele staten fortsetter å jobbe dag og natt for å nå alle som for øyeblikket er kvalifisert for vaksinen.

– Vi har fortsatt en lang vei å gå. Men fordi vi er New York er vi tøffe, og vi vil få jobben gjort.

VASK: Mia Yo forteller at det er viktig med gode rutiner for å gjøre prosessen så effektiv og sikker så mulig. Her vasker hun ned stolene på venterommet. Foto: Camilla S. Bergland / VG

Ekteparet står i hvert fall på. De har gitt opp å lage hjemmelaget middag, bestiller kun take away, og har bare hatt noen få hviledager siden apoteket mottok de første vaksinene i januar.

– Vi er ganske slitne. Men vi finner hele tiden nye effektive måter å jobbe på som gjør at vi sparer tid, sier han.

Ifølge AP har USA nå nok doser til å vaksinere alle voksne amerikanere innen utgangen av mai og hele den amerikanske befolkningen innen utgangen av juli.

Enkelte har kritisert USA for å ikke dele vaksiner med andre land, spesielt den omstridte AstraZeneca-vaksinen, som fortsatt ikke er godkjent for bruk i USA – men som landet har sikret seg. I forrige uke ble det kjent at Biden planlegger å sende vaksinen til Mexico og Canada.