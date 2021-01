STORE STYRKER: Myndighetene har prioritert store sikkerhetsstyrker til Calabria i forbindelse med rettssaken. Over bygningen henger et politihelikopter som overvåker området. Foto: SALVATORE MONTEVERDE / ANSA

Historisk mafia-rettssak i Italia – 900 skal møte i retten

I Calabria-regionen i Italia er det rigget for en usedvanlig rettssak. Både politihelikoptre og spesialsoldater skal overvåke området når den beryktede ’Ndrangheta-mafiaen nå skal møte i retten.

Publisert: Nå nettopp

«Loven er lik for alle», står det skrevet på italiensk over dommerstolene i den bunkerslignende bygningen som nå blitt til en rettssal. En historisk mafia-rettssak, mot et av verdens største mafiakarteller, står nå for tur i Calabria.

Over 900 personer er kalt inn for å vitne i rettssaken, deriblant politikere og andre statlig ansatte som anklages for å ha vært en del av den tiltalte ’Ndrangheta-mafiaen, skriver The Guardian.

’Ndrangheta har lenge vært blant de mest innflytelsesrike og ressurssterke mafia-grupperingene i verden. Ifølge en rapport fra Demoskopita Research Institute i 2013, hadde den søritalienske grupperingen da en omsetning større enn Deutsche Bank og McDonald’s til sammen.

les også Flere i ‘Ndrangheta-mafiaen pågrepet i internasjonal aksjon

De har historisk vært basert i området Calabria, og har etter hvert vokst seg større enn Cosa Nostra-grupperingen på Sicilia. De kontrollerer store deler av kokainrutene i Europa, ifølge italienske myndigheter.

I anledning rettssaken har myndighetene rigget til en «høysikkerhets-rettssal», hvor de i de kommende ukene skal avhøre flere hundre vitner.

Rettssaken ble smått satt i gang onsdag. Ingen skal ha vært fysisk til stede første dagen, men 50 personer skal ha deltatt over videosamtale.

Se billedgalleriet som viser det tungt bevoktede rettslokalet her:

forrige











fullskjerm neste

Nesten alle fornærmede i saken skal ha blitt arrestert allerede i desember i 2019, etter at mafiaen hadde blitt overvåket og etterforsket tett siden 2016.

Etterforskningen skal ha foregått på tvers av 11 regioner i Italia, selv om mafiaen primært har kontrollert Vibo Valentia-området i Calabria. Over 2500 politimenn skal ha deltatt da politiet aksjonerte mot mafiagruppen.

Et spesialtrent seksjon i det italienske politiet kalt «Cacciatori», oversatt på norsk til «jegerne», skal også ha vært involvert i forbindelse arrestasjonene.

LES OGSÅ: Her møtes mafiabossene mens politiet spaner

Ifølge Nicola Gratteri, som har ledet etterforskningen og dessuten tidligere jobbet med en rekke andre mafia-saker, er dette den største operasjonen mot mafiaen siden 1980-årene.

Til sammen har Gratteris etterforskere sikret seg over 24.000 samtaleopptak som bevismateriale mot ’Ndrangheta-gruppen, som de neste ukene vil bli lagt frem for retten.

FORVENTNINGSFULL: Dommeren Nicola Gratteri er overbevist om at denne rettssaken er på vei rett inn i historiebøkene. Han har lenge vært med å innhente bevis mot grupperingen. Foto: YARA NARDI / X06600

Den italienske dommeren Antonio Nicaso, som har forsket på ’Ndrangheta-mafiaen og er en del av ekspertpanelet i rettssaken, skal ha uttalt at dette vil kunne være en milepæl i myndighetenes lange kamp mot mafiagruppen, skriver The Guardian.

– Dette blir en rettssak mot organisert kriminalitet for historiebøkene. Endelig får Italia muligheten å avsløre ’Ndranghetas hemmeligheter, som i stillhet har vokst seg mørke og store, for resten av verden, uttalte Nicaso.

les også Historien om 'Ndrangheta: Mafiatoppen som ble pågrepet etter 20 år i skjul

Mafiaen skal ha greid å unnslippe straffeforfølgelse i årevis. Deres innflytelse skal ha blitt betydelig svekket etter en koordinert Interpol-aksjon, som førte til flere avgjørende arrestasjoner.

Flere sentrale personer i ’Ndrangheta-mafiaen skal ha unnsluppet politiet ved å gjemme seg i Calabria-fjellene. De skal ha bygget underjordiske tunneler tilknyttet bunkere som er svært vanskelig å komme til. Derfra skal ved hjelp av kryptert kommunikasjon ha omsatt for millioner av euro, skriver The Guardian.

Etterforskningen skal ha hatt et gjennombrudd etter at mafiasjefens sønn, Emanuele Mancuso, internt omtalt som «Rinascita», valgte å samarbeide med politiet. Han får nå politibeskyttelse, og skal vitne mot sin onkel under rettssaken.