SKREMT: Norges statsminister Erna Solberg (H). Foto: Fredrik Solstad /VG

Sterke reaksjoner på USA-dramaet: − Trump har ansvaret for å stoppe dette

NATOs generalsekretær og ledende norsk politikere reagerer kraftig på dramaet som utspiller seg i Washington D.C.

Onsdag kveld norsk tid råder det totale kaos utenfor kongressbygningen i den amerikanske hovedstaden Washington D.C.

Demonstranter har stormet bygningen, visepresidenten og representantene er evakuert og det har kommet meldinger om at skudd er avfyrt inn i bygget. En kvinnelig demonstrant skal være kritisk skadet etter å ha blitt skutt i brystet.

«Sjokkerende scener i Washington D.C. Utfallet av dette demokratiske valget må respekteres» skriver NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg på Twitter.

Norges statsminister Erna Solberg kaller det som skjer «et helt uakseptabelt grep på demokratiet i USA».

– Det vi nå ser fra Washington er et helt uakseptabelt angrep på demokratiet i USA. President Trump har ansvaret for å stoppe dette. Skremmende bilder, og utrolig at dette er USA, tvitrer Solberg.

– Det som nå utspiller seg i Washington DC er dypt opprørende og alvorlig, og et helt uakseptabelt angrep på demokratiet. President Trump har et særlig ansvar for å sørge for at situasjonen kommer under kontroll, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide i en uttalelse publisert på utenriksdepartementets Twitter-konto.

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre mener stormingen av Kongressen i Washington er «et sjokkerende uttrykk for et angrep på demokratiet i USA».

– Ved å la dette skje, etter å ha oppfordret og oppildnet sine tilhengere over lang tid, gjør President Trump seg medansvarlig i å varig skade og ødelegge USAs posisjon og omdømme i verden», skriver Støre på Facebook.

Han viser til at Trump siden valget har brukt «alle tenkelige rettslige prosesser for å motsette seg velgernes vilje».

– Fysisk angrep på et parlament er scener vi har sett i land i politisk oppløsning. Kraften i det amerikanske demokratiet vil motstå at det blir resultatet i Washington. Det historiske ansvaret for det som nå utspiller seg er blytungt for utgående president Donald Trump», skriver Støre.

SV-leder Audun Lysbakken skriver på Facebook:

– Dypt rystende bilder fra Washington i kveld. Et skammelig angrep på demokratiet. Det er til denne avgrunnen trumpismen fører. Fire år med stadig mer autoritære tendenser ender nå i et voldelig forsøk på å stoppe godkjenningen av et demokratisk valg. Det ligner et kuppforsøk når de folkevalgte hindres i å gjennomføre det folket har bestemt i et fritt valg.

– Det er her vi ender hvis skillet mellom løgn og sannhet får viskes ut lenge nok, hvis hat og polarisering får dyrkes lenge nok. Det er her vi ender hvis vi mister evnen til å se forskjell på ekstremister og normale politiske bevegelser. Denne kvelden må minne oss alle om hvor ufattelig viktig det er å stå opp for et demokrati hvor vi står sammen om å avvise løgn og respekterer hverandre på tvers av våre uenigheter.

