Kongressen samlet igjen: Flere senatorer har trukket valg-protester

WASHINGTON, D.C. (VG) De folkevalgte i USA har samlet seg for å fullføre jobben de startet på da de ble avbrutt av en rasende mobb: Utpeke Joe Biden til USAs neste president.

– Til dere som sørget for kaos i vår kongressbygning i dag: Dere vant ikke. Vold vinner aldri. Frihet vinner. Og dette er fortsatt folkets hus. La oss vende tilbake til arbeidet.

Det sa USAs visepresident Mike Pence til Senatet like etter klokken 02 natt til torsdag norsk tid.

Som visepresident er det han som har ansvaret for å formelt utrope en vinner av valget, etter at valgmannstemmene er blitt telt opp og godkjent i Representantenes hus og Senatet.

Det var denne jobben som ble avbrutt da en mobb stormet kongressbygningen onsdag, etter at presidenten manet tilhengerne sine til å marsjere mot de folkevalgte for å protestere mot valgresultatet.

Kongressen rakk kun å godkjenne 12 av totalt 538 stemmer, resultatene fra to delstater, før de måtte evakueres i sikkerhet.

Like etter klokken 20 lokal tid – 02 norsk tid – vendte de tilbake for å fullføre jobben de hadde begynt på.

– Vi har aldri latt oss avskrekke før, og vi skal ikke la oss avskrekke i dag. De prøvde å forstyrre demokratiet, men de feilet, sa republikaneren Mitch McConnell, som er flertallsleder i Senatet, da han var tilbake i Senatsbygget.

Trakk varslede protester

Utenfor bygningen var det et massivt politioppbud. Siden portforbudet trådte i kraft klokken 18 lokal tid, har VGs reporter på stedet sett politiet kjøre rundt i gatene for å forklare at alle må holde seg inne.

Et sted sto en mann med ropert og skrek «Dette er kommunisme. Politiet er ikke på deres side».

Flere kongressrepresentanter holdt flammende innlegg om det de nettopp hadde vært vitne til, før opptellingen av stemmene fortsatte.

Georgia-senatoren Kelly Loeffler, som tirsdag tapte senatsplassen sin til utfordreren Raphael Warnock, sa at hendelsene fikk henne til å revurdere de varslede planene om å protestere mot valgresultatet.

– Da jeg kom til Washington i morges, var jeg fast bestemt på å protestere mot godkjenningen av valgmennenes stemmer. Men dagens hendelser har tvunget meg til å revurdere, og jeg kan ikke, med god samvittighet, protestere nå, sier hun.

Og da Kongressen senere skulle godkjenne valgresultatet for Georgia, måtte kongressrepresentanten Jody Hice innrømme at hun ikke lenger hadde støtte fra en senator i sin protest.

– Det ser ut som enkelte senatorer har trukket sin protest etter dagens hendelse, sa hun til visepresident Mike Pence.

Forsøk på å protestere mot valgresultatet i Michigan og Nevada ble også avvist fordi det manglet støtte fra en senator.

Protest mot resultatet i Pennsylvania

Enkelte senatorer hold likevel fast ved sine protester mot valgresultatet:

Like før klokken 04.30 norsk tid avviste Senatet en protest fra seks senatorer mot valgresultatet i Arizona.

Representantenes hus stemte også ned forsøket på å utfordre valgresultatet i Arizona. Avstemningen endte med 303 mot 121 stemmer, noe som betyr at over halvparten av republikanerne i Representantenes hus støttet protesten.

Like før klokken 06.30 torsdag morgen norsk tid er det imidlertid klart at Kongressen må behandle en protest mot valgresultatet i Pennsylvania, skriver CNN.

80 medlemmer av Representantenes hus og senatoren Josh Hawley har protestert, og saken skal debatteres separat i Senatet og Representantenes hus – noe som kan ta opptil to timer.

– Oppildnet av president Trumps løgner

USAs president har i forkant av de voldsomme hendelsene i Washington D.C. onsdag uttalt at han håpet visepresident Mike Pence ville foreta seg noe for å stanse godkjenningen av valgresultatet i Kongressen.

Siden han tapte presidentvalget i november, har han hevdet at det var preget av massivt valgfusk – uten å nå frem i domstolene.

Senatets demokratiske mindretallsleder Chuck Schumer mener president Donald Trump må ta på seg deler av ansvaret for stormingen av kongressbygget.

– Denne mobben ble oppildnet av president Trumps ord og løgner, sa han til sine kolleger da de var tilbake i Senatet sent onsdag kveld.

Biden vant i valgmannskollegiet med et flertall på 306 valgmenn mot 232 til Trump. Opptellingen og godkjenningen av disse stemmene i Kongressen er vanligvis en ren formalitet.

Kraftig kritikk av Trump

Etter stormingen av kongressbygningen, har flere av Trumps partifeller plassert deler av ansvaret hos presidenten.

Wyoming-republikaneren Liz Cheney, som er partiets tredje ledende representant i Representantenes hus, sier til Fox News at hun vil få klarhet i Trumps rolle.

– Jobben vår er å telle stemmene. Vi vil telle stemmene, men det er alvorlige spørsmål knyttet til presidentens involvering i det som skjedde her i kveld, her i kongressbygningen, og det kan ikke tolereres, sier hun til kanalen.

Den republikanske senatoren Richard Burr fra Nord-Carolina går enda lenger, og er tydelig på at han mener Trump har ansvaret for det som har skjedd.

– Presidenten har ansvaret for dagens hendelser, ved at han har promotert de ubegrunnede konspirasjonsteoriene som har ledet opp til dette punktet, skriver han i en uttalelse, og påpeker at USAs domstoler har avvist at det finnes grunnlag for at det var utstrakt valgfusk ved årets presidentvalg.

Også den republikanske Utah-senatoren Mitt Romney, som har markert seg som en skarp kritiker av Trump, sier i en uttalelse at det er presidenten som har ansvaret for kaoset i Washington D.C.:

– Det som skjedde i dag var et opprør, egget opp av USAs president. De som velger å fortsette å støtte hans farlige opplegg ved å fortsette å motsette seg resultatene av et legitimt, demokratisk valg, vil for alltid bli sett på som medskyldige i et enestående angrep mot vårt demokrati.

Tidligere onsdag gikk også Senatets republikanske leder Mitch McConnell kraftig ut mot Trump, og sa at han fryktet USA ville bli ødelagt for alltid.