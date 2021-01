Visepresident Mike Pence har ansvaret for å formelt utrope en vinner av presidentvalget. Her sammen med leder i Representantenes hus Nancy Pelosi før stormingen onsdag. Foto: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA /AFP

Kongressen lover å fullføre jobben – Mike Pence tilbake i Senatet

De folkevalgte i USA samler seg onsdag kveld seg for å fullføre jobben de startet på da de ble avbrutt av en rasende mobb: Utpeke Joe Biden til USAs neste president.

– Nå skal vi fullføre jobben for folket.

Det skriver talspersonen til visepresident Mike Pence på Twitter like før klokken 01.30 natt til onsdag.

Her kommer det også frem at visepresidenten er tilbake igjen i Senatets kammer, etter at kongressbygningen har blitt sikret.

Mike Pence har blitt utsatt for kraftig press fra sin sjef Donald Trump i forkant av avstemningen i Kongressen; som visepresident er det nemlig han som har ansvaret for å formelt utrope en vinner av valget, etter at valgmannstemmene er blitt telt opp og godkjent i Representantenes hus og Senatet.

Det var denne jobben som ble Trump-tilhengere stormet Kongressbygningen onsdag.

De folkevalgte rakk kun å godkjenne 12 av totalt 538 stemmer, resultatene fra to delstater, før de måtte evakueres.

– Kan ikke la oss avskrekke

Nå er de tydelige på at de vil vende tilbake for å fullføre jobben de begynte på.

– I dag ble et skamfullt angrep gjort mot demokratiet vårt. Det var velsignet fra høyeste hold av myndighet. Vi kan imidlertid ikke la oss avskrekke fra vårt ansvar til å godkjenne valget av Joe Biden, sier demokratenes flertallsleder i Representantenes hus Nancy Pelosi og legger til:

– Vi har besluttet at vi skal fortsette i kveld i Kongressen med en gang den er klarert for oss.

Også Senatets leder Mitch McConnell skal ha sagt til kollegene sine at de skal dra tilbake til kammeret for å «vise styrke etter katastrofen i dag», ifølge kilder i Det republikanske partiet.

Biden vant med i valgmannskollegiet med et flertall på 306 valgmenn mot 232 til Trump.

– VI har stanset kuppforsøket og vil vende tilbake til kongressbygningen i dag for å fullføre jobben for folket, sier den demokratiske kongressrepresentanten Jason Crow.

Mener Trump har ansvaret

Flere av kongressrepresentantene som nå vender tilbake til Senatet, har gått kraftig ut mot Donald Trump etter stormingen av kongressbygningern.

Wyoming-republikaneren Liz Cheney, som er partiets tredje ledende representant i Representantenes hus, sier til Fox News at hun vil få klarhet i Trumps rolle i forbindelse med stormingen av kongressbygningen.

– Jobben vår er å telle stemmene. Vi vil telle stemmene, men det er alvorlige spørsmål knyttet til presidentens involvering i det som skjedde her i kveld, her i kongressbygningen, og det kan ikke tolereres, sier hun til kanalen.

Den republikanske senatoren Richard Burr fra Nord-Carolina går enda lenger, og er tydelig på at han mener Trump har ansvaret for det som har skjedd.

– Presidenten har ansvaret for dagens hendelser, ved at han har promotert de ubegrunnede konspirasjonsteoriene som har ledet opp til dette punktet, skriver han i en uttalelse, og påpeker at USAs domstoler har avvist at det finnes grunnlag for at det var utstrakt valgfusk ved årets presidentvalg.