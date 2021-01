LUKKER DØRA: Mark Zuckerberg valgte torsdag å stenge presidenten ut av Facebook og Instagram på ubestemt tid, i frykt for at han vil bruke plattformene til å spre usann informasjon. Foto: [SAUL LOEB, MANDEL NGAN] / AFP

Nettet snører seg rundt Trump

I løpet av det siste døgnet har YouTube, Facebook, Twitter og Instagram har snudd ryggen til Trump. Samtidig har Trumps egen nettbutikk plutselig blitt tatt ned.

Publisert: Nå nettopp

Torsdag kveld melder Facebook-grunnlegger Mark Zuckerberg at Donald Trump utestenges fra Facebook og Instagram på ubestemt tid.

Det betyr at den avtroppende presidenten ikke vil ha tilgang til sine egen sosiale medier frem til påtroppende president, Joe Biden, har tatt over. Tidligst.

Zuckerberg skrevet nemlig at han ikke vil vurdere å oppheve Trump-blokkeringen før vi har sett en fredfull overgang for påtroppende president Biden.

– De sjokkerende hendelsene de siste 24 timene har gjort det klart at Donald Trump har planer om å bruke resten av sin tid som president til å undergrave en fredelig og rolig overgang for påtroppende president Biden, skriver Zuckerberg i åpningen av innlegget sitt.

– Vi tror at risikoen for at Trump kan benytte seg av våre tjenester i løpet av denne perioden er simpelthen for store.

Beskjeden kom et snaut døgn etter at også Twitter annonserte at de stengte presidenten ute i 12 timer natt til torsdag. Det skjedde få timer etter at store hundrevis av Trump-supportere tok seg ulovlig inn i kongress-bygningen.

PROVOSERER: Presidenten er kjent for å komme med kontroversielle og provoserende uttalelser i sine innlegg på sosiale medier. Nå vil han ikke lenger ha fritt leide til å publisere hva som helst under sitt eget navn. Foto: JIM BOURG / X90054

I løpet av torsdag har også presidentens egne nettbutikk, «Trumpshop», blitt stengt ned.

Ifølge Reuters skal Shopify, som som leverer tjenester og administrerer nettbutikken hans, ha bekreftet at de ikke lenger vil samarbeide med presidenten.

Selskapet bekrefter videre at dette har en sammenheng med onsdagens hendelser, som har blitt fordømt som et angrep på politiet av både amerikanske politikere og verdensledere.

Foreløpig blir besøkende i nettbutikken møtt med en beskjed om at «butikken er utilgjengelig».

YouTube annonserte også torsdag, etter at det ble klart at Biden formelt er valgt inn som president av kongressen, at de fra nå av vil slå ned på all falsk informasjon som publiseres på deres plattform om valget.

De pekte også på kongressangrepet som avgjørende for sin beslutning for å utestenge Trump.

Zuckerberg trakk også frem angrepet og Trump sin manglende handlekraft i sin uttalelse torsdag.

– Hans valg om å akseptere, snarere enn å fordømme, angrepet velgere hans gjorde mot Capitol-bygningen har forstyrret det amerikanske folk og hele verden, skriver han blant annet.

Facebook-grunnleggeren forklarer også at de måtte fjerne deler av presidentens uttalelser som bryter med deres retningslinjer i løpet av onsdagen.