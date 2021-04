UNDERSØKES: Det undersøkes i flere land om spesielle, alvorlige blodpropp-tilfeller kan knyttes til AstraZeneca-vaksinen. Foto: KAI PFAFFENBACH / X00446

EMA-topp om AstraZeneca: Vanskeligere å si at det ikke er sammenheng

Marco Cavaleri, som er vaksinesjef i EMA, anerkjenner en sammenheng mellom de mistenkte AstraZeneca-bivirkningene og vaksinen i et intervju med den italienske avisen Il Messagero.

Publisert: Nå nettopp

Cavaleri sier til den italienske avisen at fordelene med vaksinen veier opp for risikoene. Men han sier også at det nå er «vanskeligere å si» at det ikke er en «årsakssammenheng mellom vaksinasjonen» og «veldig sjeldne tilfeller av blodpropp assosiert med et lavt antall blodplater».

– Det er en assosiasjon med vaksinen. Hva som forårsaker denne reaksjonen, vet vi fortsatt ikke, sier han.

Denne uken har bivirkningskomiteen i Det europeiske legemiddelsamarbeidet (EMA) nye møter om vaksinen. De jobber med å undersøke de mistenkte AstraZeneca-bivirkningene.

Diskuteres i møter denne uken

Møtet denne uken er satt opp over tre dager, fra i dag til fredag. Og én av tingene som skal diskuteres, er om hvor tydelig man skal kunne koble de spesielle, alvorlige sykdomstilfellene til vaksinasjon med AstraZeneca:

– Et av temaene som diskuteres på dette møtet, er nettopp om disse hendelsene bør komme inn på listen over bivirkninger av Astrazeneca-vaksinen, sier Steinar Madsen i Statens legemiddelverk til VG.

Tidligere har bivirkningskomiteen i EMA lagt inn en advarsel om de spesielle sykdomstilfellene i vaksinens preparatomtale, men de har ikke ønsket å legge inn denne typen sykdomstilfeller under listen over bivirkninger.

Hvis man skal gjøre det, må man ha rimelig grunn til å anta at det er en årsakssammenheng. Det har det norske legemiddelverket ment, og representanten fra det norske legemiddelverket tok derfor dissens da dette ble bestemt for tre uker siden.

– Etter hvert som det har dukket opp en rekke nye tilfeller i mange land, så er det jo klart at det styrker mistanken om at det er en sammenheng med vaksinen, sier Madsen.

Vet ikke hva som er utløsende

Ekspertene som har undersøkt sykdomstilfellene i Norge, mener en kraftigimmunrespons trigget systemet slik at man har fått en kombinasjon av blodpropp og lave blodplater – og at det ikke er andre ting enn vaksinen som kan forklare denne immunresponsen.

Madsen sier man vet hva som skjer når sykdsomsforløpet først er utløst. Han beskriver det som en «kaskade» - altså at en rekke ting begynner å skje i kroppen.

– Vi vet at det skjer en kaskade - det begynner med at det dannes antistoffer som påvirker blodplatene, blodplatene ser ut til å klumpe seg sammen og gi blodpropper. Men det store spørsmålet er hva er det som utløser denne kaskaden hos noen, sier Madsen.

Dette jobber flere fagmiljøer med å undersøke videre. Et tysk fagmiljø som har undersøkt de mistenkte alvorlige bivirkningene har kommet til samme konklusjon som det norske - de tror at det finnes et sjeldent fellestrekk mellom de som har blitt syke.