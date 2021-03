«Ever Given» er dratt helt av grunnen – Suezkanalen er åpen

TV-bilder viser mandag at lasteskipet «Ever Given» er dratt løs der det sto grunnfast i Suezkanalen. Nå flyter det fritt.

Skipet er altså i bevegelse igjen for første gang på nesten en uke, etter at det tirsdag kjørte seg fast i kanalen i Egypt. Fartøyet ble stående diagonalt på tvers over kanalen, og sperret dermed den viktige skipsfartsruten som forbinder Europa og Asia.

Også data fra skipsfartsovervåkeren Vesselfinder viser at skipet beveger seg.

Minst 369 skip ble rammet av blokkeringen, og har ligget i vent. Den enorme kanal-proppen har kostet anslagsvis 3,4 milliarder kroner per time. Nå er den over.

– Hun er fri, sier en av de ansvarlige for redningsarbeidet, ifølge Reuters. Det har blitt brukt tauebåter for å hjelpe båten ut.

Leth Agencies, som leverer tjenester til skip som seiler gjennom Suezkanalen, bekrefter på Twitter at skipet nå er på vei til Store Bittersjø nord i kanalen.

– Det er med den største glede vi kan bekrefte at Suez Canal Authority og deres ansatte har lykkes i å trekke «Ever Given» av grunnen, skriver Leth Agencies.

Fremdeles vil blokkeringen forårsake forsinkelser i trafikken over de neste dagene. Rundt 100 skip får anledning til å reise gjennom kanalen daglig, og egyptiske myndigheter anslår derfor at det vil ta to til tre dager å komme tilbake til normalen.

Suezkanalen går mellom Middelhavet og Suezgulfen, og lar skipstrafikken flyte over til Rødehavet, Det arabiske hav og videre østover. Rundt 12 prosent av verdenshandelen går gjennom den viktige passasjen.

Tidligere mandag kom nyheten om at skipet delvis fløt igjen, men at det fremdeles ikke var sikkert at det ville flyte helt selv i løpet av dagen.

Etter at skipet tirsdag kjørte seg fast, har det blitt jobbet på spreng med å få det løst. Bergingsgrupper fra Nederland og Japan ble hentet inn for å revurdere planene for å få det løs, skriver The Guardian torsdag ettermiddag.

«Ever Given» er et av verdens største lasteskip og er 400 meter langt og rundt 58 meter bredt. Rundt 300 lasteskip har måttet ankre opp i påvente av at skipet ble hjulpet løs.

Det taiwanske shippingselskapet Evergreen eier skipet, som er registrert i Panama. Det var på vei fra den kinesiske havnen Ningbo til Rotterdam i Nederland, ifølge Vesselfinder.