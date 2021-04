AKUTTEN: Sykehuset er så fullt at de har begynt å ta i bruk akuttavdelingen for å behandle coronapasienter. Foto: Kyrre Lien, VG

Sykehusene er fulle og coronaen herjer – nå åpner landet opp

BEIRUT (VG) Mens utslitte leger jobber 36 timer i strekk for å redde coronapasienter, letter myndighetene på restriksjonene. Nå kan libanesere igjen spise hummus og tabbouleh på restaurant.

Av Kyrre Lien

– Hvis det fortsetter sånn, kommer folk til å dø på gaten.

Ordene fra legen Bilal Jamal El Dine (27) er vanskelige å plukke opp gjennom den tykke ansiktsmasken. Men bekymringen er tydelig nå som Libanon letter på restriksjonene. Han peker mot rommet til en pasient.

– Han der er bare 34 år gammel, men han kommer ikke til å klare seg. Vi har gitt ham alt vi har av medisiner, og han får maks av hva vi kan gi av oksygen. Og fremdeles kan vi ikke redde ham.

34-åringen ligger i et mørkt rom, huden glinser av svettedråper. En kvinne, kanskje det er kona, vifter med et magasin for å prøve å kjøle ham ned.

– Vi ser unge folk som kommer hit og dør. Det er veldig stressende, forteller legen.

Rundt oss er det en konstant støy av industrielle pip, dyp tørrhoste, ventilasjonsanlegg og pustemaskiner. Vi er på Rafic Harari-sykehuset i Beirut, midt i det som er en coronakrise i landet.

SYK: Ibraim Abu Dayeh (72) hjelper sin syke kone Ensaf (61). Hun har vondt for å puste og en konstant hoste, men fikk en negativ coronaprøve etter å ha vært innlagt i tre dager. Nå skal hun flyttes til en annen del av sykehuset. Foto: Kyrre Lien, VG

Fulle sykehus

– Hver dag får vi flere og flere pasienter hit, og pasientene er veldig syke. Nå har vi gått tom for senger, og vi er tomme for oksygen. Det er rett og slett helt håpløst, forteller legen Heba Diaab (27).

Hun begynte å jobbe på sykehuset helt i starten av pandemien. I løpet av de første månedene var det få som ble smittet av corona i Libanon, men i høst eksploderte det. En voldsom smittebølge skylte innover landet, og siden har smittetallene vært høye.

Nå er sykehusene fulle, og de må avvise pasienter som ellers burde vært innlagt.

Libanon har en million flere innbyggere enn Norge. Samtidig har de hatt fem ganger så mange smittede og ti ganger så mange døde. Totalt er 6136 mennesker omkommet av pandemien, ifølge Verdens helseorganisasjon.

FRYKTER SMITTEBØLGE: Legen Heba Diaab (27) (i midten) frykter konsekvensene nå som Libanon åpner opp. – Det er virkelig slitsomt både psykisk og fysisk å jobbe her nå, forteller hun. Foto: Kyrre Lien, VG

Forrige uke åpnet restauranter, treningssentre, kasinoet og svømmehallene. Det er fortsatt maskepåbud når man ferdes utendørs, og portforbud om natten.

– Nå som restaurantene åpner igjen, vil vi få flere pasienter. Men vi lever i et land der folk ikke kommer til å overleve hvis de ikke kan jobbe, for uten jobb har de ikke råd til mat, forteller legen Heba Diaab.

Tilgangen på vaksiner har vært dårlig, og til nå er kun halvannen prosent av befolkningen ferdig vaksinert. De får blant annet vaksiner gjennom Covax-programmet, hvor Norge bidrar. Hjemme har Senterpartiet tatt til orde for å beholde flere av disse dosene selv.

I Libanon frykter eksperter at coronasituasjonen i Libanon kommer til å bli enda verre.

– Jeg er sikker på at å lette restriksjonene vil slå dårlig ut for oss i helsevesenet. Men hva kan man gjøre. For folket og regjeringen er det som å velge mellom pest eller kolera, forteller Diaab.

ÅPENT: Forrige uke åpnet restaurantene dørene igjen, etter to måneder med nedstengning. Tariq Bashasha (49)(t.h.) har dratt hit med kompisene Sama og Zaqariah. Foto: Kyrre Lien, VG

Livet åpner

På en nabolagsrestaurant i bydelen Hamra i Beirut er restauranten full av folk. Men det er mer avstand mellom bordene enn før, og det er satt opp skillevegger i pleksiglass.

– Før pandemien pleide jeg alltid å gå ut og nyte livet, dra på kafeer og restauranter. Men under lockdownen har byen vært helt tom, forteller Tariq Bashasha (49).

TABBOULEH: Restauranteier Heian Abo Jazjaj (30) er glad for at de kan servere mat igjen. Foto: Kyrre Lien, VG

Bashasha forteller at det er rart å være på restaurant igjen. Han er ikke redd, men heller ikke helt komfortabel.

– Regjeringen åpner landet litt og litt. Det er en god ting at restaurantene åpner igjen, for da får vi livet litt tilbake. Det er viktig for folket her, forteller han.

Restauranteier Heian Abo Jazjaj (30) sier seg enig i det.

– Det har vært veldig vanskelig å holde stengt så lenge, men forhåpentligvis blir situasjonen bedre og vi får flere gjester, forteller han.

fullskjerm neste HVERDAG: Mens Libanon sakte, men sikkert åpner opp etter to måneder med nedstegning, er våren også kommet til landet i Midtøsten.

Vanskelige valg

Inne på sykehuset har legene fått inn en ny pasient. En gravid kvinne som er ni måneder på vei, er nettopp innlagt med corona. Tilstanden hennes forverres stadig. Nå står de foran et vanskelig valg: skal de ta keisersnitt, eller skal de vente og se om tilstanden kanskje blir bedre?

Begge tilfeller vil trolig gjøre tilstanden hennes verre, frykter legene. De tror ikke kvinnen vil overleve – men barnet kan de kanskje redde.

– Det er en pandemi. Det er triste historier overalt. Men vi har alltid håp, forteller legen Mohammed Ayoubi (26).

Omkring 20 prosent av coronatestene som tas i landet, er positive, og den sørafrikanske og britiske mutasjonen er også aktiv her.

INTUBERT: De siste to dagene har 78 personer dødd av corona i Libanon. Her er to av pasientene deres intubert, som innebærer å føre et rør ned i pusterøret for å sikre luftveiene. Pasienten er da i narkose. Foto: Kyrre Lien, VG

Libanon ble lenge omtalt som Midtøstens Paris, men utviklingen de siste årene har sådd tvil om merkelappen. I slutten av 2019 begynte voldsomme demonstrasjoner mot en økende arbeidsløshet, økonomisk inflasjon og en handlingslammet og korrupt regjering.

Så kom coronaen og stengte landet og flyplassen helt ned, før et lager med ammoniumnitrat eksploderte midt i byen i august 2020. Over 200 mennesker omkom, og 300.000 ble hjemløse som følge av eksplosjonen som rev store deler av byen i filler.

fullskjerm neste UTSTYR: På grunn av den økonomiske situasjonen i landet, har det tidvis vært vanskelig å få tak i nok beskyttelsesutstyr til de ansatte.

Den økonomiske krisen er dyp, og med en valuta som har mistet nesten 90 prosent av sin verdi, har mange leger og sykepleiere forlatt landet i håp om et bedre liv.

– Jeg planlegger å reise til Frankrike eller Tyskland. Flere hundre leger og sykepleiere har allerede gjort det, forteller legen Bilal Jamal El Dine (27).

les også Først kom krigen, så kom corona: – Aner ikke når vi får vaksine

fullskjerm neste LUNGER: Legene følger daglig med på utviklingen i lungene til pasienter. Formen til denne pasienten forverres, forteller de.

36 timer på jobb

Han forteller at han pleide å leve godt, og at han kunne reise og se verden. Nå er lønnen blitt nesten verdiløs. Han tjener omkring 1500 kroner i måneden, noe som knapt holder til mat, forteller han.

Den konstante underbemanningen sliter på dem som er igjen. Når VG møter Bilal Jamal El Dine, har han vært på jobb i 36 timer i strekk.

– Alt jeg gjør nå, er å spise, sove, jobbe og gjenta. Akkurat som et dyr.

Ute i gatene er det en jevn lyd av ambulanser som prøver å komme seg frem på de trange, tidvis trafikkerte veiene. Inni sitter ambulansepersonell kledd i hvite heldrakter og ansiktsmasker, på vei til neste pasient.

Noen dager senere tikker det inn en tekstmelding fra sykehuset. De har måtte ta keisersnitt, og formen til den gravide kvinnen er blitt enda verre. Situasjonen er livstruende og hun må kanskje intuberes.

Men barnet er i god behold.

FULLE SYKEHUS: En ambulanse i gatene av Beirut. Nå er sykehusene i Libanon så fulle at kun de mest kritisk syke blir innlagt. Foto: Kyrre Lien, VG

VG I LIBANON: Journalist og fotograf rapporterer fra Beirut.

