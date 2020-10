STUDIE: Bildet viser prøvesett fra vaksinestudien til selskapet Pfizer. Foto: Marco Bello /Reuters

Vaksinegigant sier coronavaksine kan bli klar i november: Kan bli godkjent i Europa i januar

Vaksinegiganten Pfizer anslår at de kan være klare til å søke godkjenning i USA den tredje uken i november. En betinget godkjenning i Europa kan være neste steg.

Oppdatert nå nettopp

Vaksinen er nå i den siste og avgjørende testfasen, og er en av kandidatene som kan bli aktuelle for Norge, viser VGs vaksinespesial.

– De regner med at de kan ha nok sikkerhetsinformasjon og informasjon om effekten av vaksinen i tredje uke av november, til at de kan søke om en såkalt EUA – Emergency use authorization, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk til VG.

Pfeizer opplyste selv om hvor langt de har kommet i prosessen om å søke om godkjenning i en pressemelding. Nyheten ble først omtalt av NRK.

Vaksinen utvikles i et samarbeid mellom tyske BioNTech, amerikanske Pfizer og kinesiske Fosum Pharma. EU forhandler om en kjøpsavtale på opptil 300 millioner doser av denne vaksinen, hvis den viser seg å være trygg og effektiv mot Covid-19

Kan få betinget godkjenning i Europa

Om den er trygg og effektiv nok for Norge, avgjøres i EU-systemet. Og den prosessen startet allerede 6. oktober.

I Europa har man ikke en tilsvarende autorisasjon som nødautorisasjonen i USA – men det er startet en såkalt løpende vurdering av vaksinekandidaten, forklarer Madsen.

– Vi bygger på de samme dataene i Europa. Så vi har startet en prosess allerede med denne vaksinen hvor man samler in alt som finnes av data fortløpende. Når man mener det foreligger nok data, kan Pfizer søke om godkjenning i Europa. Det vil sannsynligvis bli en betinget godkjenning, på bakgrunn av de data som foreligger, men der firmaet er forpliktet til å skaffe mer data over tid.

Får vaksinen en slik godkjenning i Europa, kan den også kjøpes opp og tas i bruk i Europeiske land.

– Det er usikkert når vaksinen kan bli godkjent i Europa. Vi tenker oss nok at en betinget godkjenning vil kunne komme tidligst i januar, sier Madsen.

Vaksinen kan ikke bli godkjent i Europa før den har fullført alle de tre testfasene, men EUs legemiddelbyrå har altså allerede begynt å samle inn forskningsresultater. Så må selskapet sende mer forskning etter hvert. Dette kalles en «rolling review». Håpet er at det skal gå raskere enn at selskapene sender venter til all forskningen er ferdig før de søker.

Dette er den andre coronavaksinen EU har startet godkjenningsprosessen for. Tidligere i høst begynte de å se på vaksinen til AstraZeneca / Universitetet i Oxford.

Sett denne? Når en coronavaksine blir klar til bruk vil etterspørselen være langt større enn antall doser vi har tilgang på. Derfor vil en prioritert gruppe mennesker få den før andre:

– Mye data på kort tid

Ved testing av en ny vaksine, er det to ting som er viktigst: Sikkerhet (at vaksinen ikke har uakseptable bivirkninger), og effekt (hvor godt den beskytter mot coronavirus).

– Det er klart at Pfizer her har gjort en stor innsats for å skaffe mye data på veldig kort tid. Man regner med at denne vaksinen vil bli prøvet ut på 38 000 personer. Det er et større forsøk enn for mange andre legemidler og vaksiner, sier Madsen.

Han understreker samtidig at det Pfizer sier, er at dataene vil kunne være klare i den tredje uken av november. Deretter må firmaet søke om nødgodkjenningen i USA, som sannsynligvis vil kunne komme på plass litt senere.

Har du fått med deg denne? Espen Nakstad forklarer hva som er de mest smittefarlige hverdagsaktivitetene akkurat nå:

– Gode nyheter

Gunnveig Grødeland forsker på immunologi og vaksineutvikling på Immunologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Hun sier dette er gode nyheter, også for Norge.

– Selv om denne vaksinen ikke ligger først i køen for Norge, peker det også i retning av at det er potensial for at flere vaksiner vil bli godkjent, sier hun.

Hun trekker frem at Pfizer er et av selskapene som har gått ut og understreket at politisk press ikke vil ha innvirkning på deres arbeid med utvikling av en vaksinekandidat, og at de vil følge standard prosedyre.

– De har tatt seg den tiden de trengte naturlig. Da skal den være trygg og sikker.

I tillegg peker Grødeland på at vaksinekandidaten til Pfizer er en såkalt RNA-vaksine. Det er et nytt vaksineformat det har blitt forsket på i lang tid, sier hun.

– Det er kult, fordi det vil også faktisk bety at hvis den blir godkjent, er dette den første RNA-vaksinen som blir godkjent for bruk hos mennesker.

Publisert: 21.10.20 kl. 15:55 Oppdatert: 21.10.20 kl. 18:16