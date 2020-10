Vaksinegigant sier coronavaksine kan bli klar i November

Vaksinegiganten Pfizer opplyser i en pressemelding at deres coronavaksine kan være klar til å søke om godkjenning i USA den tredje uken i november.

Nå nettopp

Vaksinen er nå i den siste og avgjørende testfasen, og er en av kandidatene som kan bli aktuelle for Norge, viser VGs vaksinespesial.

21. oktober anslo Pfizer at de kan være klare til å søke godkjenning i USA den tredje uken i november, hvis de får gode forskningsdata. Nyheten ble først omtalt av NRK.

Vaksinen utvikles i et samarbeid mellom tyske BioNTech, amerikanske Pfizer og kinesiske Fosum Pharma. EU forhandler om en kjøpsavtale på opptil 300 millioner doser av denne vaksinen, hvis den viser seg å være trygg og effektiv mot Covid-19.

Om den er trygg og effektiv nok for Norge, avgjøres i EU-systemet. Og den prosessen startet allerede 6. oktober.

Vaksinen kan ikke bli godkjent før den har fullført alle de tre testfasene, men EUs legemiddelbyrå har altså allerede begynt å samle inn forskningsresultater.

Så må selskapet sende mer forskning etter hvert. Dette kalles en «rolling review». Håpet er at det skal gå raskere enn at selskapene sender venter til all forskningen er ferdig før de søker.

Dette er den andre coronavaksinen EU har startet godkjenningsprosessen for. Tidligere i høst begynte de å se på vaksinen til AstraZeneca / Universitetet i Oxford

Publisert: 21.10.20 kl. 15:55