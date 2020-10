LOCKDOWN I MØTE: En servitør ved en kafé i Paris, rett før alle serveringssteder i byen 6. november nok en gang måtte stenge ned på ubestemt tid. Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP

WHO: Global dagsrekord i antall coronatilfeller

På én dag er det globalt påvist over 350.000 coronatilfeller, det høyeste antallet hittil i pandemien, opplyser Verdens helseorganisasjon (WHO). Smitteøkningen i Europa bekymrer WHOs krisesjef.

Den nye rekorden er nesten 12.000 smittetilfeller høyere enn den forrige, som ble satt tidligere i uka, viser WHOs oversikt.

Samtidig passerte antallet påviste smittetilfeller på én dag i Europa 100.000 for første gang.

Europa: Smitten stiger

VGs coronaspesial viser fredag at flere land i Europa har sitt verste smittedøgn så langt i pandemien fredag:

Ukraina: 5.961

Nederland: 5.878

Polen: 4.739

Slovakia: 1.184

Latvia: 137

Fredag ble det registrert 20.339 nye smittetilfeller av coronaviruset i Frankrike, melder Reuters. Det er det høyeste antallet nye registrerte smittetilfeller noen sinne i landet.

Til sammenlikning ble det registrert 18.129 nye tilfeller torsdag.

Byene Lyon, Lille, Grenoble og Saint-Étienne blir alle satt i «full beredskap» fra og med lørdag, opplyste Frankrikes helseminister Olivier Veran torsdag.

Hovedstaden Paris og landets nest største by Marseille er begge blitt satt i samme beredskap. Der måtte utesteder i byene stenge fra og med tirsdag 6. oktober.

Ifølge den franske helseministeren kan også byene Toulouse og Montpellier vente å bli satt i samme beredskap tidlig neste uke. Da vil i så fall mer enn åtte millioner franskmenn bo i byer som har nok en gang har måttet stenge ned.

Landet registrerte også 109 nye dødsfall knyttet til viruset. Noe som bringer det totale antallet franske dødsfall til 32.630, ifølge Reuters.

WHO bekymret

Mens smittespredningen fortsetter verden over, finnes det «ingen nye svar», erkjente WHOs krisesjef Michael Ryan på et pressemøte fredag.

Det er ikke bare Frankrike som har høye smittetall. Både Storbritannia og Spania har begge registrert mer enn 12.000 nye smittetilfeller fredag.

MADRID: Servitører ved Plaza Mayor. Foto: Manu Fernandez / AP

I Spania har man dessuten besluttet å stenge ned hovedstaden Madrid. Der får ingen lov å reise inn eller ut av byen de neste 15 dagene.

– Det er trist å se mange land i Europa oppleve en rask oppsving i antall smittetilfeller. Nå må myndighetene i landene vise handlekraft og stenge ned overføringen av virus, sier Ryan i WHO.

Han trekker frem avstand, munnbind og god ventilasjon som viktige punkter å følge. I tillegg understreker han at man må være svært forsiktig med alle arrangementer hvor folk samles i begrenset rom.

Til sammen er det bekreftet over 36 millioner smittetilfeller og over 1 million dødsfall. Mørketallene antas å være store, og WHO anslo denne uka at rundt 780 millioner mennesker kan ha vært coronasmittet.

Publisert: 09.10.20 kl. 22:52

