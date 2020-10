KAMPKLAR: USAs president Donald Trump holdt onsdag et valgmøte i vippestaten North Carolina. Foto: SAUL LOEB / AFP

Joe Bidens forsprang har krympet: Peker på tre utfall

Natt til fredag går den siste presidentdebatten av stabelen. Donald Trump har nå bare tolv dager på seg til å stjele stemmer fra rivalen Joe Biden. Det må han, skal han vinne, viser meningsmålingene.

Med stadig styggere personangrep drar det seg til i innspurten av USAs presidentvalgkamp. Etter den kaotiske debatten i Ohio i september, er det knyttet stor spenning til den siste debatten mellom Joe Biden og Donald Trump før valget 4. november.

Duellen holdes i Nashville i delstaten Tennessee klokken 03 natt til fredag norsk tid – du kan følge den her:

Presset Trump

Hvor viktig debattene er for hvem folk faktisk stemmer på, kan diskuteres.

Men Donald Trump har alt å tjene på å gjøre en god figur.

For selv om han har tatt innpå rivalen etter en kraftig smell for to uker siden, ligger han fortsatt bak på de siste meningsmålingene:

Men det er ikke dette som avgjør hvem som vinner presidentkappløpet og kan omtales som verdens mektigste mann. I USA er det ikke nødvendigvis den som får flest stemmer, som blir president.

Presidenten velges gjennom at velgerne peker ut 538 såkalte valgmenn, som i sin tur velger presidenten. Antall valgmenn i hver av de 50 delstatene varierer etter innbyggertall, der California har flest med sine 55.

Presidentkandidaten som får 270 valgmenn har flertall, og slik ser det ut på målinger før den siste debatten:

De siste målingene gir oss i dag tre realistiske utfall, mener forsker Hilmar Mjelde ved Norwegian Research Institute (NORCE).

En overlegen Biden-seier

En knapp Biden-seier

En Trump-seier

– Jeg anser det som utelukket at Trump vil få flere folkestemmer enn Biden, fordi det er omtrent fem prosentpoeng flere demokrater enn republikanere i USA, sier Mjelde.

Forskeren peker på at det er to type prediksjoner:

Den første er såkalte strukturelle modeller, som ser på hvor lenge presidentens parti har sittet og hvilken tilstand økonomien er i, og som tilsier at det nå er 50–50 mellom kandidatene. Sittende presidenter gjenvelges normalt, men det kommer an på hvor god økonomien er, påpeker Mjelde.

– Den andre typen prediksjon er fortløpende meningsmålinger. De tilsier 75–80 prosent sjanse for Biden-seier. Men de viser også at Trump tar litt innpå nå.

«Eksternt sjokk»

Bakteppet for årets presidentvalg er svært spesielt, med en coronapandemi som har rammet USA veldig hardt. Dette gjør også at valgresultatet vanskeligere å spå, mener NORCE-forskeren.

– Før pandemien ville jeg sagt at Trump vinner – soleklart, fordi han kun har sittet fire år, og arbeidsledigheten var nede i tre prosent i februar. Men i år er jeg uvanlig usikker. Vi har virkelig ingen håndfaste holdepunkter når et såkalt «eksternt sjokk» som pandemien inntreffer. Slike hendelser kaster hele landet ut i stor usikkerhet, og vi vet ikke helt hvordan ellers forutsigbare aktører som velgerne vil opptre, sier Mjelde til VG.

Demokratisk medvind

Slik det ser ut nå, kan til og med tradisjonelle republikanske stater som Georgia, Iowa, Ohio og Texas kan gå til demokratene i år, viser et gjennomsnitt av målinger fra gallup-nettstedet FiveThirtyEight.

Statistikerne der sammenligner Trumps sjanser til å vinne med sjansen for å trille en sekser på en terning, eller at det skal regne i sentrum av Los Angeles, som i snitt har 36 regndager i året.

Tendensen er klar, mener Sigrid Rege Gårdsvoll i amerikanskpolitikk.no: Det er mer sannsynlig at Joe Biden vinner.

– Det baserer jeg på prognoser og trender, ikke bare på meningsmålinger, sier hun til VG.

Vippestatene vipper fortsatt

Det både kandidatene og statistikerne er spesielt opptatt av nå, er de såkalte vippestatene. Et gjennomsnitt av målinger viser at Joe Biden leder med 4,2 prosentpoeng over Donald Trump i de viktige statene Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Florida, North Carolina og Arizona.

Men ifølge Real Clear Politics er dette kun 0,4 prosentpoeng mer enn Hillary Clintons ledelse i disse statene på samme dag for fire år siden.

Og hun endte som kjent opp med å tape mot Trump.

Sigrid Rege Gårdsvoll i amerikanskpolitikk.no forteller at North Carolina, Georgia, Ohio og Iowa er delstater hun følger ekstra tett nå.

– Det er stater der man har gått ut fra at Trump vil vinne, men der Biden nå begynner å ligge godt an, sier hun.

Hun peker også på Wisconsin, Pennsylvania, Michigan, der Trump avgjorde valget i 2016, i tillegg til Minnesota.

– De fire er egentlig de viktigste vippestatene for Biden. Hvis han tar dem, tror jeg dette skal være avgjort for Biden. Og så er jo selvfølgelig alltid Florida spennende, sier Gårdsvoll.

Texas er også på listen over delstater å følge med på nå, sier rådgiver i Civita, Eirik Løkke.

– En mer moderat kandidat ville lett vunnet både Georgia og Texas, men der misliker man Trumps «lite presidensielle oppførsel». Blir Texas demokratisk, blir det første gang siden 60-tallet.

Trump kan fortsatt vinne

En lærdom mange tok med seg fra både presidentvalget i 2016, og brexitavstemningen samme år, er at man ikke kan stole blindt på meningsmålinger. Det minner USA-kjenner Erik Mustad oss om.

– Det er jo fortsatt gode grunner til å tro at Trump kan bli gjenvalgt. Meningsmålingene peker i retning seier for Biden, slik det gjorde for Hillary for 2016, men da slo jo målingene feil. Med andre ord, hvis vi ser en gjentagelse av 2016, så ligger Trump godt an. Er derimot meningsmålingene mer presise, har Biden gode sjanser.

Vi vet ikke om dette valget er mer som 2016, eller som 2008 da Obama ledet stabilt, slik Biden nå gjør, sier forsker Hilmar Mjelde ved NORCE.

– Vi vet ikke om det er nye meningsmålingsfeil som vil dukke opp, og om det er reell bevegelse i velgermassen de siste to ukene, som i 2016. Det teller positivt for Biden at så mange vil stemme i år. Det tilsier at meningsmålingene vil være mer pålitelige, av metodiske grunner. Målingene er mindre pålitelige i valg med lav deltagelse, forteller forskeren.

