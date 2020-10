SKALKER LUKENE: Michael Vice forbereder seg på orkanen Deltas inntog i Louisiana fredag kveld. Foto: DAN ANDERSON / EPA

Orkan på vei mot USAs sørstater

Orkanen Delta har etterlatt seg store ødeleggelser i Mexico, og er nå på full fart mot USAs sørøstlige kyst og staten Louisiana.

Nå nettopp

Innbyggerne i delstaten Louisiana har knapt rukket å komme seg etter orkanen Laura, men nå må de forberede seg på å skalke dører og vinduer nok en gang.

Det nasjonale orkansenterets siste oppdateringer sier at orkanen Delta vil forårsake en «livstruende stormflo» opp mot nesten 3,5 meter langs deler av kysten i Louisiana.

Den er forventet å treffe med styrke 3 fredag kveld lokal tid, lørdag morgen norsk tid.

– I dag er dagen for å gjøre seg klar, sa orkansenterets direktør på en pressebriefing torsdag morgen, rapporterer nrp.

Frykten er at når stormen setter inn fredag, er det allerede for sent å evakuere.

STERK: Orkanen Delta forventes å treffe Gulfkysten med styrke 3, og har vært helt oppe i styrke 4. Foto: NASA

«Ufattelig farlig»

« En ufattelig farlig storm», kaller John Bel Edwards, guvernøren i Louisiana, orkanen.

Han vet hva han snakker om. Guvernøren har tragisk nok bred erfaring med hvor farlig naturens krefter kan være.

Det er sjette gang i år at Louisiana trues av naturkatastrofer.

Cathy Evans er en av de lokale som nå hjelper til å flytte kjente som bor på utsatte steder, vekk fra hjemmene sine.

– De har ikke engang hatt tid til å komme seg etter Laura, og nå treffer den neste stormen. De fikk ikke sjansen til å stable seg å bena igjen og de tror ikke at de kan overleve én runde til, sier Cathy Evans om sin datters familie, til nyhetsbyrået Reuters.

Fortsatt bor det rundt 8.000 mennesker på hotell etter at orkanen Laura ødela hjemmene deres i august, ifølge guvernør Edwards.

ØDELAGT: Det er bare seks uker siden orkanen Laura tok fra tusenvis av mennesker hjemmene sine. Foto: CHANDAN KHANNA / AFP

Unntakstilstand

Louisiana- guvernøren har erklært unntakstilstand. Når orkanen treffer land fredag kveld, er det forventet at den kan komme til å forårsake store oversvømmelser i Texas og Louisiana.

Videre mener meteorologene at orkanen fortsetter til delstaten Mississippi på lørdag, og at den da vil ta med seg sterk vind, heftige vindkast, moderat regn og muligens også tornadoer, skriver The Guardian.

MEXICO: Deler av det populære feriemålet Cancún er rasert etter orkanen. Foto: HENRY ROMERO / X90174

Rasert ferieparadis

Når Delta treffer USA, har den allerede herjet andre steder. Onsdag feide orkanen over Mexicos Yucatán-halvøy og videre ut i Mexicogolfen, før den nå altså har kurs mot USA.

Det kjente feriestedet Cancún er blant de utsatte stedene. Som en storm i kategori 2, blåste Delta ned trær og kraftlinjer, og forårsaket et kraftig strømbrudd som rammet halve byen. Området ser likevel ut til å ha sluppet unna det verste, og det er ikke meldt om døde melder NTB.

HANDLE RASKT: Når orkanen treffer fredag kveld lokal tid, vil det være for sent å beskytte hus fra skadene, advarer Det nasjonale orkansenteret. Foto: MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Enorme krefter

– Jeg vet at folk i Louisiana, særlig i sørvest, er veldig sterke og motstandsdyktige, men de står virkelig overfor en prøvelse her, sa guvernør John Bel Edwards på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Orkanen har variert mellom styrke 3,4 og 2.

Til sammenligning var den kraftigste orkanen som går rammet Norge de siste 200 årene, en styrke 3-orkan, den såkalte nyttårsorkanen på Nordvestlandet i januar 1992. Rundt 60.000 bygninger ble ødelagt og det ble forårsaket uopprettelige skader på blant annet kulturminner og skog, for anslagsvis 2 milliarder kroner.

USA har hatt flere svært ødeleggende orkaner de siste 20 årene. Uværet Katrina i 2005 regnes av mange som den mest ødeleggende orkanen i amerikansk historie. Minst 1.200 mennesker omkom, hovedsakelig i New Orleans, der 75 prosent av byen sto under vann, ifølge NTB.

Publisert: 09.10.20 kl. 11:23