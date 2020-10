FYRER AV: En soldat fra de armenske separatistene skyter med artilleri mot posisjoner holdt av Aserbajdsjan. Foto: HANDOUT / RazmInfo/Armenian Defence Minist

Slik er Tyrkias rolle i Armenia-konflikten

Etter ti dager med artilleriild åpner Armenia for å gi fra seg okkuperte landområder til Aserbajdsjan. Men nabolandet vil ikke forhandle og har mektige Tyrkia, Armenias erkefiende, på sin side.

«Den fjellrike svarte hage». Det er landområdet det kjempes om. Betydningen av å kontrollere Nagorno-Karabakh, som det heter på aserbajdsjansk, eller Artsakh som armenerne sier, har sterk symbolkraft i begge land.

Nå kan det gå mot at armenske separatister må gi fra seg noe av landområdet de har kontrollert siden 1994.

«Suksess for operasjonen til vår ærefulle hær. Karabakh er Aserbajdsjan», skriver Aserbajdsjans president Ilham Alijev på Twitter etter at tre landsbyer i utkanten av den omstridte enklaven ble overtatt.

Ti dager med harde kamper har medført store skader på de armenske separatistenes hovedstad Stepanakert. Over 300 er blitt drept, minst 47 av dem sivile. Og halvparten av befolkningen, rundt 75.000, skal være drevet på flukt.

SPØKELSESBY: De armenske separatistenes hovedstad Stepanakert er blitt kraftig rammet av krigen. Foto: DAVID GHAHRAMANYAN/NKR INFOCENTE / X80001

Vil gi innrømmelser

Nå sier den armenske statsministeren Nikol Pasjinian at Armenia er «villig til å gå med på innrømmelser», hvis Aserbajdsjan gjør det samme.

– Konflikter må løses på grunnlag av gjensidige innrømmelser. Nagorno-Karabakh er klar, og Armenia er klar, til å speile innrømmelsene som Aserbajdsjan er villig til å gjøre, sier Pasjinian i et intervju med nyhetsbyrået AFP.

I dette tilfellet betyr innrømmelser å gi fra seg deler av de omstridte områdene. Men det er langt frem til forhandlingsbordet, og kampviljen er fortsatt stor blant armenerne: Nye rekrutter og frivillige busses inn til fronten hver dag.

MOT FRONTEN: Frivillige og reservister fra Armenia på vei mot grensen for å melde seg til krigstjeneste. Foto: AFP

Anklager Tyrkia

Statsminister Pasjinian, som liker å la seg avbilde i kamuflasjeklær sammen med armenske offiserer, har vært klar på at et angrep på separatistenes område er å anse som et angrep på hele Armenia.

Samtidig retter han anklager mot NATO-landet Tyrkia, som er forhatt av de fleste armenere. Statsministeren mener Tyrkia har oppmuntret Aserbajdsjan til å starte kampene.

– Uten Tyrkias aktive engasjement ville ikke dette ha begynt. Avgjørelsen om å starte en krig var motivert av Tyrkias fulle støtte, sier Pasjinian.

VG har fått tilsendt uttalelser fra det offisielle armenske nyhetsbyrået Armenpress der det hevdes at tyrkiske offiserer deltar aktivt i planleggingen av offensiven. Det har også kommet anklager om at Tyrkia sender soldater fra en syrisk milits som landet kontrollerer for å kjempe i konflikten.

ANKLAGER TYRKIA: Den armenske statsministeren Nikol Pasjinian mener at Tyrkia står bak offensiven Aserbajdsjan har iverksatt. Foto: ARMENIAN PRIME MINISTER PRESS SERVICE

Støtter «broderfolket»

Begge deler avvises av både Aserbajdsjan og Tyrkia. Men det er ingen tvil om at Tyrkia gir ryggdekning til sitt «broderfolk» i Aserbajdsjan.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har stemplet Armenia som regionens største trussel, og forsvarsminister Hulusi Akar har fra dag én uttrykt full støtte til offensiven.

Denne uken besøkte Tyrkias utenriksminister Mevlüt Çavusoglu hovedstaden i Aserbajdsjan, Baku. Der påpekte han at det er internasjonalt anerkjent at landområdet egentlig tilhører Aserbajdsjan.

Han sa også at noen ny våpenhvile ikke er noe vits, ettersom man allerede har forhandlet i lang tid uten å komme til enighet om den omstridte regionen.

Da NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg på mandag var i Tyrkia og holdt pressekonferanse sammen med den tyrkiske utenriksministeren, ba han innstendig om en umiddelbar våpenhvile.

– Aserbajdsjan kjemper på sin egen jord, for å ta landområdet tilbake fra terrorister og okkupanter, kontret Çavusoglu.

TO GODE VENNER: Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og Aserbajdsjans president Ilham Alijev. Foto: PRESIDENTIAL PRESS OFFICE / X80001

Går langt tilbake

Krigen i Kaukasus har dype røtter. Man må hundre år tilbake i tid for å finne hovedårsaken til fiendtligheten armenere føler mot Tyrkia; nemlig folkemordet på nær 1,5 millioner armenere mellom 1915–1920, som Tyrkia nekter å anerkjenne at fant sted.

Konflikten mellom Armenia og Aserbajdsjan går tre minst tiår tilbake i tid, og begynte da begge var republikker i Sovjetunionen. Enklaven Nagorno-Karabakh ble da underlagt Aserbajdsjan, til tross for at majoriteten av dem som bodde der var etniske armenere.

Så lenge begge områder ble styrt med jernhånd fra Moskva ble motsetningene mellom de kristne armenerne og de muslimske aserbajdsjanerne holdt i sjakk. Men da jernteppet begynte å rakne brøt det ut full krig på begynnelsen av 1990-tallet.

Armenia kom seirende ut i 1994, og minst 750.000 etniske aserbajdsjanere ble drevet på flukt. Nagorno-Karabakh er siden styrt av separatister, som samarbeider med regjeringen i Armenia.

FAKTA: NAGORNO-KARABAKH * En region i Aserbajdsjan nær grensen til Armenia, der det bor om lag 145.000 mennesker. Nesten alle er etniske armenere. * Internasjonalt anerkjent som en del av Aserbajdsjan, men siden 1994 har armenske separatister hatt kontrollen over området. * Til tross for armensk dominans var Nagorno-Karabakh en del av Aserbajdsjan i sovjettiden. * I 1988 prøvde det lokale parlamentet å få området lagt under Armenia, noe som førte til krig i 1991 da Sovjetunionen falt fra hverandre. * Rundt 30.000 ble drept, og over én million mennesker ble drevet på flukt under krigen. Tre av fire flyktninger er aserbajdsjanere. * Armenskstøttede separatister sikret seg kontroll over Nagorno-Karabakh og flere omkringliggende regioner. * Våpenhvile ble inngått i 1994, men ingen fredsavtale. Områdets status er fortsatt uavklart. * Flertallet av befolkningen både i Armenia og Nagorno-Karabakh er kristne og tilhører den armensk-ortodokse kirken. I Aserbajdsjan er flertallet av innbyggerne muslimer. KILD: NTB Vis mer

Krigshissing

Krigstapet for 26 år siden er aldri blitt glemt i Aserbajdsjan, som har tre ganger så stor befolkning som Armenia, og stor olje- og gassrikdom. Gang på gang har president Ilham Alijev sagt at han vil «komme på te» i nabolandet, en klar trussel om å invadere.

Aserbajdsjans sterkeste kort militært er det nære forholdet til Tyrkia, som har NATOs nest største hær.

Begge landene har tyrkisk befolkning, svært likt språk, og er blitt omtalt som to stater, én nasjon. Under Erdogans lange periode ved makten i Tyrkia er båndet blitt enda tettere, både militært og økonomisk.

I august kom en viktig nyhet for begge land: Aserbajdsjan er nå Tyrkias største leverandør av gass, noe som gjør Tyrkia mindre avhengig av gass fra Russland.

ØDELAGT: Ilgar Ferzeliyevs hjem i Barda i Aserbajdsjan ble truffet av en rakett som skal være skutt av armenske separatister i Nagorno-Karabakh. Foto: UMIT BEKTAS / X90076

Putin er forsiktig

Tyrkias forhold til Russland settes nå på prøve av konflikten i Aserbajdsjan. Russland er Armenias viktigste støttespiller, og har lenge vært klar på at NATO-land ikke skal blande seg inn i konflikter i det gamle Sovjetunionen.

Armenia har denne uken uttalt at de er sikre på støtte fra Moskva dersom krigen går dårlig. Men faktum er at Russland er langt mer forsiktig i sine uttalelser enn Tyrkia.

Kreml fordømmer krigshandlingene og tilbyr seg å megle, men virker lite interesserte i å gå fullt inn på Armenias side. Russlands president Vladimir Putin vil nemlig opprettholde et godt forhold til Aserbajdsjan også.

Bakgrunn: – Putin har interesser på begge sider

Indirekte er både Tyrkia og Russland allerede involvert: De væpnede dronene som er brukt til å angripe armenske posisjoner er produsert i Tyrkia; mens armenske soldater forsvarer seg i russiske stridsvogner.

fullskjerm neste KATEDRAL BLE RAMMET: Den armensk-ortodokse katedralen Kazanchetsots i byen Shusha i utbryterrepublikken Nagorno-Karabakh skal ha blitt rammet av artilleriild.

Mislykkede forhandlinger

Mens Erdogan aktivt støtter at Aserbajdsjan gjenerobrer Nagorno-Karabakh, ønsker Putin tilsynelatende å opprettholde den uavklarte situasjonen.

Russland er en av tre ledere i den såkalte Minsk-gruppen som skal forhandle frem en varig fred, sammen med Frankrike og USA. Tyrkia, som er ett av de åtte observatørlandene, mener Minsk-gruppen har utspilt sin rolle.

I et debattprogram på den tyrkiske kanalen TRT-World gir Kaukasus-ekspert Laurence Broers fra Chatham House en forklaring på hvorfor Minsk-gruppen har mislyktes:

– Begge sider har hele tiden hatt en plan-b som har gjort forhandlingene vriene: Armenia ønsker å la konflikten vedvare uløst, slik at separatistene beholder sine områder. Aserbajdsjan har bygd seg opp militært, i forberedelse på en væpnet konflikt. Minsk-gruppen har dermed ikke kunnet overtale de stridende partene til å inngå kompromisser, sier Broers.

Det er ventet forhandlinger i Minsk-gruppen under et møte i Genève torsdag kveld, melder TRT World.

UTBRENT: En ødelagt bil er blitt slengt inn mellom ødelagt hus i Stepanakert, i utbryterregionen Nagorno-Karabakh. Foto: ARIS MESSINIS / AFP

Anklager om klasebomber

Både armenske og aserbajdsjanske styrker bruker klasevåpen i Nagorno-Karabakh, ifølge Amnesty International.

Amnesty har gransket bilder fra slagmarken i enklaven og slår fast at det er brukt israelskprodusert klaseammunisjon av typen M095 DPICM i angrep mot hovedstaden Stepanakert, skriver NTB.

Ifølge Amnesty er det trolig aserbajdsjanske styrker som har brukt klaseammunisjonen i sine artilleriangrep mot byen. Armenske styrker anklages også for å bruke klaseammunisjon av Amnesty, som minner om at det for ti år siden ble vedtatt en internasjonal konvensjon som forbyr bruk av slike våpen.

Over 100 land har undertegnet konvensjonen, men Armenia og Aserbajdsjan er ikke blant dem. Det er heller ikke Israel.

