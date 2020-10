KONTROLLER: Nasjonalt politi i Spania ved et sjekkpunkt under nedstengningen i Madrid fredag. Foto: JUAN MEDINA / X01625

Strenge restriksjoner flere steder i Spania: – Stemningen er ganske laber

Den siste uken har det blitt innført strenge coronarestriksjoner i regionene Catalonia, Madrid og Navarra i Spania.

Fredag erklærte nasjonale spanske styresmakter alarmtilstand i Madrid-regionen for å bekjempe spredningen av coronaviruset.

Tilstanden trådte i kraft samme dag og vil vare i 15 dager, ifølge El Pais.

Den innebærer høy beredskap og gir regjeringen mulighet til å begrense bevegelsesfriheten, konfiskere varer og ta kontroll over industribedrifter og andre virksomheter, deriblant private sykehus, ifølge NTB

Spania er blant de europeiske landene som for øyeblikket er inne i en andre smittebølge.

Landet har registrert over 300 smittetilfeller per 100.000 innbygger de siste 14 dagene, viser VGs oversikt.

I Madrid-regionen med 4,7 millioner innbyggere, er hovedstaden Madrid og åtte andre bykommuner underlagt strenge restriksjoner nå.

Politiet kan bøtelegge personer som forlater bydelen eller bykommunen uten gyldig grunn. Det er blant annet lov å dra på jobb, til studier eller turer til legen.

Nasjonalt blir det ikke meldt om nye registrerte smittetilfeller og dødsfall i helgene i Spania. Fredag var det til sammen registrert 861.112 smittetilfeller og 32.929 dødsfall så langt.

Varsler restriksjoner

Også i Catalonia, den nest største regionen i landet med flere enn 7,5 millioner innbyggere, varslet søndag om nye tiltak i kampen mot smittespredningen.

Regionen meldte fredag om at det var registrert flere enn 200 smittetilfeller per 100.000 innbygger de siste to ukene, ifølge El Pais, og det er det høyeste i Catalonia siden den nasjonale nedstengingen.

Søndag sa styresmaktene i regionen at restriksjonene som vil bli innført, kan komme til å begrense bevegelsesfriheten til innbyggerne.

De ber også selskap om å legge til rette for at ansatte jobber hjemmefra. Det har søndag kveld ikke blitt gjort klart hva de faktiske restriksjonene vil innebære.

I BARCELONA: Ahmed Siyad Abdi og kjæresten Marie Bergseng-Nordby bor i Barcelona. Foto: Privat

Marie Bergseng-Nordby (24) og kjæresten Ahmed Siyad Abdi (24) flyttet til Barcelona i august, hvor de i dag begge jobber.

De er nødt til å jobbe hjemmefra, ikke gå ut mer enn nødvendig, holde avstand og bruke munnbind, skriver hun til VG i en e-post.

Bergseng-Nordby er klar på at det går fint med dem til tross for smittesituasjonen i regionen.

– Så klart gjør omstendighetene det kjipt på mange måter, men sånn er det uansett hvor man er nå. Det er fint vær og vi trives godt.

Ifølge henne merker man godt at smitten er stigende.

– Stemningen er ganske laber, det virker som at folk er veldig lei. Spanjolene nyter gjerne et glass vin på kafeer, det hjelper på stemningen. Ellers er det ganske tomt i Barcelonas gater nå, skriver hun.

Ber folk selvisolere

Den nordlige regionen Navarra, der Pamplona er hovedstad, meldte søndag at de også innfører strenge tiltak.

Regionen er for øyeblikket den hardest rammede i Spania.

Lørdag ble det meldt at regionen hadde registrert 675 nye smittetilfeller per 100.00 innbygger de siste to ukene.

Styresmaktene i regionen ba befolkningen lørdag om å isolere seg for å stoppe smittespredningen.

Og søndag ble det klart at barer og restauranter må stenge klokken ti, og at de maksimalt kan fylle opp 30 prosent av kapasiteten. I tillegg blir private og offentlige møter med mer enn seks personer forbudt.

Restriksjonene både i Catalonia og Navarra vil foreløpig vare i 15 dager.

Det er også meldt om flere andre regioner i Spania som har økende smitte nå. Blant annet har Andalucía i sør, med byer som Sevilla og Malaga, opplevde en økning i nye smittetilfeller de siste ukene. Også her kan det nå komme innføringer av restriksjoner.

Publisert: 12.10.20 kl. 07:17

