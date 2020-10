FAMILIEN: Aleksej Navalnyj sammen kona Julia i Tyskland denne uken. Foto: Alexei Navalny's Instagram

Russisk spionsjef: – Det var ikke gift i kroppen hans da Navalnyj var i Russland

Sjefen for den russiske etterretningstjenesten mener at de siste dagers uttalelser fra opposisjonslederen Aleksej Navalnyj (44) er «dum, russofob propaganda».

– En kan ikke forvente seg noe som er i nærheten av sannheten fra den mannen, sier Sergej Narysjkin, sjef for utenlandsetterretningen SVR, til nyhetsbyrået Tass.

Han blir bedt om å kommentere Navalnyjs påstand om at det er russisk etterretning som står bak forgiftningen av Kreml-kritikeren - etter ordre fra president Vladimir Putin.

Opposisjonspolitikeren har gjentatt dette flere ganger de siste dagene, blant annet i et stort intervju med den russiske youtuberen Jurij Duda.

Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) bekreftet denne uken at det er funnet giftstoffer med samme struktur som Novitsjok i prøvene fra Navalnyj. Novitsjok er en serie nervegifter som ble utviklet i Sovjetunionen, og senere Russland. Stoffet skal være dødelig ved svært lave konsentrasjoner.

– Det er ikke noen vits i å kommentere en så dum, russofob propaganda, sier Narysjkin til Tass.

– Russiske påtalemyndigheter har to ganger henvendt seg til sine tyske kolleger med spørsmål som kan belyse denne ganske ubehagelige historien. Den tyske siden er taus. De er tause, altså skjuler de noe, mener spionsjefen.

Navalnyj ble syk da han satt på et fly fra Tomsk i Sibir til Moskva. Pilotene valgte å mellomlande i Omsk for at Navalnyj skulle få legehjelp der.

– Legene på sykehuset i Omsk reddet Navalnyjs liv og gjennomførte de mest nøyaktige studiene av tilstanden hans. Og de fant ikke giftige stoffer, sier Narysjkin, som har vært sjef for SVR siden 2016.

– Det er et ubestridelig faktum at det var ingen giftige stoffer i kroppen hans da Navalnyj var i Russland, hevder etterretningssjefen.

DUO: Sergej Narysjkin (t.h.) sammen med president Vladimir Putin under feiringen av etterretningsoffiserenes dag i desember 2019. Foto: ALEXEI DRUZHININ / SPUTNIK / KREMLIN POOL / POOL / SPUTNIK POOL

– Fra russiske side har vi fått det bekreftet i form av biologisk materiale fra kroppen hans.

Narysjkin sier at de russiske etterretningstjenestene FSB og SVR ikke har vært i nærheten av Navalnyj etter at han ble sendt med et ambulansefly fra Omsk til Berlin.

– Derimot er det åpenbart at det har vært folk fra tjenestene i andre land, sier den russiske spionsjefen.

Ifølge New York Times var analysen fra OPCW en bekreftelse på funnene som tyske, franske og svenske forskere har kommet fram til tidligere, altså at Navalnyj ble forgiftet av stoffet Novitsjok.

Det russiske innenriksdepartementet, som tilsvarer politiet, har, ifølge Tass, mange spørsmål til Navalnyjs medarbeidere som var med på turen til Sibir, men at de nekter å forklare seg.

Ifølge talsmannen for innenriksdepartementet har de også sendt spørsmål til tre stater, Tyskland, Sverige og Frankrike, med ønske om at de skal dele informasjon i Navalnyj-saken.

Russisk politi har intervjuet 230 personer som kan ha informasjon om hva som skjedde med Navalnyj mens han var i Tomsk, skriver Tass.

Aleksej Navalnyjs organisasjon mot korrupsjon krevde torsdag at politiet må sette i gang etterforskning av hvordan kjemiske våpen kan ha kommet på avveie i Russland.

