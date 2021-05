KRASJLANDET: Et lite fly med to personer om bord krasjlandet etter å ha kollidert med et annet fly i luften. Foto: South Metro Fire Rescue

Småfly krasjet i luften – ingen ble skadet

Onsdag krasjet to småfly i Denver i USA. Utrolig nok kom alle involverte uskadet fra ulykken.

Nødetatene i Denver i den amerikanske delstaten Colorado meldte onsdag morgen lokal tid at de rykket ut til melding om at to fly hadde kollidert i luften.

På Twitter melder politiet at det ene flyet krasjlandet. Det var to personer om bord, som begge gikk fra flyvraket uten skadet, takket være en fallskjerm festet i flyet som dempet krasjlandingen kraftig.

Det andre flyet, et lastefly med én person om bord, klarte å lande uten at piloten ble skadet.

– Når du får inn en melding om at to fly har krasjet, forventer man noe mye verre. Dette er utrolig, sier John Bartmann i politiet på en pressekonferanse.

LANDET: Fraktflyet som krasjet med et småfly landet på Centennial Airport. Foto: CBS Denver

Han forteller at de tidligere har hatt flere flyulykker i området.

– Aldri før har vi sett at en fallskjerm blir skutt ut av et fly, som gjør at det kan krasjlande trygt, sier Bartmann.

Politiet sier de ennå ikke vet hvilket av de to flyene som har skyld i kollisjonen.

– Men det er ganske utrolig at ingen ble skadet. Ingen er sendt til sykehus, alle er uskadet. Det er ganske imponerende, sier Bartmann.

STORE SKADER: Fraktflyet landet med tross store skader. Foto: CBS Denver

