TØRKE: Deler av den uttørkede bunnen til Sol-måne-sjøen i Taiwan i slutten av april. Foto: Nantou County Government

Taiwan rammet av verste tørke på 50 år

Massebønner til guden Matsu har blitt arrangert for å få vannet tilbake, men uten hell. Nå er vannkranene på store deler av øyen stengt to dager i uken, og verre kan det bli.

Av Sindre Camilo Lode

Publisert: Nå nettopp

Vannstanden i den kjente Sol-måne-sjøen midt på øyen er nå så lav at deler av innsjøen har tørket ut, og gress har begynt å vokse på den tørrlagte bunnen.

Brygger som vanligvis flyter på innsjøen, ligger spredt rundt på de tørre områdene, og turistbåter står tett i tett på den delen av innsjøen som fremdeles har vann, skriver The Guardian.

Innsjøen er en av de mest populære turistattraksjonene i landet, og har nå blitt et yndet sted for influensere som er på jakt etter et blinkskudd utenom det vanlige.

Den ekstreme tørken har også avdekket flere funn den siste tiden.

Denne måneden dukket en savnet mobiltelefon opp – som utrolig nok skal ha virket, mens funnet av en gravstein som muligens kan dateres tilbake til Quing-dynastiet, satt i april fart på kravene om at fastlands-Kina har suverenitet over Taiwan, skrev den kinesiske partiavisen Global Times.

Tørke i 18 måneder

Sett bort fra de rare funnene på bunnen av innsjøen – tørken skaper stadig større problemer.

Andre vannreservoarer sentralt og sør på øyen er ifølge avisen så godt som tomme, med fem prosent eller mindre vann i. Og forrige uke ble det rapportert om massedødsfall blant fisk.

I slutten av april skrev BBC en sak om hvorfor verden bør ta inn over seg tørken i landet.

Ifølge kanalen er Taiwan vanligvis ett av de mest regnfylte stedene på kloden, med en blanding av subtropisk og tropisk klima. Tyfoner er vanlig om sommeren og høsten – dessuten opplever landet vanligvis monsuner.

TØRKER UT: Lav vannstand i Sol-måne-sjøen i Taiwan i slutten av april. Foto: Nantou County Government

Som følge av hvor ofte det regner der, kan man gratis låne seg en av paraplyene som er satt ut på undergrunnsstasjoner og hos bedrifter.

Men forrige år skjedde det noe uvanlig: Øyen ble ikke rammet av noen tyfoner.

Landet har gått gjennom tørkeperioder tidligere, men alvorlighetsgraden av den nåværende tørken som har vart i 18 måneder, gjør at observatører håper den kan føre til reelle tiltak mot klimaendringer.

Forrige gang en så alvorlig tørket rammet, var for 56 år siden.

Bruker mer vann enn i Norge

43 år gamle Dino Chang fyller hver onsdag alle tilgjengelige beholdere i huset med vann, inkludert et babybadekar som står i hjørnet på badet. I tillegg samler hun opp vann fra en luftavfukter.

På kjøkkenet skiller hun vannet – det som skal bli brukt til vasking og det som skal bli brukt til matlaging. Sammen med mannen bor hun i bykommunen Taichung på vestkysten.

For de over 2,8 millionene som bor her, er vannet stengt to dager i uken. På disse dagene pleier hun og mannen å kjøpe takeaway.

Om hun har beregnet korrekt, vil det oppsparte vannet vare frem til vanntilgangen er tilbake. Hvis ikke må hun gå to kvartaler til en nødvanntank med et skilt som sier:

– Verdsett vannkildene, dette er for å leve. Hvis du stjeler vil det få konsekvenser.

UTTØRKET: Zenwen-dammen i Chiayi, sør på Taiwan i midten av mars. Foto: SAM YEH / AFP

Men disse tiltakene er ikke nok. For i 2020 brukte i gjennomsnitt en innbygger i Taiwan 289 liter vann hver dag – noe som er én av faktorene til vannkrisen. Og i hovedstaden Taipei brukte innbyggerne i snitt 338 liter. Til sammenligning bruker gjennomsnittsnordmannen rundt 180 liter vann daglig.

– Høyere risiko for vannmangel

Studier har antydet «færre, men sterkere tyfoner, tørrere vårsesonger, færre regndager og sterkere nedbørsstyrke» i fremtiden. Det sier klimaekspert Hsu Huang-hsiung ved klimasenteret Academia Sinica.

Han sier at det er «i tillegg til den antatte kraftige temperaturøkningen og hetebølger som alle andre steder i verden».

Borgar Åmås er seniorforsker ved Cicero, senter for klimaforskning. I en e-post til VG skriver han det er ventet at Taiwan om vinteren vil få mindre «nedbør med klimaendringer».

KLIMAFORSKER: Borgar Åmås ved Cicero, senter for klimaforskning. Foto: Jo Straube

– Dette betyr høyere risiko for vannmangel og naturkatastrofer som flom og jordskred, sier Hsu.

Ifølge ham har ikke taiwanske regjeringer hatt et oppriktig engasjement for klimakrisepolitikk. Til BBC sier han at landet burde ha sett denne utviklingen komme:

– Hvert år siden 1960-tallet har Taiwan vært rammet av en tydelig nedgang i regndager.

Ifølge kanalen har antall årlige regndager på deler av øya falt med rundt 50 siden da.

Skal grave opp gamle brønner

Det foreligger nå planer på øyen om å endre retningen på elver og å heve reservoarer.

Den umiddelbare responsen på krisen har likevel vært å stenge svømmebassenger, badstuer og bilvaskerier.

I tillegg åpnet finansdepartementet i mars pengekranen – over 700 millioner norske kroner har blitt øremerket til å brønnboring og avsalting av havvann, skriver nyhetsbyrået AP.

Flere regioner, inkludert Taichung, har også startet å grave opp flere tiår gamle vannbrønner.

Og i et tempel i regionen ble det i mars arrangert en massebønn om hjelp til Matsu – en havgudinne i taoistisk og buddhistisk tradisjon – uten at det hjalp nevneverdig.

– Passer inn i trenden

– Med store utslipp kan det bli 10–20 prosent mindre nedbør mot slutten av århundret, skriver klimaforsker Åmås til VG.

Ifølge klimaforskeren vil dette «kombinert med høyere temperaturer som gir økt fordampning og dermed at bakken tørker fortere ut og stort vannbehov ... gjøre Taiwan mer utsatt for tørke i fremtiden».

HJELP FRA DYPET? En massebønn til havgudinnen Matsu med ønske om regn fant sted i mars i Jenn Lann-tempelet i Taichung. Foto: ANN WANG / X06716

Han skriver at det imidlertid for året totalt sett ikke er store endringer, «som skyldes at det vil komme mer regn under regntiden om sommeren.»

– Men en stor del av nedbøren om sommeren kommer fra tyfoner. Disse tyfonene vil bli sterkere, men det kan tenkes at det blir noen færre av disse og dermed redusert sjanse for at Taiwan treffes av en syklon i et enkelte år.

– Det har vært tørt på Taiwan de siste 18 månedene fordi det har kommet lite regn og ingen tyfoner har truffet Taiwan. Tilfeldigheter spiller inn, men det passer også inn i trenden som kan forventes med klimaendringer.

Forrige uke hadde noen områder på øyen lett regn, men taiwanske myndigheter kunngjorde torsdag at vannrestriksjonene kan bli skjerpet i tiden som kommer.