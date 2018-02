DRIVHUS: Et femtitalls selskaper i Israel produserer marihuana i drivhus som dette i byen Ashkelon. Foto: REUTERS

Israel stopper marihuana-eksport

Publisert: 09.02.18 20:24

UTENRIKS 2018-02-09T19:24:16Z

Israel stopper eksport av marihuana til USA for milliarder av frykt for å irritere president Donald Trump.

Statsminister Benjamin Netanyahu besluttet å legge eksportplanen på is tidligere denne uken, til tross for at den har full støtte i helse-, landbruks- og finansdepartementet, skriver The Times of Israel .

Netanyahu informerte statsrådene i de tre departementene om at han hadde mottatt en telefon fra Trump, som er i mot legalisering, og at han derfor ikke ønsker at Israel skal bli en pioner innen eksport av medisinsk marihuana, med USA som primærmarked.

Ikke alle i regjeringen er enige i beslutningen. Torsdag var justisminister Ayelet Shaked og landbruksminister Uri Ariel på cannabis-farmen Seàch nord i landet.

Justisministeren, som er meget aktiv på sosiale medier, postet flere meldinger på Twitter hvor hun understreket hvor viktig det er for landet at Israel utvikler en eksportindustri rundt produksjonen av marihuana.

«Jeg er imponert over hvor viktig marihuana er for mange pasienter.» skrev hun i en tweet.

«Israel kan bli en eksportør i milliardklassen. I dag er vi et lokomotiv, men om vi nøler, kan vi endte opp som en godsvogn.» tilføyde Shaked som lover at hun og landbruksminister Ariel satser på å overbevise Netanyahu til å snu i saken.

Så langt er Canada det eneste landet i verden som har godkjent eksport av marihuana for medisinsk bruk.

Bruk av marihuana for medisinsk bruk har vært lovlig i Israel siden 1990-tallet, mens såkalt rekreasjonsbruk ble avkriminalisert i mars 2017.

Nå ønsker israelske produsenter å utnytte sitt konkurransefortrinn, fordi de jobber tett med vitenskapelige institusjoner i kliniske studier, og må forholde seg til færre restriksjoner enn andre land.

Ifølge en israelsk regjeringsrapport vil eksport av cannabis til USA innbringe opp mot 1,14 milliarder dollar årlig i statskassen.

En oversikt viser at rundt femti selskap dyrker marihuana eller produserer ulike brukerprodukter, melder nyhetsbyrået Reuters.

De mange landbrukskollektivene i Israel, bedre kjent som kibbutzer, anser at produksjon og eksport av marihuana vil revitalisere virksomheten og ikke minst økonomien.