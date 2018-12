FJELLENE: Området med stien opp til stedet der Maren Ueland og danske Louisa Vesterager Jespersen ble funnet drept. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Dobbeltdrapsmistenkte i avhør: Skal ha utgitt seg for å være gjetere i fjellet

UTENRIKS 2018-12-21T17:44:18Z

En kilde nær etterforskningen sier til VG at gjerningspersonene skal ha kartlagt turistene i fjellområdet i flere dager før dobbeltdrapet. De skal i avhør ha opplyst at de var der under dekke av å være gjetere.

Publisert: 21.12.18 18:44 Oppdatert: 21.12.18 18:57

Ifølge kilden skal de tre som i går ble pågrepet på en buss i Marrakech , ha kommet til Imlil og Altas-fjellene flere dager før dobbeltdrapet.

De skal ha dratt til fjellområdet like etter at de hadde spilt inn den omtalte videoen der de sverger troskap til IS . De skal i avhør ha opplyst at de før drapene ga seg ut for å være gjetere.

Møtte jentene på vei opp

VG vet at Maren og Louisa var på vei opp Atlas-fjellene onsdag 12. desember. Da møtte de nemlig på Sylvia Nordskar og familien fra Trondheim som ca. klokken 18 samme dag var på vei ned fra fjellet.

– På vei ned til bilen møtte vi to jenter i 20-årene. Den ene var norsk og den andre var dansk. De var blide og kom med store ryggsekker. Vi hadde en hyggelig samtale med de to, forteller Nordskar.

– Vi stoppet og pratet litt med de. Jeg tror de hadde kommet fra Marrakech og skulle gå litt opp i fjellet før de skulle sette opp telt for natten.

Kartla hvor turistene oppholdt seg

De tre mennene som nå er arrestert, skal ifølge VGs kilde ha vært i fjellet for å planlegge angrepet ved å studere stiene og området der turistene oppholdt seg.

Først lørdag, kort tid før drapene, skal sistemann, Abderrahmane Khayali, ha sluttet seg til gruppen på tre som allerede var i fjellene.

Kilden nær etterforskningen sier til VG at det var Khayali sitt ID-kort som ble funnet i nærheten av stedet der kvinnene ble funnet drept mandag morgen.

Khayali skal ha blitt pågrepet et døgn etter funnet av ID-kortet og det skal ha vært han som skal navnga Younes Ouaziad, Abdessamad Ijoud og Rachid Aftati. De tre ble torsdag pågrepet på en buss i sentrum av Marrakech.

Observert på kamera

VGs reportere i Imlil fikk onsdag ettermiddag se en video fra et overvåkningskamera som viser tre menn haste forbi i området, rundt klokken 03.00 natt til mandag.

De går nedover på en vei som leder nordover mot Marrakech, og ut av fjellområdet. Politiet mistenker etter det VG får opplyst at dette er tre menn som flykter fra åstedet.

Etter dobbeltdrapet skal Khayali ha forlatt de tre andre og reist hjem til seg selv. Han skal ha blitt pågrepet tirsdag morgen, og var da hjemme med sin kone og to barn.

Ble pågrepet første gang i 2003

Ifølge VGs kilder ble Khayali også arrestert i en massearrestasjon etter Casablanca-angrepene i 2003 . Han skal komme fra en liten by utenfor Marrakech som heter Azzouzia og ifølge VGs kilder skal han ikke ha fullført barneskolen. Den siste tiden har han livnært seg som rørlegger.

13 arresterte i saken

Torsdag og fredag ble ni personer pågrepet . Disse skal ha tilknytning til samme nettverk som de fire som er arrestert og mistenkt for drapene på Maren (28) og Louisa (24), ifølge Marokkos svar på FBI, Le Bureau central d’investigation judiciaire (BCIJ).