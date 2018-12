PROTEST MOT TRUMP: Demonstrantene sto rett foran Trump Tower i New York og ropte ut sin misnøye med presidentens administrasjon. Foto: Thomas Nilsson

Hva skjedde med lille Jakelin (7)? - Å drepe 7-åringer på grensen handler ikke om å sikre grensen

UTENRIKS 2018-12-21T00:12:00Z

NEW YORK (VG) Foran Trump Tower krever demonstrantene å få vite hva som skjedde med 7 år gamle Jakelin som døde i USAs varetekt. Flere toppolitikere krever også granskning.

– Vi elsker og vi hedrer deg, Jakelin. Å drepe 7-åringer på grensen handler ikke om å sikre grensen, lyder den nådeløse dommen fra en av demonstrantene utenfor Trumps privatbolig på Fifth Avenue i New York.

Det tragiske dødsfallet til Jakelin Amei Rosmery Caal Maquin fra Guatemala har opprørt mange. Hun døde mens hun var i varetekt hos amerikanske toll- og grensemyndigheter (CBP) etter at hennes pappa Nery Gilberto Caal Cuz hadde tatt henne med over grensen i Mexico ulovlig.

Sammen med 163 andre migranter, meldte de seg frivillig etter at de hadde gått over grensen 6. desember.

Hva som skjedde med den lille jenta, er ikke helt klart. Ifølge amerikanske myndigheter hadde hun hverken spist eller drukket på flere dager før hun ble pågrepet.

Dette bestrider familien hennes. Men det er ubestridt at hun kort tid etter ble syk. Myndighetene sendte henne med helikopter til Providence barnesykehus i El Paso i Texas, hvor hun døde under to døgn etter at hun hadde kommet inn i USA .

Byrået skriver i en pressemelding at Jakelin fikk hjertestans og døde på sykehuset mindre enn 24 timer etter at hun ble transportert med helikopter. Flere medlemmer av Kongressen vil ha svar på hva som skjedde.

– En syv år gammel jente skal ikke dø av dehydrering i varetekt hos toll- og grensevakten, sier Chuck Schumer, demokratenes leder i Senatet .

Samtidig arrangeres det protestmarsjer over hele landet, som i presidentens hjemby, New York, hvor demonstrantene tirsdag trosset den bitende kulden og gikk mot Trump Tower mens de sang på barnegospelsangen «This Little Light of Mine».

– Jakelin hadde fått sine første sko for å legge ut på denne reisen. Hvis hun kom til USA, ville hun kanskje fått sin første leke. Og dette er måten vi behandlet henne på, sier en av deltagerne, Robin Wilson, mens tårene triller.

– Hvor mange andre barn har dødd uten at vi vet om det? sier Charlene Ruscalleda.

Jakelins dødsfall ble kjent gjennom Washington Post en uke etter at det skjedde.

Flere av deltagerne på marsjen mener at det er ren rasisme fra Trumps administrasjon når de har gjort det vanskeligere å søke asyl på lovlig vis.

– Det vi egentlig sier er at mørke og svarte ikke er ønsket i dette landet, sier en av dem.

– De ønsker bare å sende ut en klar beskjed til migranter om «ikke kom hit». Det er offisiell ondskap, mener William Talen.

Initiativtager Savitri Durkee mener at «farlig politikk skaper farlige situasjoner».

– Det er én person som kan få bort all denne smerten. Og han lever rett der borte, og han heter Donald Trump. La oss aldri glemme at når folk sier at dette er komplisert, så er ikke det riktig. Det er en enkel løsning på dette, og det er at vi tar imot folk som søker asyl på en skikkelig måte, sier Durkee til VG.

Hun understreker at situasjonen er blitt skapt gjennom flere tiår, men at Trumps administrasjon har gjort alt verre.

– De har plassert soldater ved grensen. Hvis du flykter fra ekstrem vold i hjemlandet, og så ser du en bevæpnet vakt ved grensen, vil du gå videre da? Jeg vil ha flere immigrasjonsdommere, ikke flere soldater, sier Savitri Durkee.

CPB sier at de gjorde alt i deres makt for å redde den lille jentas liv. Statsråd for innenlands sikkerhet, Kirstjen Nielsen, sier til Fox News at «denne familien valgte å krysse ulovlig . Dette er et veldig trist eksempel på farene ved denne reisen».

– Vi ga bistand til jenta med en gang, og vi skal se på saken. Men igjen, jeg kan ikke understreke nok hvor farlig denne reisen er for de migrantene som velger å komme hit illegalt, sa Nielsen til Fox News .

New York City Police Department (NYPD) var ikke fornøyd med oppførselen til alle i protestmarsjen. Spesielt reagerte de på at det ble brukt ropert midt i den hektiske julehandelen i New York.

– De skapte frykt i offentligheten. Man oppfører seg ikke på den måten, sier en politimann til VG. Ingen ble arrestert.