SVERGER TROSKAP: På denne videoen sverger de tre mennene som er identifisert troskap til IS. Mannen til høyre i bildet, antas å være mannen som ble pågrepet mandag. Han er ikke navngitt. Foto: Skjermdump

Ni nye pågripelser etter Marokko-drapene

UTENRIKS 2018-12-21T15:31:17Z

Torsdag og fredag ble ni personer pågrepet. Disse skal ha tilknytning til samme nettverk som de fire som er arrestert og mistenkt for drapene på Maren (28) og Louisa (24), ifølge marokkanske myndigheter.

Publisert: 21.12.18 16:31 Oppdatert: 21.12.18 17:00

Ni ytterligere personer ble torsdag og fredag arrestert etter drapene på Maren Ueland (28) og Louisa Vesterager Jespersen (24). Dette opplyser myndighetene i en pressemelding. Disse personene skal ifølge marokkanske myndigheter ha tilknytning til samme nettverk som de fire mennene som er mistenkt for drapene på de to kvinnene i Atlas-fjellene.

I forbindelse med arrestasjonene har politiet beslaglagt elektronisk utstyr, en rifle, kniver, sverd og utstyr som kan brukes til å lage bomber. Arrestasjonene skal ha blitt foretatt i går og i dag.

Torsdag ble Younes Ouaziad, Abdessamad Ijoud og Rachid Aftati pågrepet på en buss i Marrakech. Midt i byen, i kaoset av morgenrushet.

Politiet bekrefter overfor VG at de gjemte fire kniver om bord i bussen. I mellomtiden satt en fjerde mann, Abderrahmane Khayali, i politiets varetekt. Ifølge VGs opplysninger skal han ha pekt ut de tre mennene i avhør mandag. Alle fire er avbildet på bildet ovenfor, hvor de sverger troskap til IS.

De ni nye mistenkte er pågrepet for deres «angivelige bånd til gjerningsmennenes terrorhandling», opplyser Marokkos svar på FBI, Le Bureau central d’investigation judiciaire (BCIJ), skriver NTB.

Skulle til Agadir

Sent torsdag kveld fikk VG nye opplysninger fra en kilde med innsikt i den marokkanske etterforskningen:

Politiet mener at de tre mennene som ble pågrepet på bussen «ikke virket klare til å overgi seg etter å ha begått det første angrepet». Politiets teori skal være at mennene hadde planer om å begå flere angrep.

Bussen de ble pågrepet på, skulle i retning den populære turistbyen Agadir, opplyser Boubker Sabik, talsmann i det marokkanske politiet. Det bekreftet også bussjåføren overfor VG torsdag. Mennene hadde satt seg på de bakerste av de røde setene. Og hadde ifølge bussjåføren gjemt flere sverd der.

IS-video

I en video publisert på sosiale medier, som skal ha blitt spilt inn i forrige uke, sverger de fire mennene troskap til IS. Samtidig sirkulerer det en brutal video på sosiale medier. Marokkansk, norsk og dansk politi etterforsker om videoen faktisk viser drapet på en av kvinnene i fjellheimen.

Kripos opplyser at det fortsatt gjenstår en del arbeid med å vurdere av videoen.

– Vi mener likevel å ha grunnlag for å si at det så langt ikke er noe konkret som tyder på at videoen ikke er ekte, opplyser Kripos.

Kripos har ikke fått spørsmål om å bistå marokkansk politi, men bidrar med å gjøre avhør av pårørende og innhente informasjon i Norge som kan berike etterforskningen i Marokko.

Mandag morgen fant et fransk kjærestepar de to kvinnene drept utenfor teltet sitt i Atlas-fjellene i Marokko. Teltet skal ha blitt slått opp om lag syv kilometer fra utfartsbyen Imlil, på vei opp mot Toubkal, Nord-Afrikas høyeste fjell.

– Det var forferdelig. De var ødelagte, sa den franske kvinnen til VG onsdag.

De to kvinnene var på en måneds lang ryggsekktur i landet. De var begge erfarne friluftslivsfolk.