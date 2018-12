ÅSTED: Her, ved denne veggen på steinbua, sto teltet der Maren Ueland og danske Louisa Vesterager Jespersen ble drept under en fjelltur i Imlil. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Kripos: Alt tyder på at drapsvideoen fra Marokko er ekte

Videoen som knyttes til dobbeltdrapet i Marokko, er etter all sannsynlighet ekte. Kripos samarbeider tett med dansk politi i arbeidet med opptaket.

Publisert: 21.12.18 10:58 Oppdatert: 21.12.18 11:46

Kripos opplyser at det fortsatt gjenstår en del arbeid med å vurdere av videoen som angivelig viser handlinger knyttet til drapene.

– Vi mener likevel å ha grunnlag for å si at det så langt ikke er noe konkret som tyder på at videoen ikke er ekte, opplyser Kripos fredag formiddag.

Når det gjelder den andre videoen, som viser fire menn som sverger troskap til IS foran et flagg, har Kripos nå fått bekreftet fra myndighetene i Marokko at de pågrepne i saken er de samme som figurerer på dette opptaket.

Videoen skal være tatt opp i forrige uke, før drapene. Verken Norge eller Danmark synes å bli nevnt i opptaket, og heller ikke noe spesifikt om hvilken handling de skulle utføre.

Kripos har fått en rekke tips fra personer med informasjon om drapssaken. Mange har meldt inn at de har sett videoen, men det er også personer med informasjon om selve reisen som har meldt seg.

Politiet får hjelp av Facebook til å stanse video

Facebook har engasjert seg for å stanse videoen i tilknytning til drapene på drapene i Marokko og som sirkulerer på sosiale medier.

– I saker som dette har vi et eget team som umiddelbart er i dialog med myndighetene, slik som de danske politiet. Vi tillater ikke innhold på våre plattformer som forherliger eller oppfordrer til terrorisme eller massemord. Vi bruker både mennesker og kunstig intelligens for å fjerne slikt innhold så raskt vi kan, sier den danske Facebook-sjefen Martin Ruby til Danmarks Radio .

Men selv om det sosiale mediet har klart å slette videoen på sin side, betyr ikke det at den ikke vil fortsette å leve et virtuelt liv.

– Hvis det er en hjemmeside i Bangladesh eller Ghana som vil vise den, kan de legge den ut. Det er veldig vanskelig å tråle hele nettet etter en bestemt video. Det er ikke en «slette alle» -knapp som politiet kan trykke på og så er den borte, sier Jacob Mouritzen, som har spesialisert seg på sosiale medier i kommunikasjonsbyrået Mindshare.

Facebooks innsats betyr likevel at flertallet av brukere ikke vil få tilgang til videoen ved et uhell.

– Hvis de gjør jobben sin godt nok, er det ikke grunn til å frykte at man får se den på sosiale medier, eller at den blir sendt til dine barn, legger Mouritzen til.