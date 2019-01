SØRGER: Pårørende til passasjerene ombord Lion air-flyet som styrtet utenfor Jakarta i oktober bveskuer eiendelen som er reddet fra vannet. Foto: Tatan Syuflana / AP

Skarp økning i antall døde i flyulykker i 2018

UTENRIKS 2019-01-02T01:51:31Z

Mens dødelige flyulykker fremdeles er svært sjeldne, fikk vi en kraftig økning i antallet døde fra 2017 til 2018.

Det meldte Nederland-baserte Aviation Safety Network (ASN) tirsdag. Ifølge dem mistet 556 mennesker livet i flyulykker innen kommersiell flytrafikk i 2018. Året før var tallet 44.

Ulykken som krevde flest menneskeliv i fjor var Lion Air-flyet i Indonesia, der 189 mennesker mistet livet da det styrtet i oktober.

Ifølge BBC var 2017 det tryggeste året i flytrafikkens historie. I 2018 var det 15 dødelige flyulykker. Foruten styrten i Indonesia, krasjet et fly i Cuba i juli der 112 mistet livet. I februar døde 66 da et fly styrtet i Zagro-fjellene i Iran, og i mars mistet 51 mennesker livet da et fly krasjet under landing i Katmandu i Nepal.

Like fullt er flysikkerheten blitt stadig bedre de siste 20 årene.

ASN-sjef Harro Ranter sier at om man skulle fulgt ulykkesstatistikken for år 2000, ville det vært 64 fatale flyulykker i 2018, ikke 15.

– Dette viser den enorme framgangen på sikkerhetsfronten de to siste tiårene, sier han.

Den største bekymringen de siste fem årene, har vært ulykker der man har mistet kontroll over flyene (LOC). Disse står for 10 av de 25 verste ulykkene de siste fem årene.

Det nederlandske konsulentselskapet To70 oppgir ifølge Reuters at frekvensen for dødelige ulykker i kommersiell flytrafikk i 2018 var 0,36 per million flyturer, eller én fatal ulykke per tre millioner flighter.

I 2017 var den 0.06 per million flighter.