FØRSTEVALGET: 36 år gamle Nick Ayers skal være Trumps førstevalg til å overta som stabssjef.

Trump får ikke førstevalget sitt til stabssjefposten

President Donald Trumps førstevalg til å overta posten som stabssjef, Nick Ayers (36), er ikke lenger aktuell for stillingen.

Det annonserte Ayers selv på sin Twitter-konto søndag.

Kilder forteller til Reuters at finansminister Steven Mnuchin og den republikanske representanten Mark Meadows, skal være blant kandidatene Trump nå vurderer.

Lørdag ble det klart at Trumps nåværende stabssjef, John Kelly, er ferdig på nyåret, etter drøyt halvannet år i stillingen .

Oppsigelsen har ligget i kortene en stund, og dagen før Trumps kunngjøring kom det meldinger om at Kelley og sjefen selv ikke lenger var på talefot.

Ifølge flere medier var det visepresident Mike Pences stabssjef, Nick Ayers, som sto øverst på ønskelisten over kandidater til å ta over Kellys jobb.

Ikke lenger aktuell

Den 36 år gamle småbarnsfaren fra delstaten Georgia har brukt mesteparten av karrieren sin på høyprofilerte republikanske guvernører, og har siden juli 2017 vært ansatt under Pence. Der har han styrt en av Washingtons mest effektive politiske team, skriver Reuters .

Ayers ble derfor utpekt som et klokt valg til å styre den noe kaotiske Trump-administrasjonen inn mot presidentvalget i 2020.

Ifølge AP skal Trump og Ayers ha vært i dialog angående stillingen, men på grunn av stillingens varighet skal Ayers ikke lenger være blant kandidatene.

En anonym kilde i Det hvite hus forteller til nyhetsbyrået at Trump ønsket at Ayers skulle bli værende i stillingen i to år, men dette skal ikke ha vært aktuelt for småbarnsfaren, som skal ha ønsket et midlertidig ansettelsesforhold utover våren.

Ayers melder på sin Twitter-konto at han i stedet assistere presidenten fra utsiden av administrasjonen.

Andremann ut

John Kelly er andremann ut av Trumps stabssjefer, etter at Reince Priebus takket for seg i juli 2017, etter bare seks måneder ved posten.

Trump takket i går Kelly for innsatsen foran et stort pressekorps.

– John Kelly forlater oss. Jeg vet ikke jeg kan si at han pensjoneres, men han er en bra mann. Han forlater oss ved utgangen av året. Jeg vil annonsere hvem som tar over Johns stilling i løpet av de neste par dagene.