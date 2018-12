FIKK SPARKEN: Den tidligere læreren Margaret Gieszinger (53) er siktet for seks ulike lovbrudd etter at hun viftet med saks i klasserommet og klippet av håret til en elev. Foto: DD / TT NYHETSBYRÅN

Lærer klippet håret til elev – risikerer tre og et halvt år i fengsel

UTENRIKS 2018-12-10T03:17:23Z

Amerikansk lærer sang egen versjon av den amerikanske nasjonalsangen mens hun viftet med saks og tvangsklippet en av elevene på skole i USA.

Margaret Gieszinger (53) var inntil nylig lærer på University Preparatory High School (UPHS) i Visalia i California. Nå er hun imidlertid arbeidsløs og siktet for seks ulike lovbrudd.

Det er etter at en mobilvideo av hennes opptreden i klasserommet onsdag dukket opp, melder CNN.

Videoen viser læreren som kaller en gutt opp foran klassen. Hun begynner deretter å klippe av ham håret mens hun synger den amerikanske nasjonalsangen med feil sangtekst. Etter å ha fått klippet av noen hårtjafser, reiser eleven seg og går.

– Neste! gjentar læreren så høyt flere ganger, mens hun holder saksen over hodet og klipper med den i luften.

I videoen kan man høre Gieszinger si at noen vil bli valgt, om ingen melder seg frivillig, skriver CNN videre.

Videoen viser at Gieszinger så peker ut i rommet med saksen, og går bort til en jente med saksen høyt hevet. Læreren synger igjen og tar eleven i håret mens hun prøver å klippe det. Den kvinnelige eleven ber læreren stoppe, før hun etter kort tid stormer ut av klasserommet sammen med resten av klassekameratene.

Advokaten til gutten som fikk håret klippet, Mark Vogt, har uttalt at gutten ikke kunne tro hva som faktisk skjedde. Advokaten utdyper at hans klient ikke visste hva han skulle gjøre, men at han var «absolutt livredd».

Erklærte «hårklippdag»

Ifølge vitner til ABC 30 kom den amerikanske læreren inn til første time med saksen og erklærte at det var «hårklippdag».

– Vi trodde hun skulle prøve å være morsom og være sånn «trodde dere virkelig at jeg kom til å klippe håret hans?» Men hun gjorde det, og hun begynte å synge «The Star Spangled Banner» veldig høyt mens hun kastet en klump med hår høytidelig bak seg, uttalte en elev til nettstedet som ønsket å være anonym.

Eleven la til at han satt bakerst i klasserommet, og at han hadde løpt til skolens kontor for hjelp. Han fortalte også at han håper at han aldri trenger å se lærerinnen igjen. Dette har skolen sagt at de vil sørge for i en uttalelse fra utdanningskontoret The Tulare County.

– Vi tar elevenes sikkerhet i klasserommet veldig alvorlig, skriver utdanningskontoret videre i uttalelsen på vegne av dem og University Preparatory High School.

I den samme uttalelsen kommer det også frem at rådgivere for mental helse har blitt sendt til skolen for å bistå elevene så lenge de behøver det.

Læreren er nå arrestert og risikerer opptil tre og et halvt år i fengsel om hun blir funnet skyldig i alle seks punkter hun er anklaget for, ifølge statsadvokat i Tulare County.

Kvinnen har selv erklært seg ikke skyldig.

Fredag ettermiddag lokal tid, ble Gieszinger løslatt fra fengselet i Tulare County etter å ha betalt kausjonssummen på 100.000 dollar, eller cirka 850.000 norske kroner. Hun må likevel holde seg minst 90 meter unna skolen hun tidligere arbeidet på, melder ABC 30.

Gieszingers ektemann sier han ikke kjenner igjen sin kone i klippet.