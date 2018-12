FIKK DØDSDOM: 17 personer ble drept, de fleste turister, da to bomber gikk av på en kafé på den verdenskjente plassen Jemaa el-Fnaa i Marrakech 28. april 2011. Tre personer ble kort tid etterpå tatt for terrorangrepet, en av dem dømt til døden. Foto: Reuters

Flere angrep mot turister i Marokko – ingen knyttet til terror etter 2011

Ikke siden 17 mennesker ble drept på markedsplassen Jemaa el-Fnaa i Marrakech i 2011 har terrorisme tatt liv i Marokko før nå, til tross for at IS har rekruttert rundt 1500 medlemmer fra landet.

– Mange tenker egentlig på Marokko som et ganske fredelig land, men vi ser jo at det faktisk har vært en del terrorplott-aktivitet der. Likevel ser det ut til at myndighetene har klart å stoppe det meste av dette, sier terrorforsker Petter Nesser ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) til VG.

Sjefen for Marokkos svar på FBI, BCIJ, Abdelhak Khiame sa i oktober at landet hadde knust 183 terrorceller siden 2002.

Stor rekruttering til IS

Petter Nesser har skrevet bok om terror-plott i Europa og er en av de fremste forskerne på terrorisme i verden. Han forteller at det ofte finnes marokkanske koblinger til terrorangrep i Europa.

– At så mange fremmedkrigere reiser fra Marokko og slutter seg til IS tyder på at det finnes nettverk for mobilisering i landet. Vi vet også at jihadister med marokkansk bakgrunn har hatt viktige roller i terrornettverk i Europa. Særlig da i Spania, Belgia og Frankrike, sier Nesser.

Han viser blant annet til hvordan rekruttering av fremmedkrigere har foregått i Belgia.

– Vi vet også at marokkanske jihadister har vært bakmenn for rekruttering av fremmedkrigere til Syria og Irak fra Belgia, sier Nesser.

Store terrorangrep

Madrid-angrepet i 2004, der 190 mennesker ble drept, regnes for å være det mest alvorlige terrorangrepet koblet til marokkanske jihadister .

– Marokkanske jihadister har betydelige roller i internasjonale terrornettverk. Vi så det for eksempel i terrorangrepet i Madrid i 2004 som ble organisert av en organisasjon som kaller seg "Marokkansk Islamsk kampgruppe", sier Nesser.

I tillegg var det en avlegger av den samme grupperingen som sto bak et koordinert selvmordsangrep i Casablanca i mai 2003. Da ble 45 personer drept i flere koordinerte angrep. Over 3000 personer ble i etterkant av angrepene pågrepet.

Kilder nær etterforskningen indikerer overfor VG at en av dem som nå er tatt, også skal ha blitt arrestert i etterkant av terrorangrepet i 2003.

Tilknytning til IS

Norske Maren Ueland (28) og danske Louisa Vestager Jespersen (24) ble drept av personer med tilknytning til den islamistiske terrorgruppen IS .

Det afrikanske landet, som har hatt mindre kriminalitet enn mesteparten av Europa og USA , har blitt regnet som et trygt reisemål av Norges utenriksdepartement. Utenriksdepartementet skriver i sine reiseråd at «de aller fleste reiser til Marokko er problemfrie, men forholdsregler må tas», og nevner høy terrorberedskap, veisikkerhet og reiser til Vest-Sahara.

Flere lands offisielle reiseråd, som i Storbritannia og USA , informerer om fare for terrorangrep i Marokko.

Mens marokkanske statsborgere har stått bak blodige angrep i flere europeiske land de siste årene, så har myndighetene i det nordafrikanske landet hatt kontroll på religiøse militante innenfor egne grenser.

Har knust terrorceller

IS har ikke tidligere gjennomført terrorangrep i Marokko, men ifølge en rapport fra Combating Terrorism Center ved West Point har minst 33 terrorplott koblet til, eller inspirert av IS, blitt avverget i landet siden juni 2014.

Tallene varierer, men det marokkanske innenriksdepartementet mener IS har rekruttert over 1500 marokkanere.

De fire mennene som er mistenkt for de bestialske drapene i Atlas-fjellene har i en video publisert på internett sverget troskap til nettopp terrororganisasjonen IS.

Anti-terror-enhet

Etterforskningen som ledes av politienheten BCIJ.

Denne organisasjonen har vært nådeløs i jakten på terrorister på marokkansk jord de siste årene. I 2015 opprettet de såkalte Operasjon Hadar i kampen mot jihadisme, og satte i gang omfattende patruljering i de største byene i Marokko, skriver spanske El Pais .

I et land der turisme står for ti prosent av BNP, og etter landbruk er den sektoren som sysselsetter fleste mennesker har det vært avgjørende for marokkanske myndigheter at turistene har følt seg trygge.

Terrorangrep i Marokko:

24. august 1994: To spanske turister blir skutt og drepet på Hotel Atlas Ansi i Marrakech. Den islamistiske gruppeb Kelkal tar på seg skylden for angrepet.

16. mai 2003: 45 personer blir drept i flere koordinerte angrep i Casablanca. Over 3000 personer ble i etterkant av angrepene pågrepet.

11. mars 2007: To personer blir skadet på en nettkafé i Casablanca av en selvmordsbomber.

10. april 2007: En politimann blir drept og 20 personer blir skadet etter at fire selvmordsbombere går til angrep i Casablanca.

14. april 2007: To selvmordsbombere dør under en politijakt etter å et mislykket forsøk mot Americab Language Cebter i Casablanca.

28. april 2011: 17 personer ble drept, de fleste turister, da to bomber gikk av på en kafé på den verdenskjente plassen Jemaa el-Fnaa i Marrakech 28. april 2011. Tre personer ble kort tid etterpå tatt for terrorangrepet, en av dem dømt til døden.

Politiet: Mentalt syke

Likevel har det vært flere alvorlige angrep mot utenlandske turister i Marokko. Marokkanske myndigheter har i etterkant av angrepene kategorisert nesten samtlige av gjerningsmennene som mentalt syke. Her er noen av angrepene:

September 2015: En sveitsisk turist får tre knivstikk i halsen på Jemaa el-Fnaa. Gjerningsmannen, som ble betegnet som psykisk ustabil, skal ha ropt «Alah er stor» under angrepet, og blir dømt til 12 års fengsel.

5. november 2015: En norsk kvinne blir knivstukket i ansiktet, brystet og hendene på en strand i Anza. Gjerningsmannen blir i marokkanske medier beskrevet som mentalt syk.

31. oktober 2015: Tre turister fra Tyskland blir knivstukket av to marokkanere i Fez.

Oktober 2016: Tre nederlendere blir knivstukket av en mann ved Hasan den adre-moskeen. Marokkansk politi sier gjerningsmannen var psykisk ustabil.

25. juli 2017: En 29 år gammel mann angriper spanske grensevakter i Melilla med en kniv mens han roper «Allah er stor» . Ifølge spanske El Pais var det i dette tilfellet det spanske innenriksdepartementet som opplyste at mannen var mentalt ustabil.

5. november 2017 i Larache: En flaske med butan blir kastet inn vinduet på restauranten Al Juzama , som er populær blant turister. Mannen ble overbemannet før han klarer å antenne en kanne med bensin han hadde med seg. Han blir erklært psykisk ustabil.

Da El Pais snakket med den marokkanske statsviteren Mohammed Benhammou i forbindelse med en reportasje om i 2017 som avviser at det er politiske motiver bak denne praksisen. Han mener tvert imot innenriksdepartementet ville betegnet dem som terrorister hvis det var tilfellet.

– Det faktum at noen av angriperne skrek «Allah er stor» betyr ikke nødvendigvis ideologiske koblinger. Dette er et veldig vanlig ytring blant muslimer.