To kvinner og ett barn døde i bilulykke på Island

Tre britiske turister mistet livet etter en bilulykke på Island torsdag. Barnet skal ikke ha fylt ett år ennå.

Politiet bekrefter overfor BBC at to kvinner i 30-årene, samt datteren til den ene kvinnen, døde på Island etter en bilulykke på den islandske hovedveien Hringvegur (ringveien).

De tre skal ha vært på ferie i landet, og kjørte en Toyota Land Cruiser gjennom rekkverket på en bro. Bilen skal ha falt åtte meter før det traff elven under broen, skriver den britiske kanalen.

Ulykken fant sted mellom landsbyen Kirkjubæjarklaustur og området Skaftafell, og var på vei til isbreen Vatnajökull.

Kvinnenes ektemenn, samt to barn på henholdsvis syv og åtte år var også i bilen da ulykken inntraff, men overlevde. De ble fraktet til sykehus med alvorlige skader.

De to kvinnene var ifølge den indiske avisen The Times of India indisk-engelske Rajshree Laturia og Khushboo Laturia, og var gift med brødrene Sheeraj Laturia og Supreme Laturia. Avisen har snakket med de to mennenes bror Sarvesh Laturia.

– Det var mine to brødre og konene deres. De er britiske og var på ferie på Island da de havnet i en ulykke og mine to svigersøstre og niesen min døde, sier han til avisen.

Politiet sier i en uttalelse at det ikke er funnet tegn til at sjåføren var påvirket av alkohol, og at barnet som døde hadde på sikkerhetsbelte. Politiet etterforsker nå for å finne ut hvorfor ulykken inntraff. Politidirektør Sveinn Kristjan Runarsson har ifølge BBC sagt at veien trolig ikke var isete, men at fuktighet kan ha gjort den glatt.