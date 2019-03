Otto Warmbiers foreldre irettesetter Trump: Kim Jong-un ansvarlig for vår sønns død

Familien til Otto Warmbier irettesetter president Donald Trump etter at han tok side med Nord-Koreas leder Kim Jong-un, som nekter for at deres sønn ble mishandlet i nordkoreansk fangenskap.

Stian Eisenträger

NTB

01.03.19







«Vi har vært respektfulle gjennom dette toppmøtet. Nå må vi heve stemmen. Kim og hans onde regime er ansvarlig for vår sønn Ottos død. Kim og hans onde regime er ansvarlige for ufattelige grusomheter og umenneskelighet. Ingen unnskyldninger eller overstrømmende lovprising kan endre det. Takk», sier Fred og Cindy Warmbier i en uttalelse til amerikanske medier fredag.

Etter det andre toppmøtet med Nord-Koreas leder Kim Jong-un på under et år, sa president Trump torsdag at han ikke holder Kim ansvarlig for behandlingen Warmbier fikk og at døde.

– Han forteller meg at han ikke visste om det, og jeg vil ta ordet hans for det, sa Trump.

Stjal propagandaplakat

Den amerikanske studenten Otto Warmbier ble pågrepet under en reise i Nord-Korea i januar i 2016 for å ha stjålet en propagandaplakat. Han ble senere dømt til 15 års hardt arbeid.

I juni 2017 ble Warmbier sendt hjem til USA, men han lå da i koma og hadde fått alvorlig hjerneskade. Myndighetene i Nord-Korea hevdet at Warmbier havnet i koma på grunn av botulisme han skal ha pådratt seg etter at han tok en sovepille. Han døde kort tid etter at han kom hjem til USA, bare 22 år gammel.

Foreldrene saksøkte Nord-Korea

Foreldrene til den døde studenten saksøkte i fjor Nord-Korea. Søksmålet ble levert inn kun kort tid før Kim Jong-un ble den første nordkoreanske lederen til å krysse grensen til Sør-Korea siden 1953, noen uker før det første møtet mellom Kim og Trump.

– Otto ble tatt som gissel, holdt som fange av politiske årsaker, ble brukt som en brikke i et spill og ble utsatt for ekstremt hard og brutal behandling av Kim Jong-un, skrev hans far, Fred Warmbier i en uttalelse, da søksmålet ble kjent.

Avgjørelsen fra den føderale dommeren i Washington kom julaften. Ifølge dommen må Nord-Korea betale 500 millioner dollar – drøyt 4,35 milliarder kroner til foreldrene. Men dommen er bare symbolsk, siden det ikke er noen formell måte pengene kan kreves inn på fra Nord-Korea.