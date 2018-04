LITE Å RUTTE MED: Firebarnsfaren Abdalrauf Hassan (39), som har brukket beinet, sitter hjemme i stuen i utkanten av Kairo sammen med kona Emnan Mohamed (32) og yngstesønnen Hassan (3). Foto: Harald Henden/VG

Flere blir fattige i Egypt: Lever på 80 kroner i måneden

Publisert: 07.04.18 03:11

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-04-07T01:11:56Z

KAIRO (VG) Stadig flere egyptere lever i fattigdom, uten jobb og med skyhøye priser. Dette er president Sisis virkelige utfordring.

– Det vanskelig.

Det er Abdalrauf Hassans (39) ærlige og korte svar på hvordan han, kona og de fire barna overlever.

Hver måned får familien 480 egyptiske pund (cirka 210 kroner) i sosialstønad fra myndighetene. Etter å ha betalt 300 pund i husleie, sitter de igjen med 80 kroner i månedsbudsjett.

Det er ikke nok. Det er blitt vanskeligere å leve de siste årene. Mat er blitt så dyrt. Alle lider under de økte prisene, sier Abdalrauf.

Familien er blant Egypts fattige, og de blir stadig flere. 25 prosent av en befolkning på svimlende 100 millioner lever under fattigdomsgrensen, ifølge landets myndigheter.

President Sisis hodebry

I slutten av mars ble Egypts president Abdel Fattah el-Sisi gjenvalgt til fire nye år. Han fikk 97 prosent av stemmene i et valg uten reelle motkandidater og med en valgoppslutning på kun 41 prosent.

Valget vant han lett, men de virkelige utfordringene står i kø for Sisi. Egypts innbyggere sliter økonomisk under hans styre:

Turiststopp: Sisi overtok en økonomi på randen til konkurs i 2013. Egypts hovednæring turisme lå med brukket rygg som følge av terror og politisk uro. Sisis satsing på gass, strøm og infrastruktur har ført til økonomisk vekst, men:

Sisi overtok en økonomi på randen til konkurs i 2013. Egypts hovednæring turisme lå med brukket rygg som følge av terror og politisk uro. Sisis satsing på gass, strøm og infrastruktur har ført til økonomisk vekst, men: Store kutt: Egyptere flest merker lite til fremgangen, fordi innstrammingene fra myndighetshold er så voldsomme. Under Sisi har Egypt levd på lånte penger (12 milliarder dollar) fra Det internasjonale pengefondet (IMF), og har forpliktet seg til store kutt.

Egyptere flest merker lite til fremgangen, fordi innstrammingene fra myndighetshold er så voldsomme. Under Sisi har Egypt levd på lånte penger (12 milliarder dollar) fra Det internasjonale pengefondet (IMF), og har forpliktet seg til store kutt. Økte priser: Selv om regjeringen har devaluert det egyptiske pundet, økt skattene og kuttet i subsidier av alt fra olje til brød, er inflasjonen tosifret og matvareprisene har økt med 30 prosent.

Selv om regjeringen har devaluert det egyptiske pundet, økt skattene og kuttet i subsidier av alt fra olje til brød, er inflasjonen tosifret og matvareprisene har økt med 30 prosent. Arbeidsledige: Flere er fattige, og ungdomsledigheten (som var en av de utløsende årsakene til den arabiske våren) forblir høy. Hele 80 prosent av unge egyptere er uten jobb.

Flere er fattige, og ungdomsledigheten (som var en av de utløsende årsakene til den arabiske våren) forblir høy. Hele 80 prosent av unge egyptere er uten jobb. Befolkningsvekst: På toppen av dette kommer Egypts vanvittige befolkningsvekst. Sisi har satt i gang flere megaprosjekter for å komme den i møte: Han bygger nye byer i ørkenen (deriblant Egypts nye administrative hovedstad).

Flytter folk ut av slummen

VG besøker Abdalrauf og familien i en nyoppført boligblokk i Asmarat i utkanten av Kairo. Familien flyttet hit i januar, etter at myndighetene rev ned slummen der de bodde og omplasserte innbyggerne.

Før delte de ett rom, nå har de to soverom, kjøkken, stue, bad og en balkong. Bokvaliteten har økt betraktelig, men husleien er høy og Abdalrauf er langtidssykmeldt etter å ha brukket beinet. Kona tar på seg noen oppdrag om hushjelp, men familien er avhengig av støtte fra naboer, venner og familie for å holde det gående.

Til tross for at de lider under Sisis økonomiske innstramminger, stemte familien på ham ved valget.

– Han har gjort mye for landet vårt. Sisi ga oss denne leiligheten, møblene og den månedlige stønaden. Vi hadde aldri hatt råd til dette selv, sier kona Eman Mohamed (32).

Denne artikkelen handler om Egypt

Midtøsten