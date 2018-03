OMKOM: Bildene av de omkomne jentene henger på skoleveggen i lille landsbyen Treshchevsky FOTO: Reuters

Seks skolejenter blant kinosal-ofrene i Kemerovo

Publisert: 29.03.18 21:48

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-03-29T19:48:38Z

Torsdag kom nye bilder av det utbrente kjøpesenteret i Kemerovo. Blant ofrene var seks skolejenter, som var på skoletur i den sibirske kullgruvebyen.

Det utbrente kjøpesenteret i gruveregionen er resultatet av Russlands dødeligste brann på nesten ett tiår. Tragedien tok livet av 64 mennesker, hvorav 41 av de var barn.

Torsdag ble det avholdt minnesmarkeringer i den sibirske landsbyen Treshchevsky, som mistet seks av sine medborgere søndag; alle skolejenter i femteklasse, skriver Reuters .

Samtidig ble nye bilder fra åstedet publisert. De viser ugjenkjennelige og utbrente lokaler fra flammene som blant annet klarte å ødelegge to kinosaler og et lekeområde for barn.

Nå henger jentenes bilder på skoleveggen i den sorgtunge byen, og symboliserer de mange unge som omkom i den fatale ulykken.

Femteklassingene hadde vært på en skoleutflukt for å se en film på det nå nedbrente kjøpesenteret. De var ledsaget av en lærer og to av barnas fedre, som befant seg utenfor kinosalen da flammene brøt ut.

– Vi klamret oss alle til håpet om at barna hadde klart å komme seg ut, sier rektor ved jentenes skole Pavel Orlinsky.

Dødsbrannen har ikke bare sjokkert den lille landsbyen i Treschevsky, men også hele gruveregionen Kemerovo, hvor de etterlatte nå har rettet skytset mot de lokale makthaverne.

Rapporter om låste nødutganger, defekte brannvarslere og behandlingen av ofrene har blitt sterkt kritisert av de pårørende som har krevd guvernørens avgang, skriver The Guardian.

Brannårsaken er foreløpig uklar, men en av teoriene er at brannen var påsatt. Etterforskningen pågår for fullt, og så langt er fem personer pågrepet og mistenkt for hendelsen.

Denne artikkelen handler om Russland

Brann