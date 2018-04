I FORM: USAs president Donald Trump er ikke imponert over Mexicos grensekontroll. Foto: NICHOLAS KAMM / AFP

Trump til frontalangrep på immigrant-ordning

Publisert: 01.04.18 18:39 Oppdatert: 01.04.18 18:53

UTENRIKS 2018-04-01T16:39:20Z

I en rekke Twitter-meldinger går Donald Trump hardt ut mot DACA-ordningen og Mexicos grensekontroll.

Før helgen truet USAs president Donald Trump med å ikke undertegne det amerikanske budsjettet, men undertegnet det likevel fredag morgen.

Trump truet med å legge ned veto mot budsjettavtalen, som ble vedtatt av Senatet natt til fredag, på grunn av at den såkalte DACA-ordningen. Den innebærer at opp mot 800.000 unge immigranter får opphold i USA, og var ikke nevnt i budsjettavtalen.

Søndag hamrer presidenten igjen løs på ordningen.

– Ikke noe mer DACA-ordning!, skriver han på Twitter med store bokstaver.

Slakter Mexico

Bakgrunnen for at Trump vil stanse DACA-ordningen, er blant annet at han mener Mexico har for dårlig grensekontroll.

I en av Twitter-meldingene kritiserer han Mexico for at grensepolitiet fungerer for dårlig, og han slår fast at grenseområdet «blir farligere».

Han truer samtidig med å «stanse» handelsavtalen NAFTA hvis Mexico ikke «stanser de store dop- og menneskestrømmene».

DACA-ordningen ble innført av daværende president Barack Obama i 2012. Med ordningen er det mulig å få en toårig fornybar arbeidstillatelse eller studierett ved universiteter for barn som ble ført inn til USA ulovlig da de var under 16.

Mener ordningen blir utnyttet

Trump mener mange ulovlige innvandrere kommer til USA for å utnytte DACA-ordningen.

– Mexico må hjelpe oss ved grensen. De flyter inn rett gjennom Mexico, og de sender dem inn i USA. Det kan ikke være sånn lenger, skriver presidenten.

DACA står for Deferred Action for Childhood Arrivals.