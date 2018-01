SER FREM TIL AVHØR: President Donald Trump sier at han ser fram til avhøret med Muller, og har tidligere sagt at han er «svært ivrig etter å sette seg ned og forklare alt som måtte være av interesse på spørsmål fra spesialetterforskerens kontor». Foto: Manuel Balce Ceneta / TT / NTB Scanpix

Trump ser frem til å bli avhørt av Mueller

Publisert: 25.01.18 00:49

USAs president Trump sier han ser frem til å snakke med spesialetterforsker Robert Mueller i forbindelse med Russland-etterforskningen.

I går ble det meldt at spesialetterforsker Robert Mueller ønsker å avhøre USAs president Donald Trump i forbindelse med Russland -etterforskningen.

Nå sier Trump at han ser frem til å snakke med Mueller.

– Jeg ser faktisk frem til det, sa presidenten foran et pressekorps onsdag, ifølge CNN .

Han la til at han var villig til å forklare seg under ed, og at avhøret kan komme til å finne sted om to eller tre uker.

Ifølge Washington Post har Mueller fattet interesse for hendelsene som førte til at Trump sparket sin nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn og FBI -sjef James Comey.

Spesialetterforskeren og hans team vil nå undersøke nærmere om presidenten eller andre har forsøkt å hindre granskingen.

Avisen siterer to ikke navngitte kilder med kjennskap til saken. Ifølge kildene har Trumps advokater allerede utarbeidet betingelser for forhandlinger om Muellers kommende avhør av presidenten. Disse betingelsene kan bli presentert for Mueller allerede i neste uke, sier kildene.

Tidligere FBI-direktør Robert Mueller leder granskingen av hvorvidt Trumps medarbeidere samarbeidet med Russlandfor å påvirke presidentvalget i 2016. Mueller ble utnevnt av justisdepartementet til å lede etterforskningen i mai i fjor. Det skjedde etter at Trump sparket FBI-sjef James Comey .

Tirsdag meldte Washington Post at Trump skal ha spurt tidligere FBI-direktør Andrew McCabe hvem han stemte på i 2016. Det skal ha skjedd på et møte mellom Trump og McCabe i mai 2017, kort tid etter at Trump sparket Comey.

Onsdag sa presidenten også at han ikke husker å ha spurt McCabe om dette.

(VG / NTB)