Aftonbladet: 76 kriminelle nettverk i Sveriges tre største byer

Publisert: 26.01.18 20:23

En omfattende kartlegging av den svenske gjengkriminaliteten viser at det finnes hele 76 kriminelle nettverk fordelt på Stockholm, Göteborg og Malmö.

Det er politiets egen etterretning som opererer med dette tallet på situasjonen i januar 2018.

En opptelling utført av Aftonbladet viser at gjengkriminaliteten i disse byene har resultert i at hele 131 mennesker er skutt og drept de siste syv årene.

– Kompisgjenger

Totalt består de 76 nettverkene av 800 personer, skriver avisen.

I Stockholm består gjengene av om lag 300 personer, tilsvarende i Göteborg, mens Malmö-gjengene består av om lag 200 enkeltpersoner.

– Ofte er det kompiser som har vokst opp sammen og begynt å gjøre lovbrudd, sier Patrik Andersson ved politiets etterretningsenhet region sør til Aftonbladet.

Unge menn rekrutteres

Ifølge det svenske politiets etterretningsenhet er gjengmedlemmene nesten utelukkende unge menn i 15- til 25-årsalderen, og mange har droppet ut av skolen, skriver Sveriges Radio .

Gjengene er gjerne bygget opp nokså likt: Kjernen som holder gruppen sammen, er gjerne noen få tungt belastede kriminelle. Under disse finnes flere lag i hierarkiet, helt ned til løpegutter i tenårene. Disse får ofte i oppdrag å selge narkotika og frakte våpen til de mer etablerte gjengmedlemmene.

– Det er det som er problemet: At man ikke klarer å fange opp de unge. Det er jo der man har muligheten til å redde flest. De gamle er det umulig å gjøre noe med. De unge må se at dette ikke lønner seg, at dette blir vanskelig å leve med, sier tidligere leder for Voldsavsnittet i Oslo Finn Abrahamsen til VG.

Han tegner et bilde av nettverk der eldre, erfarne ledere trekker til seg tenåringer som ser opp til dem.

– Så sitter de på toppen, utnytter disse menneskene og utøver kriminalitet for å få inn penger. De unge få ikke noe særlig igjen for det, men de er altså med og de synes det er spennende. Det som er farlig er at de utvikler seg til å bli omtrent det samme når de kommer opp i tjueårene, sier den tidligere politilederen.

Han forklarer at de kriminelle nettverkene har fått mulighet til å utvikle seg over tid og at det nå har blitt vanskelig å få bukt med for myndighetene. Miljøene der det oppstår kriminelle nettverk er ofte veldig lukket og vanskelige å trenge inn i.

Konflikt i miljøene

Stockholmspolitiet arbeider nå med hele 47 ulike kriminelle grupperinger. Størrelsen varierer fra noen få personer til opp mot 20.

Ifølge avisens opplysninger samarbeider noen grupper innen noen områder, fra å selge tyvegods og narkotikahandel til mer avanserte innbrudd og trygdebedragerier i millionklassen.

I Malmö regner politiet med 17 ulike gjenger. 11 av disse ligger i såkalte særlig utsatte områder. Ytterligere tre ligger i områder som vi tror snart vil bli betraktet som spesielt utsatte, sier Andersson.

I øyeblikket foregår det 5–6 konflikter blant de kriminelle nettverkene i Malmö, ifølge politiet.

– Disse 17 nettverkene består av om lag 200 enkeltpersoner. I tillegg har gjengene noen tilhengere av yngre personer som vi identifiserer og kartlegger, forklarer Patrik Andersson.

Pusterom i Göteborg

I Göteborg har politiet i høst fått et tiltrengt pusterom etter de senere års mange skyteepisoder.

– Vi har til og med indikasjoner på at tidligere fiender har begynt å snakke med hverandre, uttaler en politikilde til Aftonbladet.

Avisen skriver at kriminelle grupperinger ofte skryter om broderskap og tilhørighet, men påpeker at lojaliteten kan skifte fort – slik at gamle venner og partnere fort kan bli dødsfiender i konflikt om penger og heder.

Ifølge politikilder er det oftest enkeltpersoner som innleder konfliktene – heller enn hele grupper. Tema for konflikt kan være ransutbytte som deles urettferdig, og gjeld som ikke betales og som vokser.

– Det går aldri an å trekke seg ut eller vise seg svak om noen har gjort deg noe eller blåst deg. Da er det slutt, uttaler en tidligere narkotikaselger i Stockholm.

Tendenser i Norge

Den tidligere voldsavsnittlederen påpeker at politiet kontinuerlig må sørge for at kriminelle nettverk ikke får mulighet til å vokse frem i Norge, og at det har vært lignende miljøer tidligere.

– Hvis man ikke følger opp disse tingene kontinuerlig, dukker fenomenene opp igjen. Jeg har en viss fornemmelse av at det er i ferd med å skje i Oslo.

Abrahamsen peker på viktigheten av å være oppmerksomme på utbredelsen av kriminelle nettverk, særlig fra politisk hold.

– Sylvi Listhaug ble jo kritisert for å reise til Sverige for å se. Men hun hadde jo absolutt rett til det, det var ille. Det vi må se på i Norge er hvordan vi kan dempe dette.

Han advarer også om at de nettverkene beveger seg inn på stadig nye områder, som datakriminalitet og infiltrering av næringsliv og bedrifter.