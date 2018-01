Tyrkia hevder at kurderne bruker IS som selvmordsbombere

Ingeborg Huse Amundsen Midtøsten-korrespondent i VG

Publisert: 22.01.18 19:58

UTENRIKS 2018-01-22T18:58:17Z

DAMASKUS (VG) 54 opprørere er drept i kamper mellom syriske kurdere og tyrkiskstøttede krigere i Afrin.

Tyrkias militæroffensiv mot den kurdiske enklaven Afrin i grenseområdene nordvest i Syria fortsetter med full styrke. «Operasjon olivengren» ble innledet lørdag . 72 jagerfly har utført omfattende luftangrep, og tyrkiske stridvogner har rullet inn på bakken , ifølge Insight Turkey.

54 personer er hittil drept, ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). De omkomne skal være fra begge parter.

Offisielt sier Tyrkia at målet er å «bringe fred og sikkerhet til regionen» . I praksis betyr dette å ta knekken på den kurdiske, USA-støttede YPG-militsen, som har kontrollert området siden 2012. Tyrkia anser militsen som en terrorgruppe i ledtog med den forbudte PKK-geriljaen.

Vi har fått meldinger om at PKK og PYD har sluppet ut en rekke IS-terrorister fra lokale fengsler for å bruke dem som selvmordsbombere mot tyrkiske styrker, opplyser en kilde i de tyrkiske myndighetene til VG.

YPG er den militære grenen av det syriske kurderpartiet PYD. VG kan foreløpig ikke verifisere opplysningene, som er gjengitt i flere tyrkiske medier.

Fakta Forvirret over alle partene? Les her: YPG: Kurdisk milits som kontrollerer 25 prosent av Syria i den de facto selvstyrte regionen Rojava. YPG mottok militær støtte og våpen av USA i krigen mot IS. Tyrkia anser YPG som en ren terrorgruppe og forgrening av PKK.

SDF: Syrian Democratic Forces. En opprørsallianse der YPG utgjør brorparten. Støttet av USA og den internasjonale koalisjonen, der Norge er medlem.

PYD: Det kurdiske politiske partiet i Syria. YPG er PYDs militære gren.

PKK: Kurdisk arbeiderparti med en egen milits. PKK er terrorstemplet i Tyrkia, USA og EU.

FSA: Free Syrian Army. Opprørshær støttet av blant annet Tyrkia.

Videre er de viktigste spillerne i den syriske krigen Tyrkia, Russland, USA, Iran – og Assad-regimet.

Erdogan: – Vi bryr oss ikke om hva de sier

Det finnes mellom 8–10.000 YPG-krigere i Afrin. Men også 800.000 sivile.

Frykten for sivile tap er stor, nå som Afrin er så godt som omringet av den tyrkiske hæren og dens syriske støttespillere. Både USA, Russland, EU og FN er kritiske til offensiven.

– Jeg er ekstremt bekymret av to grunner, sier EUs utenrikssjef Federica Mogherini, og lister opp:

Hun er redd sivilbefolkningen vil lide. Og hun er redd de FN-ledede fredssamtalene i Genève vil bli sabotert.

VG befinner seg for øyeblikket i Damaskus. Her har Assad-regimet uttalt at de anser Tyrkias offensiv i nord som et angrep på deres nasjonale suverenitet. Det syriske luftforsvaret står klar til å svare med samme mynt.

Tyrkia trekker på skuldrene:

Vi bryr oss ikke om hva de sier. De kommer nok til å innse hvor galt det er å stole på en terrororganisasjon, har Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan uttalt.

På tirsdag sa han videre at «vi kommer ikke til å trekke oss tilbake før Afrin-problemet er løst», ifølge avisen Hürriyet . Erdogan har allerede varslet at byen Mabij er neste mål.

NATO-allierte i indirekte krig

Afrin-offensiven handler mer om Tyrkia og USA enn det krigsherjede landet der kampene utspiller seg. De to NATO-allierte er i en farlig klinsj:

YPG utgjør brorparten av opprøralliansen SDF, som var USAs og den internasjonale koalisjonens nærmeste allierte i kampen mot IS.

Nylig ble det kjent at USA vil opprette en egen kurdiskdominert styrke på 30.000 soldater ved Syria-Tyrkia-grensen. Formålet skal være å forhindre at IS blomstrer på ny.

Tyrkia har gjentatte ganger bedt USA om å trekke sin støtte til de kurdiske opprørerne. USA bidrar til å true Tyrkias suverenitet og sikkerhet, ifølge tyrkiske myndigheter.

Forsker: – Tyrkia er overlegen

Kurderne har på sin side bedt USA om å stanse Tyrkia. Hittil har ingen grepet inn. I stedet er det blitt gjort kjent at USA ble varslet om offensiven før den ble igangsatt. USAs forsvarsminister Jim Mattis har dessuten uttalt at Tyrkia har «legitime sikkerhetsbekymringer i Syria». Tyrkia og Syria deler en 822 kilometer lang grense, og flere områder er blitt erobret av YPG fra IS.

Russland, som støtter den syriske presidenten Bashar al-Assad i krigen, anklager USA for å oppmuntre til kurdisk nasjonalisme, men står foreløpig på sidelinjen.

– YPG er kjent for å være gode krigere, men Tyrkia er veldig overlegen i materiell og omringer nærmest Afrin. Om ikke USA eller andre kommer dem til unnsetning, er det stor sjanse for at YPG blir nedkjempet der, sier seniorforsker Kjetil Selvik ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) til NTB.

Tyrkia har NATOs nest største hær etter USA, med en styrke på rundt 800.000 soldater og 110.000 offiserer. I Afrin samarbeider Tyrkia med Free Syrian Army (FSA).

Kurderne i Afrin har likefullt vist motstand: Søndag slo det ned raketter i den tyrkiske grensebyen Reyhanli . Én person ble drept og over 30 ble skadet. Dagen før ble den tyrkiske grensebyen Kilis utsatt for et rakettangrep, men ingen ble såret.