RUSSLAND-TRUSSEL: Russland mener Trumps nye sanksjoner er med på å true global stabilitet. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Kina og Russland raser mot amerikanske sanksjoner

UTENRIKS 2018-09-21T09:01:17Z

USA har innført sanksjoner mot det kinesiske militæret etter at de kjøpte militærfly og luftvernraketter fra Russland. Både Kina og Russland reagerer kraftig.

NTB

Publisert: 21.09.18 11:01

Kina kjøpte nylig ti russiske Sukhoi Su-35 kampfly og S-400 bakke-til-luft-missiler fra Russland . USA mener det kinesiske utstyrskjøpet er i strid med de amerikanske sanksjonene mot Russland, som ble iverksatt etter Russlands handlinger i Ukraina og angivelige innblanding i amerikansk politikk.

Torsdag kunngjorde amerikanske myndigheter at de innfører sanksjoner mot innkjøpsavdelingen i det kinesiske militæret og avdelingens leder Li Shangfu. 33 personer og enheter tilknyttet det russiske militæret ble også svartelistet, opplyste amerikanske myndigheter.

Fredag reagerte både Kina og Russland kraftig på de amerikanske sanksjonene.

– Leker med ilden

– Det ville vært bra om de husket på at det er et konsept som heter global stabilitet, noe de tankeløst undergraver når de fyrer opp under spenningene mellom USA og Russland, sier Russlands viseutenriksminister Sergej Riabkov i en uttalelse.

– Å leke med ilden er dumt, det kan bli farlig, legger han til.

Kina ber USA trekke tilbake sanksjonene umiddelbart, og varsler «konsekvenser» hvis de ikke gjør det.

– Den kinesiske siden uttrykker sterk indignasjon over denne ubegrunnede handlingen fra amerikansk side, sier Geng Shuang, talsperson for kinesisk UD.

Kina har ikke tatt del i sanksjonene USA og dets vestlige allierte innførte mot russerne etter annekteringen av Krim-halvøya i 2014. Tidligere denne måneden deltok 3.200 kinesiske soldater på den største militærøvelsen i Russland siden den kalde krigen.

– Vurderer flere

USA er på sin side klare på at sanksjonene i hovedsak er ment å ramme russerne.

– De er ikke ment å undergrave andre lands forsvarsevne, hensikten er å påføre Russland kostnader på grunn av deres ondsinnede aktiviteter, sier en høytstående amerikansk tjenestemann.

Han legger til at USA også vurderer å innføre lignende sanksjoner mot andre land som kjøper militærutstyr fra Russland.

Asia er det klart viktigste markedet for russiske våpenprodusenter. Siden år 2000 har 70 prosent av russisk våpeneksport har gått dit, ifølge en nylig rapport fra Chatham House. Mest etterspørsel er det fra India, Kina og Vietnam.