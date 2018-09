DE MISTENKTE: Alexander Petrov og Ruslan Boshirov er de to mistenkte, ifølge BBC. Foto: HANDOUT / X80001

Putin har identifisert de mistenkte som forgiftet Skripal

Den russiske eksspionen Sergej Skripal og hans datter ble utsatt for nervegiften Novitsjok i mars. Nå er de mistenkte identifisert, skal vi tro Vladimir Putin.

Publisert: 12.09.18 09:23 Oppdatert: 12.09.18 09:35

Søndag 4. mars ble Skripal funnet bevisstløs på en benk i Salisbury i England, sammen med sin 33 år gamle datter Julia.

Britisk politi slo tidlig fast at de to var utsatt for et attentat der det ble benyttet nervegift. Tilstanden for både Skripal og datteren var lenge kritisk, men de er nå begge friske. Far og datter Skripal ble skrevet ut av sykehus 18.mai.

Bakgrunnen for angrepet var at Skripal, en pensjonert russisk etterretningsoffiser, ble i 2006 dømt til 13 års fengsel i Russland for å ha spionert på vegne av Storbritannia. 66-åringen arbeidet for russisk militæretterretning fram til 1999. Han arbeidet siden i russisk UD til 2003.

Identifisert mistenkte

Det har lenge vært uvisst hvem som har stått bak, men nå har den russiske presidenten Vladimir Putin uttalt seg om situasjonen.

– Vi vet hvem de er, vi har funnet dem, sier Putin under et økonomisk forum i den russiske byen Vladivostok.

BBC skriver at mennene identifiseres som Alexander Petrov og Rusland Boshirov.

– De er sivile, selvfølgelig, fortsetter den russiske presidenten, som også håper mennene kan stå frem med sin historie om saken. «Jeg håper de kan fortelle alt. Det ville vært det beste for alle», fortsetter presidenten.