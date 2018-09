HVEM VINNER? Statsminister Stefan Löfven (til venstre) sammen med Moderaternas leder Ulf Kristersson i valgduell på svensk TV 31-august. Foto: Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN

Sverige risikerer regjeringskrise

UTENRIKS 2018-09-07T13:16:35Z

To dager før valget i Sverige er maktspillet fortsatt helt uavklart. Stefan Löfven kan bli kastet som svensk statsminister, selv om den rødgrønne blokken blir størst i valget på søndag.

Publisert: 07.09.18 15:16

To dager før valget viser gjennomsnittet av meningsmålinger at sosialdemokraten Löfvens rødgrønne blokk er så vidt større enn Alliansen, de fire borgerlige partiene anført av Ulf Kristersson, Moderaternas statsministerkandidat.

De rødgrønne har en gjennomsnittlig oppslutning på 41 prosent mens Alliansen ligger på 38,4 prosent.

Sverigedemokraterna (SD) ligger stødig på vippen mellom blokkene med 17,9 prosent gjennomsnittlig oppslutning.

– Vi vet ikke hvilken blokk som blir størst. Det er det ærlige svaret, sier Toivo Sjörén, opinionssjef hos Kantar-SIFO, som er Sveriges eldste meningsmålingsinstitutt.

Det rødgrønne forspranget i Kantar-SIFOs måling fra torsdag er bare 2,3 prosent.

Regjeringskampen

Kristersson har lovet velgerne en ny, borgerlig regjering. Men han vil ikke ha noe å gjøre med Sverigedemokraterna, selv om han i utgangspunktet er avhengig av deres stemmer for å få regjeringsmakt.

Löfven har sagt at han ikke vil bidra til å sette Kristersson inn som statsminister, men satser på at sentrumspartiene Liberalerna og Centerpartiet vil hoppe over blokkgrensen og sikre ham fire nye år som statsminister.

Ikke flertall

– Om alle partilederne står fast på det de har sagt før valget, om regjeringsdannelse etter valget, så er det ikke flertall for noen av regjeringsalternativene, sier Peter Esaiasson, professor i statsvitenskap ved Göteborgs Universitet.

Stefan Löfven startet uken med et tilbud om å lede en bredere koalisjonsregjering. Torsdag meldte Svenska Dagbladet, med anonyme kilder, at Löfven kanskje ville trekke seg allerede valgnatten for å presse fram en raskere regjeringsavklaring. Men det har han selv avvist, blant annet overfor VG.

Vil regjere

Kristerssons utgangspunkt er slik:

«Jeg mener att Alliansen skal søke støtte for å danne regjering. Om Socialdemokraterna og Sverigedemokraterna sammen vil stoppe denne regjeringen, da har de i så fall skapt et nytt flertall. Men da bør de si det før valget», sa Kristersson til Aftonbladet tirsdag.

Slik er det svenske systemet:

Riksdagspresidenten har rollen med å undersøke grunnlaget for en ny regjering etter et valg. Ny riksdagspresident velges 24. september. Om statsministeren velger å bli sittende etter valget, skal det holdes en avstemning om statsministeren innen to uker etter valget av ny riksdagspresident.

Da kan Löfvens regjering falle, selv om hans blokk blir størst i valget på søndag.

Stemmer bort Löfven

Kristendemokratenes leder Ebba Busch Thor har gitt den klareste beskjeden fra borgerlig side. KD vil stemme mot Stefan Löfven i en statsminister-votering, og støtte Ulf Kristersson som ny statsminister.

– Man trenger ikke et avklart flertall bak seg for å bli sittende som statsminister. Man må bare ikke få flertallet mot seg, forklarer Peter Esaiasson på Göteborgs universitet.

– Sverigedemokraterna kan støtte Alliansen i første omgang. Men noen uker senere trenger regjeringen flertall for et statsbudsjett, og det blir vanskelig uten avtaler som sikrer flertall. Men den store testen kommer når den midlertidige asylloven faller bort neste sommer. Der har Alliansen og Sverigedemokraterna totalt ulike syn, sier han til VG.

SD krymper

Sverigedemokraterna fikk 12,9 prosent av stemmene i 2014. På målinger i år har der hatt oppslutning langt over 20 prosent og konkurrert med Socialdemokraterna om å bli Sveriges største parti.

Men nå krymper de, ifølge Kantar-SIFO:

– Den siste uken har mediene avslørt både fusk med penger og ekstreme utsagn fra SD-politikere. Det har sendt partiet på defensiven og i forsvarsposisjon, og skygget over debatten om innvandring hvor så mange som 40 prosent av velgerne mener de har den beste politikken, sier Sjörén til VG.

Bakgrunnstallene viser at flere kvinner enn menn velger bort SD. Sjörén tror det er partiets abortsyn som slår negativt inn. SD vil innskrenke retten til fri abort fra 18 uker til 12 uker.

– En veldig tung velgergruppe for SD er LOs medlemmer, Her har SD falt i oppslutning fra rundt 30 til om lag 25 prosent, sier han.