Én million evakueres: Kraftig orkan på vei mot amerikansk østkyst

Orkanen Florence kan komme opp i 240 kilomenter i timen innen den når USAs østkyst - som ventes å skje torsdag. Opptil én million evakueres nå i utsatte områder.

The Washington Post melder at orkanen Florence er på vei inn mot den amerikanske østkysten. Stormen har de siste dagene økt i styrke, og er nå kategorisert som orkan nivå fire – som betyr en vindhastighet på mellom 210 og 240 kilometer i timen.

USAs nasjonale orkansenter (National Hurricane Center ) varsler at Florence vil være en «ekstremt farlig» orkan når den slår inn over land.

De avfeier heller ikke at orkanen kan komme opp i kategori fem, ettersom deres prognoser tilsier at orkanens toppvind vil nå 240 kilometer i timen mellom tirsdag og onsdag – kun rundt 10 kilometer i timen under kategori fem.

Florence blir den første kategori fire-orkanen til å treffe regionen siden Hugo raserte Nord-Carolina i 1989. Ifølge BBC krevde Hugo 49 liv og forårsaket skader for rundt 60 milliarder kroner.

Over én million evakueres

Orkanen er ventet å slå ned mellom den nordlige delen av Sør-Carolina og øykjeden Outer Banks, som tilhører Nord-Carolina.

Statsmeteorolog Dan Miller sier til avisen The State i Sør-Carolina:

– Noen vil oppleve overveldende skader om denne stormen fortsetter som det er varslet så langt.

Stormen kan imidlertid fortsatt endre retning, og ringvirkningene kan strekke seg langt utover stedet stormen treffer, skriver The Washington Post.

Søndag bekreftet Sør-Carolinas guvernør, Henry McMaster, at han har beordret nødvendig beredskap i forkant av orkanens ankomst.

Rundt 800 menige fra nasjonalgarden har ifølge CNN blitt mobilisert for å bistå i forberedelser og håndtering, samt for å delta i gjenoppbyggingsarbeid i forbindelse med Florence.















McMaster har også sendt ut ordre om evakuering til opptil én million innbyggere langst kysten i delstaten.

Det har ifølge BBC vært lange køer i supermarkedene i bebyggelser nær elver og kysten fordi innbyggerne hamstrer vann, batterier og kryssfinér.

Sør-Carolinas etat for krisehåndtering sa søndag at de forbereder seg på «muligheten for en storskala katastrofe».

Guvernør Roy Cooper i nabodelstaten Nord-Carolina advarer mot kraftig vind, stormflo langs kysten og oversvømmelser på øyer i området, skriver NTB.

Samtidig har den amerikanske marinen gitt ordre om at omkring 30 skip som til vanlig er stasjonert i delstaten Virginia, skal seile ut for å unngå orkanen, skriver nyhetsbyrået videre.

– Til de fantastiske innbyggerne i Nord-Carolina, Sør-Carolina og hele østkysten – stormen ser veldig ille ut! Vær vennlig å ta alle nødvendige forholdsregler. Vi har allerede begynt å mobilisere ressurser for å følge opp riktig og vi er her for dere, tvitret USAs president Donald Trump mandag kveld norsk tid.

– Snakk om betydelige skader

Professor ved Geofysisk institutt, Asgeir Sorteberg forklarer at Florence er en tropisk storm som har utviklet seg til en tropisk orkan.

– Det dannes ved at etter hvert som luft går over varmt vann, vil vannet fordampe, stige opp, bli avkjølt og det dannes skyer. Denne prosessen frigjør masse energi som gjør at det blir stadig kraftigere vind.

– Hvor vanlig er en orkan i kategori fire?

– I fjor hadde vi to stykker, som var litt spesielt. Det kan også gå mange år mellom hver gang, så dette er en relativt sterk orkan, sier professoren som sikter til de to kategori fem-orkanene Irma og Maria som begge gjorde store skader over Kapp Verde-øyene i 2017.

– Men før det skal du over ti år tilbake til Felix i 2007.

Sorteberg sier skadeomfanget av en orkan som Florence avhenger veldig av hvor sterk den er når den treffer land.

– Når orkanen treffer land, svekkes den ganske raskt. Hvis Florence forblir på kategori fire, er det snakk om betydelige skader.

Ifølge Sorteberg er det et tredelt skadeomfanget knyttet til dette: Vind, stormflo og flom:

– For det første kommer vinden som gir direkte skader gjennom enormt kraftig vind. Deretter får du en stormflo ved at vinden dytter på vannet som fører til en kraftig havstigning på rundt fem meter som gjør at havet flommer inn over land. Etterhvert som den kraftige orkanen går over, vil det regne kraftig, og da vil man få flom i tillegg på grunn av dette regnet.

Sorteberg sier flombiten gjerne kommer litt senere enn vinden og stormfloen.

– Går stormen innover landet varer regnet gjerne noen dager

Orkaner på USAs østkyst Orkanen Jeanne er den nyligste orkanen som har truffet østkysten. Stormen var i kategori 3, og slo ned ved Port St. Lucie i Florida, september 2004.

er den nyligste orkanen som har truffet østkysten. Stormen var i kategori 3, og slo ned ved Port St. Lucie i Florida, september 2004. Orkanen Fran er den siste kraftige orkanen som traff Carolina-statene. Også denne orkanen var innenfor kategori 3 og slo ned nær Wilmington i Nord-Carolina, September 1996.

er den siste kraftige orkanen som traff Carolina-statene. Også denne orkanen var innenfor kategori 3 og slo ned nær Wilmington i Nord-Carolina, September 1996. Orkanen Hugo var den forrige kategori 4 – stormen som traff Carolina-statene, da den slo ned september 1989.

var den forrige kategori 4 – stormen som traff Carolina-statene, da den slo ned september 1989. De siste 100 årene har 37 stormer passert under 16 mil fra orkanen Florence sin nåværende posisjon i Atlanterhavet, uten at de traff USA. Kilde: CNN

Han legger til at skadeomfanget henger tett sammen med hvor god tid man har til å forberede seg:

– Denne orkanen er veldig bra varslet, så det er god tid til å sette i gang og sikre verdier før de må evakuere.

Uvanlig rute

CNN skriver mandag at orkanen er uvanlig fordi den har vokst fra kategori én til fire i løpet av kun 24 timer. Det innebærer en økning i vindhastighet på nesten 90 kilometer i timen på bare ett døgn.

På bare 13 timer har stormen økt med over 65 kilometer i timen, noe som ikke har skjedd i Atlanterhavet på over et tiår.

– Klimaendringene gir bedre betingelser for kraftige orkaner

Jan Ketil Rød ved NTNU mener klimaendringene spiller inn.

– På grunn av klimaendringer blir betingelsene for at en orkan skal bli kraftig mer til stede, fordi vannet blir varmere og havnivået blir høyere.

Rød forklarer at orkaner kun blir dannet i et belte langs Ekvator når vannet er varmere enn 26 grader.

I etterkant av orkanen Florence, følger også orkanene Isaac og Helene hakk i hæl, ifølge det nasjonale orkansenteret . De beveget seg mandag kveld med maksvindfart på henholdsvis 120 og 170 kilometer i timen.