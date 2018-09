MÅ EVAKUERE: Over 800.000 mennesker skal evakueres fra kystnære strøk før supertyfonen Mangkhut ventes å treffe den nordvestlige delen av Filippinene. Foto: Aaron Favila / NTB scanpix

Supertyfon beveger seg mot Filippinene

UTENRIKS 2018-09-14T11:34:16Z

Over 800.000 mennesker skal evakueres fra kystnære strøk før supertyfonen Mangkhut ventes å treffe den nordvestlige delen av Filippinene.

NTB

Publisert: 14.09.18 13:34

Totalt fem millioner mennesker kan bli rammet av stormen på Filippinene , som av den amerikanske marinens Joint Typhoon Warning Center klassifiseres som en supertyfon. Vindstyrken er på nivå med en atlantisk orkan i kategori 5.

Tyfonen var først ventet å treffe den nordlige enden av Cagayan-provinsen tidlig lørdag, men har siden endret retning og ser ut til å treffe Isabela-provinsen lenger sør i landet, sier Filippinenes statsmeteorolog Chris Perez, som tilføyer at tyfonen også vil treffe Cagayan.

– Kursendringen vil ikke utgjøre så stor forskjell fordi tyfonen uansett er så stor, sier Perez.

Regnsky på 900 kilometer

En enorm regnsky på 900 kilometer i diameter vil føre med seg kraftig regn, som kan utløse jordskred og stormflo.

Fredag ettermiddag, lokal tid, er Mangkhut 470 kilometer unna land i Filippinene, og har en vindstyrke på 205 kilometer i timen og kast på 255 kilometer i timen.

Bøndene i Cayagan rammes av tyfonen i det de er i gang med å få ris- og kornavlingene i hus. Landet sliter fra før av med rismangel, og regionen er blant de viktigste jordbruksområdene.

48.000 hus i områdene på Filippinene som trolig vil rammes hardest er laget av lette materialer, noe som gjør menneskene her ekstra utsatt.

Filippinenes president Rodrigo Duterte sier at det er for tidlig å be om hjelp fra utlandet.

– Det kommer an på hvor alvorlig krisen blir. Hvis alt blir flatet ut, kan det hende at vi vil trenge litt hjelp, sier Duterte.

100.000 evakuert i Kina

Tyfonen er mandag ventet å treffe Kina. Landet har iverksatt storevakuering i provinsen Guangdong, og over 100.000 innbyggere og turister har blitt ført i sikkerhet eller sendt hjem. Samtidig har over 36.000 fiskebåter blitt kalt inn til land, og tog- og fergeavganger har blitt innstilt.

Børsene i Shanghai og Manila har også sunket noe fredag, på grunn av investorer som er bekymret for konsekvensene av tyfonen.