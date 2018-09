ØNSKES VEKK: Venezuelas president Nicolas Maduro er ikke populær i USA. Det siste året har personer i Trumps administrasjonen skumlet om et statskupp i det Sør-amerikanske landet. Foto: JUAN BARRETO / AFP

New York Times: USA skal ha planlagt statskupp i Venezuela

I all hemmelighet har Trump-administrasjonen det siste året hatt samtaler med militære ledere i Venezuela, for å planlegge et kupp mot landets president Nicolas Maduro. Det hevder avisen New York Times.

En av de militære lederne som USA skal ha hatt samtaler med, er svartelistet av USA selv.

Avisen New York Times hevder de har snakket med både amerikanske myndighetspersoner og en tidligere militærleder i Venezuela , som alle bekrefter samtalene.

Den svartelistede militærlederen har ifølge USA vært ansvarlig for en rekke alvorlige forbrytelser, som å torturere kritikere, fengsle opposisjonelle, narkohandel og samarbeid med Colombias tidligere geriljagruppe FARC.

USA skal ha valgt å ikke gå videre med kupp-planene.

Drone-attentat

Venezuelas president Maduro ble i august i år forsøkt drept ved hjelp av droner med eksplosiver, under en tale.

Det hvite hus har så langt ikke kommentert påstandene. I august i år sa imidlertid Trump at USA hadde en «militær mulighet» for Venezuela. Utsagnet skal i følge New York Times ha ført til at kupp-generalene forsøkte å gjenoppta kontakten med Trump-administrasjonen.

Nyheten om kupp-planene i Venezuela kommer bare dager etter at en ny bok om Trump beskriver hvordan han ønsket å ta livet av Syrias president Bashar al-Assad.

– La oss drepe ham! La oss gå inn. La oss drepe dem alle, skal Trump ha sagt om Assad i april i fjor.

Utsagnet skal ha kommet etter at Trump fikk vite at Syrias regime hadde utført et angrep med kjemiske våpen mot opprørere.