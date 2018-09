VAKSINEFRI: Mammaen til lille Thibault (4 md.) har tatt valget for han. Ingen vaksiner skal inn i kroppen til denne franske gutten, selv om det er lovpålagt. Foto: Nora Thorp Bjørnstad

Trosser loven – stadig flere franskmenn nekter vaksinasjon

PARIS (VG) Vaksinemotstanden vokser i hele Europa. I Frankrike forsøker myndighetene å stoppe oppblussingen av «glemte» sykdommer med påbud om vaksinering.

– Jeg vil heller at sønnen min får meslinger, enn å vaksinere ham, sier tobarnsmammaen Elodie Maillard (33) til VG.

I leiligheten i en forstad like utenfor Paris , bysses baby Thibault på 4 måneder i søvn. Huden hans er porselenshvit og har aldri blitt gjennomtrengt av en nål. Det på tross av at han bor i et land der det er lovpålagt for alle barn å ta 11 forskjellige vaksiner fra 6 ukers alder.

Mamma Elodie er vaksinenekter. Dermed er hun i selskap av hele 4 av 10 franskmenn som mener at det ikke er trygt å vaksinere barna sine, viser tall fra The Economist.

Frontene er steile mellom skeptikerne og myndighetene, som nå nærmest desperat innfører påbud om stadig flere vaksiner.

FAKTA: Vaksinekampen i Europa: Frem til nylig har 3 vaksiner, mot difteri, polio og stivkrampe, vært pålagt å gi franske barn. Fra og med 2018 legges 8 nye vaksiner til, slik at det blir obligatorisk med totalt 11 vaksiner. Italia har også innført et lignende regime «for å ta opp kampen mot desinformasjon om vaksiner». Til sammen 12 vaksiner kreves for at italienske barn skal få begynne på skolen, men sterke politiske krefter forsøker å få vedtaket omgjort. Italia og Frankrike har blant den høyeste andelen vaksineskeptikere i Europa. (Kilde: Associated Press)

Oppblomstring av meslinger

Vaksinemotstanden vokser i hele Europa, men Frankrike er ett av landene med høyest andel skeptikere.

Parallelt med veksten i motstand har myndighetene registrert en bekymringsfull trend: Sykdommer man tidligere trodde var utryddet, har fått et oppsving.

Meslinger, som var forventet utryddet til 2015, har gjort et comeback.

I Frankrike ble 2741 mennesker smittet av sykdommen i fjor. 3 av dem døde.

Over store deler av Europa blusser meslingspredningen opp igjen.

Det første halvåret av 2018 overgikk antall tilfeller av barnesykdommen i Europa det sammenlagte tallet for de fire foregående årene, viser ferske tall fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

Redd for bivirkninger

Halvparten av de 41.000 som ble meslingsyke sist halvår bodde i Ukraina, men også Italia, Frankrike og Tyskland opplevde store utbrudd.

I Hellas, Georgia og Serbia skjøt tallet på infeksjoner virkelig i været.

Franske myndigheter forsøker å stoppe oppblussingen ved å gjøre flere vaksiner påbudt, men kjemper mot sterke krefter i Den nasjonale ligaen for vaksinefrihet (LNPLV). De går nå rettens vei for å få kjent loven om obligatoriske vaksiner som grunnlovsstridig.

President i Ligaen, Jean-Pierre Eudier, mener det er feil å behandle populasjonen som en samlet masse.

– Vaksiner er ikke magi, det er legemiddel. Ingen legemiddel kan man være sikker på at fungerer for hele populasjonen. Hvorfor skal man gjøre det obligatorisk for alle, når vi alle er forskjellige og har ulike immunsystem? Vaksiner har bivirkninger, alt annet er løgn, sier Eudier, som er pensjonert tannlege, til VG i Paris.

– Vent på epidemien

Mamma Elodie er selv vaksinert, men ble vaksinemotstander da bestefaren hennes døde kort tid etter å ha tatt en vaksine. Familien hevder det var en direkte konsekvens av det de ser på som skadelige aluminiumsbestanddeler i sprøyteinnholdet.

Elodie hevder sykdommer som meslinger slett ikke trenger å være farlige.

– Dette er jo sykdommer som stort sett har forsvunnet, og det gir ingen mening å vaksinere seg mot noe som ikke finnes. «Epidemiene kan komme tilbake igjen med full styrke», argumenterer legene – ja, men så vent til det eventuelt skjer, da, før vi putter kroppen full av potensielt farlige stoffer, sier tobarnsmammaen opprørt til VG.

Mindre vaksinering enn i Afrika

Lille Thibault knirker fra inne på soverommet. Han vil opp, og møter verden fra mammas armer med et smil og beskjedent behåret sovesveis.

Franske myndigheter regner nå at rundt 70 prosent av barn, i motsetning til Thibault, er vaksinert.

92–95 prosent av befolkningen må ha fått meslingvaksine for at hele samfunnet skal være beskyttet, ifølge Den norske legeforeningen.

Det siste tiåret har flere land i Europa hatt en lavere forekomst av vaksinering enn i enkelte afrikanske land.

Franskmennene, i likhet med italienere og serbere, må se seg slått av vaksinasjonsraten i Rwanda, Senegal og Burundi, ifølge WHO.

FAKTA: Vaksiner valgfritt i Norge Alle barn i Norge skal tilbys 11 vaksiner etter vaksinasjonsprogrammet, som tas i alderen 6 uker til 15 år. Helsemyndighetene anbefaler det, men det er likevel frivillig å ta vaksinene. (Kilde: NHI)

Søker informasjon på internett

Familien Maillard har et godt liv i Paris-forstaden. De har ro når de vil, og metropolen bare noen titalls minutter unna med tog. Elodie Maillard reiser av og til inn når det er medlemsmøter i Ligaen for vaksinefrihet.

Elodie tror medlemsveksten til LNPLV skyldes flere reklamer med fokus på «rene» ingredienser, som gjør folk oppmerksom på for eksempel aluminium i kosmetikk. Ikke minst mener hun fremveksten av sosiale mediene har vært avgjørende.

– Tidligere stolte folk blindt på fastlegen når han sa vaksiner var det beste for deg. Nå finnes det så mange andre kilder å gå til, og informasjon på nettet er så lett tilgjengelig, sier hun, og kaster blikket ned på en rekke papirer trykket ut fra et nettsted for alternativ medisin.

Aksept for nekt

I teorien risikerer franske foreldre som ikke vaksinerer ungene sine, opp mot 300.000 kroner i bot gjeldende fra 1. juni i år.

Unntak gis til dem som har «gyldig grunn», et definisjonsspørsmål som ofte overlates til hver enkelt fastleges skjønn.

– Jeg er heldig med legen min. Han har aldri har forsøkt å presse meg. Han skrev etter mitt ønske en kontraindikasjon» ( antatt overfølsomhet mot medikamentet hos pasienten ) i vaksinasjonskortet til barna, og så var vi ferdig med den saken, sier hun med lett sinn.

For å presse også skeptikerne til å følge reglene, truer franske helsemyndigheter med slagordet «ingen vaksiner – ingen skole».

Men Elodie Maillard har kun opplevd at av én skolene som hun var i kontakt med om plass for eldstesønnen Guilain (3), stilte vaksinering som krav for inntak.

– De resterende ga ikke uttrykk for at det var noe problem at han ikke er vaksinert. Nå sitter han, som ikke er vaksinert, side om side i klassen med andre barn som er det.