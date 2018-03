Toppløsaktivist skjelte ut Berlusconi

Idet Italias tidligere statsminister Silvio Berlosconi leverte stemmen sin i Milano under valget, hoppet en toppløs aktivist opp på bordet.

– Berlusconi, du er gått ut på dato, sto det skrevet på kvinnens bryst og mage, skriver La Stampa .

Den 81 år gamle politikeren ble ført ut av stemmelokalet i Milano av sikkerhetsvakter, mens kvinnen ropte på italiensk og engelsk «ikke stem Berlusconi! Berlusconi, din tid er forbi!»

Siden ble også kvinnen ført ut av lokalet av sikkerhetsvaktene.

Berlusconis parti Forza Italia har dannet en høyrekoalisjon med Lega (tidligere Lega Nord ), og Fratelli d'Italia (Italias brødre), som alle er sterkt innvandringskritiske, skriver NTB.

Tross at han allerede nå gjør politisk comeback kan imidlertid ikke Berlusconi selv bli statsminister i regjeringen. Han har et forbud mot å ha offentlige embeter fram til 2019, som en del av straffen for brudd på skattelovgivningen.

Det er flere enn 46 millioner stemmeberettigede i Italia. De begynte å stemme klokken 7 søndag, og valglokalene stenger igjen klokken 23. De første valgdagsmålingene kommer like etter at stemmegivningen er ferdig.

Det er imidlertid ikke første gangen Berlusconi er blitt forstyrret av toppløse aktivister i et valglokale.

I 2013 dro tre kvinnelige aktivister av seg genseren da han ankom stemmelokalet. Det ble blant annet omtalt av The Telegraph . På brystet hadde de skrevet «Basta Silvio» som betyr «Nok av Silvio».

Politifolk på stedet var raske med å pågripe kvinnene.