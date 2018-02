Trump møtte Florida-overlevende: Vurderer å bevæpne lærere

Publisert: 22.02.18 00:21 Oppdatert: 22.02.18 02:38

UTENRIKS 2018-02-22T01:22:37Z

Donald Trump åpner for at lærere og trenere skal få bære våpen i håp om å hindre fremtidige skolemassakre.

Under det såkalte «lyttemøtet» satt USAs president og visepresident Mike Pence i en ring sammen med elever, foreldre og lærere, som snakket ut om sine opplevelser etter massakren der 17 personer ble drept da den tidligere eleven Nikolas Cruz (19) åpnet ild .

De snakket åpenhjertet mens USAs president hørte på deres historier. Studentene, som har gått hardt ut mot USAs manglende våpenlover , uttrykte bekymring for at skoleskytinger skal gjenta seg.

Trump lover blant annet å innføre strengere bakgrunnssjekk av personer som kjøper våpen, og åpnet også opp for å bevæpne lærere for å unngå flere skolemassakre.

Han mener at tiltaket med bevæpnede piloter demonstrerer at det kan bli en suksess, og understreket at lærerne må være spesialtrente.

– Dette vil åpenbart bare være personer som kan håndtere våpen. Det kan være lærere og trenere. Det er kontroversielt, men vi vil undersøke det, sammen med mange andre forslag.

Han foreslo at skolene kan utstyre opptil 20 prosent av lærerne med skytevåpen, som i så fall ikke skal være synlige. Han brukte treneren som ofret sitt eget liv og brukte seg selv som skjold som eksempel.

– Hvis han hadde et våpen så måtte han ikke flykte. Han kunne ha skutt ham og det hadde vært slutten på det. Fordi alle galningene er feiginger, betyr våpenfri sone «la oss angripe, fordi de skyter ikke tilbake».

Mens noen i rommet var kritiske til forslaget, ble det møtt med støtte fra andre. Blant dem var Fred Abt, som er faren til en av de overlevende. Han tok til orde for at det var mer effektivt å ha skytevåpen innelåst på skoleområdet, enn å vente på politiet dersom noen åpner ild.

– En mulig løsning, som kanskje ikke er så populær, er å ha lærere eller andre som frivillig har et våpen låst inne i klasserommet, og som får trening gjennom året. Det er nok av lærere som allerede har lisens til å bære våpen.

Eleven Sam Zeif tok til tårene da han fortalte om tekstmeldingene han sendte med lillebroren, som hadde gjemt seg i en annen del av skolebygningen da dramaet pågikk. Broren klarte seg, men det gjorde ikke bestevennen.

– Jeg mistet en nær venn, i praksis en bror. Jeg er her for å bruke min stemme fordi jeg vet at han ikke kan. Jeg vil bare føle meg trygg på skolen.

Han stilte spørsmål ved hvorfor det er så enkelt å kjøpe den halvautomatiske riflen av typen AR-15, som ble brukt i både Florida -massakren og en rekke andre skytinger de siste årene .

– Hvorfor er det så lett å kjøpe? Hvorfor har vi ikke stoppet det etter Columbine, etter Sandy Hook? Vi må gjøre noe, var den klare beskjeden.

Andrew Pollack, faren til Meadow, som ble drept i massakren, holdt en sterk tale der han fortalte om viktigheten av å sikre barns liv. Han fremholdt det han anså som det absurde i at man blir fratatt en flaske vann på flyplassen, men man kan gå på skolen med våpen.

– Nok er nok, skolene må fikses. Gjør det som trengs. Jeg får aldri se min flotte datter igjen. La det synke inn hos dere. Jeg får aldri se henne igjen, sa han.

Møtet fant sted dagen etter at Trump beordret justisdepartementet til å innføre forbud mot såkalte bump stocks, en innretning som omgjør halvautomatiske våpen til helautomatiske. Dette tiltaket ble av en av de fremmøtte elevene torsdag betegnet som et steg på rett vei.